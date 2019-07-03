Новости редакции: мы запускаем документальный подкаст-сериал о 90-х!

Image caption Документальный сериал "8 историй из 90-х" стартует в среду, 3 июля

Всем привет! У нас хорошие новости - мы запускаем новый подкаст!

Он называется "8 историй из 90-х" и будет выходить каждую неделю по средам в июле и августе. Это документальный сериал о том, как 90-е годы изменили Россию и россиян.

Первый эпизод подкаста уже сейчас доступен на нашем сайте, на платформе BBC iPlayer, в подкастах Apple, на Яндекс.Музыке и многих других ресурсах.

Media playback is unsupported on your device Лето 91-го. Случайная встреча танкиста и антисоветчика вмешивается в планы путчистов.

Мое детство прошло в 90-е. Я помню, как в октябре 93-го перестал работать телевизор из-за штурма "Останкино". Помню, как дома было нечего есть в 98-м. Помню, как болел за сборную России по футболу и как слушал на кассетном плеере музыку 90-х.

Я был маленьким и наблюдал за многими событиями 90-х со стороны. А когда я вырос, 90-е уже закончились. Со временем в российском общественном сознании (и особенно для поколения сегодняшних 20-летних) эпоха перемен сжалась до набора расхожих штампов, которые обобщила певица Монеточка: "в 90-е убивали людей и все бегали абсолютно голые, электричества не было нигде - только драки за джинсы с кока-колою".

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Монеточка точно подметила, что постепенно от 90-х остаются только яркие, но расплывчатые картинки - малиновые пиджаки, горящий Белый дом, танцующий Ельцин. Сейчас эти образы снова популярны, но реальные люди, которые за ними стоят, забываются.

Меня волновал вопрос: что эти люди чувствовали, когда боролись за власть и делали деньги, рисковали жизнью и "базарили" на стрелах", добивались успеха и терпели неудачи? И, главное, как это время их изменило? Мы нашли этих людей и спросили их об этом.

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Наши герои - это политики и военные, музыканты и спортсмены, поэты и рыночные торговцы. Одни, как майор Сергей Евдокимов, случайно попали в круговорот исторических событий и вынуждены были принимать решения, оказавшие влияние на жизнь всей страны. Другие, как чеченский врач Хасан Баиев, осознанно нырнули в пекло войны, которая изменила их навсегда. Третьи, как уральский поэт Борис Рыжий, запечатлели в стихах бандитский Екатеринбург 90-х, но сами за пределами этого времени существовать не смогли.

Эти и другие герои нашего подкаста рассказывают страшные, трогательные и смешные истории о политике, войне, бизнесе, музыке, но, самое главное, о самих себе и о том времени, в котором они жили.

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Наш подкаст - это не серия интервью. Мы называем то, что мы сделали, "человеческими историями", и постарались подать эти истории так, чтобы они были одновременно интересны тем, кто жил в 90-е, и понятны тем, кого тогда еще не было. Надеюсь, что у нас это получилось.

"8 историй из 90-х" можно слушать на сайте, через социальные сети, разные сервисы и специальные приложения для смартфонов. Я очень надеюсь, что вам понравится наш новый подкаст.