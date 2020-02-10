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Дело "Сети": как в Пензе встретили огромные сроки людям, утверждающим, что их пытали
Суд в Пензе вынес приговор семерым фигурантам дела "Сети". Обвиняемые получили сроки от шести до 18 лет колонии.
Ни один из подсудимых свою вину не признает. Как проходило заседание, что говорят родственники обвиняемых и что еще могут сделать адвокаты?
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10 февраля 2020
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