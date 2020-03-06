Миграционный кризис: повторится ли 2015 год и поможет ли Европе стена?

Вымерший остров. Как выглядит жизнь после извержения вулкана на Филиппинах

После извержения вулкана Тааль на Филлипинах в начале этого года из ближайших районов были эвакуированы тысячи людей. Вернуться к прежней жизни в своих домах они не смогут никогда.