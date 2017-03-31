Блог редактора. Би-би-си на русском: радио, прощай

Всё течёт, всё меняется - эту фразу приписывают Гераклиту. Но подошла бы она и Герострату. По крайней мере, в отношении радио.

Если б не радио, не было бы Русской службы. И вообще Би-би-си не было бы. Но всё меняется - к сожалению ли? к счастью? - и в пятницу, 31 марта 2017 года в эфир выходит последний "Пятый этаж". Последняя радиопрограмма Русской службы Би-би-си.

Конец эпохи.

Заезжено, да. Но здесь - применимо, как мало где. 70 с лишним лет существует Русская служба Би-би-си. И за семь десятилетий не было ни одного рабочего дня, в который не выдавала бы она радиопрограмм. А после этой пятницы не будет ни одной.

Почему? Что случилось?

Ничего не случилось. Эпохальное событие не произошло, судьбоносный момент не настал, точка невозврата не пройдена. Постепенно развиваются интернет и мобильная связь; пробует новые форматы телевидение; сокращается время, которое мы уделяем чему угодно, - и разговорное информационное радио на русском языке умирает.

Чуть выше я написал: "В эфир выходит последняя программа", - но собственно эфира у Русской службы Би-би-си в последние годы не было. "Пятый этаж" готовился, как настоящая радиопрограмма, продюсировался, как настоящая радиопрограмма, вёлся, как настоящая радиопрограмма, но настоящей радиопрограммой не являлся. "На приёмник" не ловился.

Это была дискуссия, которая - живьём и подкастом - заливалась в интернет, а потом расшифровывалась. И расшифровки вы читали с куда большим энтузиазмом, чем слушали аудио. Из чего мы сделали вывод: не нужно тратить силы, время и средства на работу в студии; нужно просто общаться с умными людьми на актуальные темы.

Так что, прощаясь с форматом - аудиоформатом, не радио, - мы не прощаемся с сутью программы или с людьми, которые её делали. Бессменный ведущий "Пятого этажа" Михаил Смотряев будет говорить с интересными собеседниками и выкладывать диалоги на сайт Русской службы. А Александр Кан продолжит и дальше радовать любителей культуры - на том же сайте и телеэкране.

И есть ещё "Голоса из архива", над ними работает Джесси Кейнер, - для старой школы, для хардкора, ценителей настоящего радио. В числе которых и ваш покорный.

Радио воспитало меня, долгие годы было приложением моих сил, источником вдохновения, заработка, даже личного счастья. Так что не хотел бы я быть радиогеростратом. Уж лучше квазигераклитом: всё меняется, но вы держитесь. Всем спасибо, всё остаётся на местах.

Ну, или почти всё.