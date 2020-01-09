Дети, деньги и престол: как Гарри и Меган отказались от регалий

Где Меган и Гарри возьмут деньги на жизнь? Что будет в случае развода? Почему расстроена королева, и что говорят в Британии о заявлении герцога и герцогини Сассекских. Наши корреспонденты Яна Литвинова, Бен Тавенер и Андрей Козенко обсуждают все, что известно о решении Меган и Гарри.