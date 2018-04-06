Блог редактора: новые вакансии Русской службы Би-би-си

Больше года назад назад Би-би-си объявила о расширении своей Всемирной службы.

У вас, читателей и зрителей Русской службы Би-би-си, теперь больше выбора среди материалов нашего сайта, которые, надеемся, вы находите еще интереснee.

Наша команда сильно увеличилась. Но мы продолжаем набор специалистов самых разных журналистских специальностей - в Москве, в Лондоне и других городах.

Нам нужны репортеры и редакторы, операторы и продюсеры, дизайнеры и эксперты по работе в соцсетях - профессионалы, которые хотят заниматься объективной, честной, независимой и нескучной журналистикой.

По опыту собственной карьеры на Би-би-си могу судить, что работать у нас непросто, но очень интересно.

Объявления о новых вакансиях будут появляться на нашем сайте и на наших страницах в соцсетях на протяжении ближайших недель. Если вы хотите работать у нас, это шанс, который просто нельзя упустить.

И конечно, если у вас есть друзья, которые, как вам кажется, могли бы работать на Би-би-си, поделитесь с ними этой ссылкой. Уверен, они будут вам благодарны.

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