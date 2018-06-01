Блог редактора: Би-би-си запускает новый формат AMP Stories

Би-би-си запускает экспериментальный формат AMP Stories, который должен максимально упростить процесс создания визуального контента для наших читателей по всему миру.

AMP Stories - совместный проект BBC News, Русской службы и инновационного подразделения нашей корпорации - BBC News Labs.

Вы наверняка знакомы со сториз в "Инстаграме" и "Фейсбуке", так вот AMP Stories - примерно такой же формат, но гораздо более продвинутый.

Истории сейчас делают все, их активно развивают крупные социальные сети и мессенджеры. Конечно, мировые СМИ не могут остаться в стороне.

Британская вещательная корпорация стала одним из первых СМИ за пределами США, которые смогли опробовать новый формат.

Русская служба Би-би-си первой делает AMP Stories на русском языке.

AMP Stories - веб-страницы, состоящие из нескольких экранов-карточек, в которые могут быть встроены изображения, видео, анимация и текст.

Переключаться между карточками можно нажатием на экран смартфона (или с помощью мыши и клавиатуры, если вы смотрите их на компьютере).

Помимо тематических историй мы также создали специальную страницу, на которой отображаются все главные события дня. Это удобно, если вы хотите быстро узнать о том, что происходит в России и мире. Страница обновляется автоматически.

Истории загружаются моментально благодаря технологии AMP (Accelerated Mobile Pages, ускоренные мобильные страницы), которую разрабатывает компания Google. Высокая скорость загрузки достигается благодаря специальному коду.

Технология AMP работает на всех типах устройств, однако в первую очередь эти страницы созданы для просмотра на смартфонах.

Если вы просматриваете AMP Stories на компьютере, убедитесь, что у вас установлена последняя версия браузера.

Приятного просмотра!

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