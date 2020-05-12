Ученые нашли близкую к Земле черную дыру. Почему это важно? Рассказывает астрофизик
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Ученые нашли близкую к Земле черную дыру. Почему это важно? Рассказывает астрофизик

Астрономы обнаружили самую близкую к Земле тройную звездную систему с черной дырой. Она находится на расстоянии в 1000 световых лет - настолько близко, что жители Южного полушария в ясную ночь могут увидеть ее невооруженным глазом.

Черная дыра, обнаруженная исследователями из Европейской южной обсерватории в Чили (ESO), входит в состав созвездия Телескопа и находится в центре тройной звездной системы HR 6819. Ученые называют открытие "верхушкой айсберга".

В интервью Русской службе Би-би-си астрофизик и профессор РАН Сергей Попов рассказал, как обнаружили черную дыру, где ее искать на небе, а также почему самая близкая к нам черная дыра так долго оставалась незамеченной.

  • 12 мая 2020
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