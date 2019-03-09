Жизнь с аутизмом: как пережить поход к стоматологу

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Часто лечить зубы детям с аутизмом приходится под общим наркозом

Пару недель назад я, как обычно, читала детям книжку перед сном. Старшая дочка Лиза выглядела расстроенной. Она только что почистила зубы, а теперь сидела и докрасна растирала себе лицо - верный признак большого стресса.

Анна Кук - журналист, живет в Англии с 2007 года. Анна растит троих дочерей. У старшей дочки в три года был диагностирован аутизм. Этот блог - о буднях и праздниках не совсем обычной семьи и о том, как в Англии относятся к проблемам детей с нарушениями развития. Блог "Жизнь с аутизмом"

- Лизочка, все хорошо? - спрашиваю озабочено.

- Все хорошо, - говорит Лиза, вымученно изображая улыбку. - Хэппи.

И в этот момент я вижу на обнажившейся во время улыбки десне кровоточащий нарыв. Мне становится понятна причина Лизиного расстройства - ведь сама она никогда не скажет, если ее что-то беспокоит.

Уложив детей спать, я села штудировать интернет, чтобы завтра же утром записать Лизу на экстренный прием к стоматологу.

Интернет услужливо подсовывал самые страшные диагнозы, связанные с воспалением десны, которые грозили в лучшем случае бронхитом и сахарным диабетом, в худшем - выпадением всех зубов. Поэтому откладывать прием было нельзя, тем более что впереди были выходные.

Страшный кабинет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мысли о походе к зубному мало кого наполняют радостью

Поход к зубному врачу, особенно если требуется не профилактический осмотр, а лечение, - не самое приятное мероприятие для любого человека.

Для ребенка же с аутизмом - если его не подготовили заранее к посещению стоматолога - это может стать практически невыполнимой миссией.

Здесь играет роль множество факторов.

Во-первых, сама обстановка в кабинете зубного врача. Огромное кресло автоматически поднимается, опускается и раскладывается, лишая ребенка чувства контроля над ситуацией. Сверху нависают фигуры врача и ассистента - в масках, закрывающих половину лица. В глаза бьет яркий свет рабочей лампы.

Во-вторых, сенсорные ощущения - специфические запахи в кабинете, вкус лечебной пасты, ополаскивателя, необходимость держать рот открытым, ощущение латексных перчаток врача на лице, инструменты для осмотра ротовой полости - и, о, ужас! - звук и ощущение бормашины или аспиратора.

В-третьих, необходимость долго сидеть неподвижно и следовать всем инструкциям врача - да еще и с учетом перечисленных выше обстоятельств.

Ну и в-четвертых, боль. Ведь даже если делать анестезию, придется пережить несколько крайне неприятных и чувствительных минут.

К счастью, к своим девяти годам Лизе еще ни разу не приходилось лечить зубы, хотя чистила она их всегда с боем.

Что мы только не перепробовали: специальные многогранные зубные щетки, по щетке Лизе и мне, чтобы чистить ей зубы вместе; обучающие и "зубозаговаривающие" песенки. Но не могу похвастаться, что зубы мы чистили хоть отдаленно качественно.

До семи лет Лиза зубные щетки преимущественно жевала. За несколько секунд я могла успеть почистить ей зубы, как придется, а потом Лизин рот решительно закрывался.

Всегда готов!

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Готовиться к теоретическому походу к зубному лучше заранее

Перспектива лечения Лизиных зубов меня всегда так пугала, что сладкое она практически никогда не ела и не ест. Думаю, что именно это до сих пор ее и спасало от неприятных процедур.

Однако девиз каждого родителя ребенка с аутизмом - как у пионеров: "Будь готов - всегда готов!".

Иными словами, все непредвиденные ситуации мы, по возможности, должны предвидеть и подготовиться к ним. В первую очередь это касается врачебного осмотра и посещения зубного врача.

Как мы готовились к посещению зубного, ни разу не побывав у него, и что мы продолжаем делать по сей день?

1. Сначала у нас в доме появились стоматологическое зеркало, деревянная палочка, латексные перчатки и, что немаловажно, нагрудная салфетка. Репетитор, которая занималась с Лизой несколько раз в неделю после школы, играла с ней в "стоматолога и пациента".

Так Лиза училась не сдирать с себя нагрудник, привыкала к ощущению перчаток на коже лица, пыталась держать рот открытым на протяжении нескольких минут и не бояться, что по зубам могут провести палочкой, надавить инструментом на язык и даже посмотреть зубы с фонариком.

В конце упражнения Лиза, конечно же, получала награду: как правило, несколько минут игры на своем любимом айпаде.

2. Постепенно мы заменили обычную зубную щетку на электрическую. Это было непросто, но зато теперь Лизе будет проще выдержать бормашину, в случае, если она понадобится.

3. У нас завелся целый арсенал детских книг о лечении зубов с подробными картинками. Мы читаем их по нескольку раз в день или раз в месяц, в зависимости от интереса ребенка. Конечно, лучше всего, если зубы в книгах и мультиках лечат любимые персонажи - Свинка Пеппа или близнецы Топси и Тим.

У Лизы удивительная память. Она мгновенно запоминает то, что прочитала или услышала, и при необходимости может "вытащить" текст из своей головы.

"Необходимость" - это, как правило, некомфортная, стрессовая ситуация, с которой Лиза справляется с помощью подобных историй, увиденных в мультфильмах, передачах, на страницах книг. Тогда она начинает говорить "фразами из мультфильмов", о чем я писала в одном из блогов.

4. До сих пор большой хит у Лизы и ее сестер - набор пластилина для игры в стоматолога, с большой челюстью, куда можно вставлять пластилиновые зубы, и даже электрической бормашинкой!

5. Перед первым походом к настоящему стоматологу я заранее сходила в клинику и сфотографировала зубного врача и его кабинет, чтобы Лиза заранее увидела, где ей предстоит побывать.

"Правильный" зубной врач

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption "Передние зубы - это резцы", - объясняет мама...

Как бы родители ни готовили ребенка с аутизмом к встрече со стоматологом, если сам врач не предупрежден об особенностях своего пациента или, что еще хуже, имеет весьма смутное представление об аутизме, прием, скорее всего, закончится провалом.

До Лизиных четырех лет я в принципе не задумывалась о том, что ребенка нужно водить к стоматологу, даже если проблем с зубами нет.

В своем детстве я, как и многие другие дети, попадала к дантисту, когда уже требовалось срочное медицинское вмешательство.

К тому же я в принципе не представляла, как привести Лизу к зубному, чтобы для нее (а также для стоматолога) это не стало травмой на всю жизнь. Визиты даже к семейному врачу всегда были огромной проблемой.

Когда Лиза пошла в специализированную школу (в Британии дети начинают учиться с четырех лет), мне подсказали, что прямо напротив ее школы работает дантист, который "понимает особенности наших" детей.

Мне объяснили, что в Великобритании всем детям положена бесплатная стоматология и в каждом районе есть так называемые community dental services, то есть специализированные стоматологические кабинеты для детей и взрослых с особенностями развития.

Британское аутистическое сообщество (National Autistic Society) на своем сайте опубликовало инструкцию для стоматологов, имеющих дело с пациентами с аутизмом. Я привожу эту памятку подробно в конце этого блога на случай, если вы захотите показать ее вашему дантисту.

Первая встреча Лизы со стоматологом проходила в несколько этапов.

1. За пару дней до назначенного приема мне разрешили прийти одной, познакомиться с врачом, а также сделать те самые фотографии кабинета и его сотрудников, чтобы подготовить Лизу. Мне также выдали еще одно стоматологическое зеркало - попрактиковаться дома.

2. В назначенный день мы уже пришли вместе с Лизой - она осмотрела зубной кабинет, посидела в кресле, дала доктору "посчитать" зубки и получила наклейку за храбрость.

3. Еще через пару дней мы пришли опять - в этот раз Лиза даже позволила нанести на зубы защитную пасту.

С тех пор мы являемся на прием к стоматологу каждые шесть месяцев, прием в целом длится пять минут: я держу перед Лизой айфон с мультиками, в это время доктор быстро осматривает зубы.

Кроме того, другой врач из этой же клиники несколько раз в год приходит в Лизину школу - тоже дополнительный шанс поиграть в "прием у стоматолога".

Идеальный зубной кабинет

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Надеюсь, Лизе как можно дольше удастся не знакомиться с настоящим кариесом

К сожалению, когда у Лизы воспалилась десна и нам понадобилась срочная помощь, наш специализированный кабинет нас подвел. Я просто не смогла дозвониться им, поскольку они принимают сообщения на автоответчик и перезванивают на следующий рабочий день.

Получив отказы еще в паре мест, я в панике позвонила в частную клинику. И по разговору с администратором поняла, что это именно то, что нам нужно. А уже побывав там - что именно так должны выглядеть все стоматологические кабинеты для детей с аутизмом.

Во-первых, узнав об особенностях дочки, администратор сразу сказала, что отведет нам на прием в два раза больше обычного времени, а также вышлет мне по имейлу фотографии клиники.

Во-вторых, мне не пришлось держать над дочкой айфон, потому что мультики показывали на мониторе, прикрепленном к потолку! По такому случаю Лиза даже согласилась лечь и надеть темные очки.

В-третьих, врач была очень внимательной и всегда объясняла Лизе, что она будет сейчас делать, прикасалась инструментами к ее руке.

Было заметно, что врач и ее ассистент волнуются. Несколько раз в процессе осмотра и лечения Лиза решительно поднималась, и я видела панику в глазах медсестры, но, к счастью, дочка переводила дух и послушно ложилась опять - наши репетиции дома не прошли даром!

Все манипуляции - в том числе чистка ротовой полости жужжащей щеткой ("Сейчас тебе будет немного щекотно", - предупредила Лизу врач и для начала "пожужжала" щеткой по ее кисти) - продолжались около 20 минут.

Я и в самых смелых мечтах не могла предположить, что Лиза сможет выдержать так долго!

Может, она понимала, что десна болит, и ей нужно лечение.

Может, ее успокоила приятная обстановка в кабинете, мультики, дружелюбные врачи.

Может, она просто подросла и стала сознательной.

А может - это была удача, но в следующий раз так не повезет.

В конце врач дала Лизе жетончик, чтобы она могла его обменять на небольшой подарок в специальном автомате.

К счастью, воспаление на Лизиной десне оказалось лишь небольшой инфекцией, и понадобилась лишь чистка без применения анестезии.

Мне сложно предвидеть, как Лиза будет терпеть, если понадобится серьезное лечение.

К сожалению, для многих детей с аутизмом единственный способ лечить зубы - под общим наркозом.

Я надеюсь, что благодаря хорошей диете без сладкого, чистке зубов дважды в день (электрической зубной щеткой мы утром каждому зубу говорим "здравствуй, зубик", а вечером - "до свидания, зубик") и регулярным визитам к дантисту, Лизе удастся как можно дольше не знакомиться с неприятным словом "кариес" и его последствиями.

Инструкция для стоматологов

Правообладатель иллюстрации Anna Cook Image caption Подготовиться к визиту пациента с аутизмом могут и стоматологи

Эти советы для дантистов, имеющих дело с пациентами с аутизмом, опубликовало на своем сайте Британское аутистическое сообщество (National Autistic Society). Я привожу эту памятку подробно на случай, если вы захотите показать ее вашему дантисту.

Попытайтесь максимально сократить время ожидания, поскольку оно может вызвать повышенное беспокойство вашего пациента с аутизмом.

Выделите больше обычного времени на прием пациента с аутизмом или разбейте лечение на несколько визитов. Так вы не будете спешить и, возможно, это снизит тревожность вашего пациента.

Всегда объясняйте заранее, что вы собираетесь делать: "Я сейчас посмотрю твои зубы с помощью этого зеркала. Оно может постучать по твоим зубам".

Людям с аутизмом часто нужно дополнительное время, чтобы понять сказанное, многие предпочитают визуальную информацию (фотографии, специальные символы).

Многие люди с аутизмом избегают прикосновений. Всегда предупреждайте пациента заранее, если вы должны до него дотронуться, и объясняйте почему.

Некоторые люди с аутизмом имеют повышенную чувствительность к свету и звуку. Постарайтесь насколько возможно адаптировать обстановку в кабинете.

Некоторые пациенты с аутизмом имеют очень низкую чувствительность к боли и могут не осознавать, что испытывают болезненные ощущения.

Люди с аутизмом могут воспринимать сказанное буквально. Говорите просто и четко, без метафор. Убедитесь, что пациент вас понимает.

Некоторые пациенты при повышенной тревожности могут издавать звуки или делать повторяющиеся движения. Это их способ справиться со стрессом, к которому нужно относиться с пониманием.

Тревожность, сенсорная перегрузка и сложности в общении могут привести к сложному или агрессивному поведению. Позвольте родителям или сопровождающим пациента вмешаться и помочь ему успокоиться.

Анна Кук - журналист, живет в Англии с 2007 года. У ее старшей дочери в три года был диагностирован аутизм.