Из банкира в учителя йоги: может ли хобби стать новой карьерой

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Такая ли это хорошая идея - сделать карьерой свое хобби?

"Найдите свое призвание", "следуйте за своей страстью", "ищите работу, которую вы по-настоящему любите, и вы не будете "работать" ни дня"... Многие ли из нас могут признаться, что подобные сентенции для них - не утопия, а руководство к действию?

Об этом блоге: Алиса Графтон - английский нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити. Ее блог - о совмещении семьи и профессиональных амбиций в одной из крупнейших финансовых столиц мира. • Британский блог • Блоги

Вряд ли на смертном одре люди часто жалеют о том, что не провели в офисе еще чуть больше времени. Об этом я думаю каждый раз, когда снова засиживаюсь на работе допоздна. Я также отдаю себе отчет, что особенной страсти по поводу сделок, над которыми работаю, не испытываю. А любимая фраза клиентов "нам нужно вчера" не вызывает мотивации и вдохновения только потому, что звучит невыполнимо.

Вот уже почти 20 лет я живу с трезвым пониманием того, что я работаю ради денег. Но что же в этом плохого?

Всего лишь то, что мы слышим повсюду и везде читаем, что работа должна приносить удовлетворение. Что если ты не улыбаешься в воскресенье вечером в предвкушении понедельника в офисе, значит ты не на своем месте. И что твое дело должно тебя окрылять, наполнять жизнь смыслом и придавать значение каждой минуте существования, а иначе, зачем вообще вставать с постели?

Стив Джобс советовал "никогда не соглашаться на работу, в которую ты не влюблен", но применительно к большинству из нас этот совет звучит, по меньшей мере, наивно, если вообще не опасно для психического здоровья.

Заниматься только той работой, которую ты изначально любишь, - это все равно, что связывать свою жизнь только с тем человеком, в которого ты влюбился с первого взгляда. Это прекрасное романтическое устремление, но для многих людей оно не становится реальностью.

В какой-то момент ты понимаешь - по крайней мере, так было со мной и многими знакомыми, - что часто страсть к работе зарождается со временем, после того, как достигаешь в ней определенного уровня экспертизы, пройдя запутанный карьерный путь.

Как настоящая любовь, которая зарождается медленно и созревает после совместного преодоления испытаний и радости от общих побед. Любовь к выбранному роду деятельности тоже приходит как результат достижения успеха.

Но отчего же не помочь процессу? Почему не выбрать работу, которая связана с вашим хобби? Ведь тогда хобби становится еще и источником дохода, продолжая приносить вам большое удовольствие.

Хобби и деньги

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После финансового кризиса в Сити стало меньше желающих бросить все и начать заново

В моменты, когда мне хотелось сказать праву "прощай навеки" и сдаться, я составляла списки занятий, которым могла бы с удовольствием посвятить долгие часы и много энергии. В результате я так и не смогла найти среди своих интересов тот, ради которого я готова была бы расстаться с работой. И это не случайно.

Чем больше слышишь истории знакомых, которые претворили в жизнь свои мечты, сделав хобби своей карьерой, тем больше становится очевидным, что: хобби + чрезмерное давление, потому что нужно извлечь из него деньги = потеря хобби.

Успех, в том числе и финансовый, предполагает необходимость часто идти на уступки и соглашаться на компромисс, а какое хобби это вытерпит?

Мой близкий друг, назовем его Том, несколько лет назад ушел со стабильной работы в PR ради фриланса. Он любил заниматься пиаром, но не любил офисную политику. Еще больше он любил спорт, и вскоре после ухода с работы получил квалификацию персонального тренера, планируя сделать это своей основной работой, заодно подрабатывая и как специалист по коммуникациям.

Но настоящая страсть Тома лежала совсем в другой области - он получил в свое время диплом журналиста и в тайне желал реализоваться именно на этом поприще. Будучи деятельным человеком, поднял контакты, связался с редакторами нескольких изданий и начал публиковать свои тексты. Сначала блог, потом рецензии, а потом и пара громких статей.

Это было лестно, но не очень денежно, и, спустя время, садясь за компьютер, Том стал ощущать неприятное чувство давления при написании текстов. От него ждали определенных материалов на узкий спектр тем, и были готовы платить только за это.

Том признался, что теряет любовь к любимому занятию, и я предположила, что на хобби невозможно заработать.

Мое отношение к работе таково: мне в целом нравится то, чем я занимаюсь, я даже очень люблю многие аспекты своей деятельности. Иные наводят на меня скуку, но поскольку это работа, приносящая деньги, у меня все равно есть мотивация делать монотонные, скучные дела - я знаю, что если сделаю их хорошо, я приду к успеху, а успех и признание приносят много ценностей в мою жизнь.

Друг пришел к выводу, что хобби можно сделать второй карьерой: уделять ему столько времени, сколько получается, и не волноваться по поводу того, какой доход оно приносит. Он продолжил ради денег работать фриланс-специалистом по пиару, а в свободное время ведет блог и пишет книгу. И производит впечатление счастливого человека.

Несколько карьер одновременно, на все случаи жизни, - это более практично, чем бросать все и начинать с нуля. Одна - для стабильного дохода и обеспечения семьи. Другая - для поддержания креативной составляющей жизни и, если повезет, подработки. Возможна даже третья - как зарождающаяся и, образно выражаясь, готовящаяся на медленном огне карьера, которая (кто знает!) уступит место настоящей первой карьере.

Судя по всему, "эпоха хиппи" проходит - еще 10-15 лет назад был тренд, когда работники Сити покидали свою работу в банке или юридической фирме и уходили в тренеры по йоге или открывали свои бутик-кафе.

Теперь, отрезвленные глобальным финансовым кризисом, политическими метаморфозами и общим ощущением нестабильности, они все больше стараются держаться за позиции, которых достигли.

Спрыгивать в одночасье с них хотят немногие, и поэтому вариант второй параллельной карьеры - без ненужного давления и необходимости сделать ее успешной, кровь из носа - это вариант будущего.

Алиса Графтон - нотариус и партнер своей фирмы в лондонском Сити.