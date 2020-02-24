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Неделя моды и коронавирус в Италии: рассказ модели из Милана
Города на карантине, закрытый театр "Ла Скала", недели моды без зрителей и отмененный Венецианский карнавал - в Италии крупнейшая в Европе вспышка эпидемии коронавируса. Всего за пару дней заразились более 200 человек.
Об обстановке в Милане, сорванных показах и работе в опустевшем городе корреспонденту Би-би-си Алине Исаченко рассказала живущая в Милане модель Анна Сечинская.
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24 февраля 2020
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