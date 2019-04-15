Новости редакции: мы запускаем подкасты!

Image caption "Разговоры с арбитром" стартуют 15 апреля, "Что это было" - 20 апреля

У нас для вас хорошие новости - Русская служба Би-би-си запускает подкасты!

Если вы вдруг не знаете, что такое подкаст, коротко объясню: это аудио-программа, которая публикуется регулярно и распространяется в интернете. Она может быть посвящена чему угодно: расследованию резонансного убийства, обсуждению новинок кино или советам по воспитанию детей.

Подкасты - это отличный способ рассказывать о том, что важно и интересно. Их удобно слушать на пробежке, по пути на работу или во время готовки. Я, например, не люблю мыть посуду и скрашиваю это занятие прослушиванием подкастов.

Мы постарались сделать все, чтобы вам тоже было удобно: мы будем размещать подкасты не только на сайте Русской службы Би-би-си, но и на популярных и удобных платформах. Наши подкасты можно будет найти в iTunes или iPodcasts, во "ВКонтакте", в "Одноклассниках" и на "Яндекс.Музыке". Для тех, кто слушает нас в Великобритании, можно использовать сервис BBC Sounds.

Пока в нашей линейке два шоу. Первое называется "Разговоры с арбитром", и оно про большой спорт. Первый эпизод выходит 15 апреля. Его ведут наши корреспонденты Елизавета Фохт и Виктор Нехезин. Лиза много пишет про связанные со спортом события, а Витя начинал карьеру в спортивной прессе.

В большом спорте всех нас всегда привлекал его драматизм: неподдельные эмоции и неожиданные развязки, ошибки фаворитов и успехи андердогов. И в нашем подкасте Витя и Лиза с небольшой помощью с моей стороны будут спорить о том, как оценивать самые неоднозначные спортивные события, скандалы и происшествия недели.

Мы сделали несколько пробных выпусков "Разговоров с арбитром", и я могу обещать, что в этом подкасте будет хватать и аналитики от лучших экспертов BBC Sport, и острых дискуссий, и юмора (вам еще предстоит познакомиться с заразительным смехом Вити).

"Разговоры с арбитром" будут выходить раз в неделю, во второй половине дня по понедельникам по следам главных событий спортивного уикенда.

Второе шоу называется "Что это было?" В нем мои коллеги быстро и понятно объяснят все самое главное про самую важную новость недели. Мы решили сделать такой подкаст, потому что каждый день происходят сотни событий, и не всегда понятно, на что стоит обращать внимание, а на что нет. А даже если понятно, иногда нет времени разобраться в деталях.

С помощью корреспондентов Русской службы Би-би-си вы сможете за 5-7 минут наверстать упущенное. Мы четко, просто и ясно ответим на вопросы о том, что случилось, почему важно об этом знать и что будет дальше. Никакой шелухи и никаких передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.

"Что это было" будет выходить по утрам в субботу. Мы думаем, что это шоу будет удобно слушать, пока вы готовите завтрак или гуляете с собакой. Первый выпуск выйдет 20 апреля.

В общем, я искренне надеюсь, что вам понравятся наши подкасты. По крайней мере, мы очень старались, чтобы так и получилось.