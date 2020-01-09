Дети, деньги и престол: как Гарри и Меган отказались от регалий. Рассказываем всё, что знаем
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Дети, деньги и престол: как Гарри и Меган отказались от регалий

Где Гарри и Меган возьмут деньги на жизнь? Что будет в случае развода? Почему расстроена королева, и что говорят в Британии о заявлении герцога и герцогини Сассекских? Наши корреспонденты Яна Литвинова, Бен Тавенер и Андрей Козенко обсуждают все, что известно о решении принца Гарри и его супруги.

  • 9 января 2020
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