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Коронавирус: умрет ли каждый 100-й зараженный вирусом, кто в группе риска и кто такие "суперраспространители"?
Эксперты говорят, что медицинская маска не защищает от заражения вирусом. Но она нужна тем, кто уже заболел, чтобы не заражать других. Как тогда защититься от коронавируса?
Кто находится в группе риска? Правда ли, что умрет каждый сотый заболевший, как говорят некоторые ученые? И кто такие "суперраспространители"?
На вопросы корреспондента Русской службы Би-би-си Алины Исаченко отвечают эксперт ВОЗ и профессор медицины Имперского колледжа Лондона.
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17 февраля 2020
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