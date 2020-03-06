Миграционный кризис: снова 2015 год, почему деньги не решили проблему и делай, как Трамп?
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Миграционный кризис: повторится ли 2015 год и поможет ли Европе стена?

Тысячи людей ночуют под открытым небом на турецкой границе с Евросоюзом, куда мечтают попасть. Поток беженцев увеличился из-за обострения ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Более миллиона человек бежали из Идлиба в последние несколько месяцев. Многие называют происходящее крупнейшим миграционным кризисом, начиная с 2015 года.

Тогда в Европу бежали, по разным оценкам, от одного до двух миллионов человек. Повторится ли миграционный кризис? Что ЕС может сделать для беженцев и как он может остановить наплыв нелегальных мигрантов?

На эти вопросы отвечает эксперт по правам беженцев британского Королевского института международных отношений "Чатэм хаус" Аманда Грей Мерал.

  • 6 марта 2020
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