Пасха под охраной: русские Кизляра после нападения на храм

Правообладатель иллюстрации Thinkstock

Кизляр, ничем особенно не приметный дагестанский город оставался малоизвестной точкой на карте до 18 февраля, когда в канун начала Великого поста один из жителей Дагестана открыл стрельбу по своим же землякам, прихожанам местной церкви.

"Северный Кавказ глазами блогеров" - совместный проект Русской службы Би-би-си и интернет-СМИ "Кавказский узел". О жизни в Чечне, Дагестане, Ингушетии, Северной Осетии и других северокавказких регионов анонимно рассказывают местные жители. "Кавказский узел"

Северный Кавказ глазами блогеров

Архив блога

Блоги

Паники и волнений за терактом не последовало. Мусульмане разделяли скорбь со своими православными земляками.

На похороны погибших пришло около 5 тысяч человек, а многие из присутствовавших на панихиде говорили, что запугать их и заставить покинуть родной Кизляр ни у кого не получится.

Когда я пришел к храму накануне Пасхи ничего не говорило о том, что менее двух месяцев назад здесь произошло террористическое нападение.

Только полицейские осмотрели машину и предупредили, что подъехать к самой церкви не получится - все подъезды перекрыты.

Храм, названный в честь святого великомученика Георгия Победоносца, где и произошла трагедия, имеет всего один вход. Во двор пропускали только через рамки металлодетектора.

Во дворе церкви похоронены все жертвы. На могилах - свежие венки.

- Запрещенного ничего нет? - спрашивает полицейский.

- Нет.

И все же полицейский требует показать содержимое карманов.

По его словам, до нападения постоянной охраны собора не было. В Пасху у каждого храма и в целом по городу усиливают мобильные посты полиции.

Так внушают верующим дополнительное чувство спокойствия и уверенности, как на время праздника, так и во время обычных воскресных служб. И хоть февральская стрельба была событием из ряда вон выходящим, один из прихожан признался мне, что "дополнительная охрана все же придает ощущение безопасности".

Пасхальные службы в кизлярских храмах прошли при усиленной охране - читайте на "Кавказском узле".

Image caption Церковь Георгия Победоносца в Кизляре

Церковь Георгия Победоносца вмещает до 600 верующих, 18 февраля он был полон людей, вспоминает настоятель отец Павел.

По его мнению, после того нападения прихожан стало больше, и поддержка с их стороны - ощутимее. Боязни и страха ни у кого нет. Среди посетителей есть не только русские, но и представители других национальностей.

Почему уезжают кизлярцы

Кизляр - на вид обычный провинциальный город. И хотя конфликтов на межконфессиональной почве здесь не помнят, встречаются даже смешанные браки, нельзя сказать, что национальный вопрос не существует в принципе.

Кизлярский район - первый по количеству православных в Дагестане, но при этом русское население за последние 60 лет уменьшилось вдвое: с более чем 80% - до 40% (по данным переписи населения на 2010 год).

Общий прирост населения города происходит за счет сельчан. В основном это - аварцы и даргинцы.

И все же кизлярцы продолжают уезжать. Нынешний исход происходит в основном по тем же причинам, что и в 1990-е годы.

Его провоцируют социальные проблемы, невостребованность молодежи. Это общая проблема для жителей района, независимо от их вероисповедания или национальности.

Но если православное население уезжает в регионы России, то мусульмане, составляющие немалый процент населения, как в районе в целом, так и в городе Кизляр, стремятся переселиться поближе к столице Дагестана.

Али - один из таких уроженцев Кизляра, перебравшихся в Махачкалу. Он закончил одно из исламских учебных заведений Дагестана.

Он уверен, что православное население города не станет держать зла на мусульман за случившееся в феврале: "Подумай сам, будет ли один человек ненавидеть своего соседа, с которым прожил полжизни в одном дворе из-за поступка малограмотного и умалишенного".

В 90-е многие русские уезжали, опасаясь за свою жизнь и жизнь детей на фоне роста национальных движений и бандитизма.

Журналист одного дагестанского издания сказал мне в беседе, что одной из причин исхода русского населения в то время из Кизлярского и Тарумовского районов было переселение сюда жителей из горных районов республики, в основном аварцев.

Часто возникали бытовые конфликты, вне конфессионального контекста.

Сегодня главными являются социально-экономические проблемы: город лишен элементарных признаков инфраструктуры, молодежь не востребована, возможности найти работу больше в других регионах.

Если жители Кизляра в советское время могли работать на тех предприятиях, которые функционируют до сих пор, то современная молодежь после отъезда из города на учебу предпочитает не возвращаться обратно.

"На данный момент Кизляр экономически более ориентирован на Ставропольский край, нежели на Махачкалу. Русскому населению более комфортно ездить на Ставрополье и там же искать работу", - говорит журналист.

Настоятель храма отец Павел также считает, что в списке возможных причин отъезда фактор религии и межнационального напряжения стоит на самом последнем месте.

Православные Дагестана исключили возможность межрелигиозного конфликта в республике - читайте на "Кавказском узле".

Правда, после февральского нападения в интернете появилось обращение к главе Чечни Рамзану Кадырову, якобы от лица русских православных жителей Кизляра. Авторы обращения жаловались, что после распада СССР их положение в республике ухудшилось, так как Кизляр "начали заселять аварцы", и просили "присоединить Кизляр к Чеченской республике".

Так и не удалось установить, кто были авторы обращения, было ли это попыткой спровоцировать новое руководство Дагестана или укрепить имидж руководства Чечни.

Гарун Аланов (псевдоним) родился 1988 году в Махачкале. Окончил Дагестанский государственный университет, работает юристом. В последнее время интересуется темой межнациональных отношений.