Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Присутствие отца на родах: поддержка или дополнительная боль?

Недавно в Британии отмечался День отца - Father's Day. И вот, за несколько дней до праздника, я услышала по радио, как один умеренной известности человек живописал свои ощущения от присутствия при рождении своего сына...

Катерина Архарова - журналист Русской службы Би-би-си. Британский блог

Фитнес-блог

Блоги

"Это потрясающее действо! Я думаю, что все должны хоть раз в жизни на этом событии поприсутствовать. И если, допустим, человеку не к кому пойти на роды, то, я считаю, что Национальная служба здравоохранения должна продавать билеты на роды, заодно и денег в бюджет соберет".

Вот так всегда: только начнешь радоваться, что встретился, наконец, разумный человек (пусть и на удаленном доступе), как он тут же возьми да и скажи какую-нибудь несуразицу. Конечно, британское здравоохранение страдает от нехватки средств, но ведь не настолько, чтобы это глубоко интимное событие превращать в публичное зрелище, хотя умников из среды менеджеров хватит, чтобы взять эту идею на вооружение.

Мужья и роды

С одной стороны, конечно, хорошо, что появилась эта тенденция присутствия на родах отца ребенка, особенно когда это происходит по обоюдному согласию. Но я вполне могу понять и тех мужчин, которые не смогут найти в себе на это сил, и тех женщин, которые предпочтут в этот ответственный момент остаться наедине с акушеркой. Все это очень индивидуально и во многом, мне кажется, зависит от отношений пары.

Когда я рожала в Москве, присутствие отца еще не вошло в обиход, хотя мой доктор (продвинутый был человек) предложил в какой-то момент привести в родильную палату моего мужа. Благо он был рядом - сидел в ожидании во дворе роддома в машине. Может быть, с эпидуральной анестезией все было бы по-другому, а так у меня в тот момент на присутствие мужа сил не хватило, да и его нервы хотелось поберечь, так что я от предложения отказалась.

Пару лет назад молодежь в соцсетях ухохатывалась на ролик, который выложил в интернет британский поп-певец Робби Уильямс - то ли в качестве самораскрутки, то ли просто на радостях. Там его жена Айда корчится в родовых схватках, а он у ее кровати скачет и громко распевает песни, видимо, чтобы ее развлечь.

Это, конечно, надо видеть, но уверяю вас: помимо родильных мук на ее лице прочитывается и все то, что она успевает подумать относительно поведения своего драгоценного. Есть пословица на эту тему, которую теперь, боюсь, можно только в пересказе привести: "Заставь одного человека делать что-то, он и лоб себе расшибет".

Откуда берутся дети

Image caption Мы с сыном изучили книжку Георгия Юдина "Главное чудо света" 1994 года издания

В связи с темой родов припоминается мне еще один любопытный эпизод: лет 15 назад в британских школах стали вводить уроки сексуального воспитания, и тогда же из начальной школы моего сына пришло письмо, в котором родители приглашались на просмотр некоего учебно-образовательного материала.

Муж тогда был в долгой командировке, и я пошла одна. Класс был полон, родителей набилась куча, естественно, без детей. Нам надо было отсмотреть фильм и разрешить его показ нашим 8-9-летним детям на уроке. При сем присутствовали завуч и классная руководительница - обе вчерашние студентки.

Не буду утомлять долгим пересказом, но главное выглядело так: сначала на экране возникли два примитивно (палка-палка-огуречик) нарисованных человечка - Джонни и Лиззи. В одежде они были одинаковыми, а вот под одёжкой у них нашлись некоторые отличия, но это не мешало им играть друг с другом, пока вдруг у огуречика Лиззи не взбухли в области груди два пупырышка. Огуречик Лиззи застеснялась этого, да и Джонни, глядя на такое развитие событий, тоже что-то почувствовал у себя в шортиках, какое-то непонятное шевеление, и тоже смутился - в классе раздалось одобрительное родительское похохатывание.

Потом огуречики стремительно повзрослели, "забурели" и снова стали "дружить", но уже по-другому, все больше в горизонтальной плоскости, что привело к новому "набуханию" - на этот раз в области живота у Лиззи.

Тут авторы этого образовательного фильма решили почему-то кинуться из мультипликации в документальное кино (а может, художник рисовать дальше отказался) и вставили фрагмент настоящих родов, причем не вид сбоку или сверху, а то что называется по-английски full frontal, то есть когда все-все видно. Фильм после этого быстро кончился, а в классе стало так тихо, как обычно бывает в театре после фразы городничего "Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие…"

Другое учебное пособие?

Тут же родители разделились на два лагеря. Камнем преткновения как раз и стала сцена естественных родов, которая мне лично показалась несуразной: наши дети еще не перестали писать письма Санта Клаусу, а тут им показывают материал, годный для студентов медвузов.

Схожие сомнения проговорила одна из мам, весьма кстати оказавшаяся акушеркой. Сославшись на опыт, она сказала, что не все взрослые в состоянии адекватно перенести это зрелище, так зачем же показывать его в полной наглядности детям, которых это может напугать или даже отвратить.

Камнем преткновения стала сцена естественных родов: наши дети еще не перестали писать письма Санта Клаусу, а тут им показывают материал, годный для студентов медвузов

Один смелый папа отметил, что ни к чему привлекать внимание детей к тому, что им пока неинтересно. Раздались предложения вырезать сцену родов, но тут же посыпались обвинения в цензуре.

В конце концов нас попросили проголосовать - кто за то, чтобы фильм не показывать, а поискать другое учебное пособие. В классе поднялись всего три руки: мамы-акушерки, смелого папы и моя. Все воззрились на нас с подозрением, причем даже те, кто только что кричал о том, что маленьким детям сцену родов ни к чему показывать во всех деталях. Нам было предложено подписать бумажку о том, что наши дети этот фильм смотреть не будут и во время просмотра будут направлены в параллельный класс на другой урок.

Идти против течения всегда непросто. Когда оказываешься в непопулярном меньшинстве, то сразу начинаешь во всем сомневаться и остро чувствуешь свою "консервативную неполноценность". Я тогда была, наверное, одной из самых молодых родительниц в классе своего сына, но тут же ощутила себя каким-то замшелым пережитком прошлого. На следующий день мне на работу позвонила завуч и, указав мне на мою косность, стала давить на психику.

Но отступать тоже не хотелось, тем более что мы с сыном уже за некоторое время до этих событий изучили прекрасную книжку Георгия Юдина "Главное чудо света" 1994 года издания. Первая глава там так и называется - "Откуда берутся дети", где в форме диалога папы с сыном рассказывается и об оплодотворении, и о зачатии, и о росте зародыша в утробе, и о родах с подробными рисунками самого автора, но только все это сделано в деликатном ключе. Так что я заверила школу, что я не препятствую сексуальному воспитанию, но просто не хочу, чтобы сцена родов отпугнула ребенка от плодотворной дружбы с девочками в будущем.

От меня отстали. Через несколько дней сын, придя из школы, рассказал, что классу показали "фильм про роды" (он с несколькими другими детьми находился на другом уроке), и несколько девочек расплакались, а мальчишки стали смеяться и дразниться. Меня это в каком-то смысле успокоило, хотя я до сих пор не уверена в том, было ли мое решение правильным, поскольку мне не хотелось, чтобы в классе на сына смотрели так же, как на меня во время родительского собрания.

One Born Every Minute

Завершая эту бесконечную тему, хочу посоветовать всем тем, кому интересны роды, потрясающий британский документальный сериал One Born Every Minute. В российском интернете он известен как "Истории из роддома", хотя в самом английском названии содержится замечательная поэтичность - "Новый рождается каждую минуту", где "новый", мне кажется, может пониматься и как человек, и как душа, и как личность.

В Британии было отснято семь сезонов, есть также американская и французская версии.

Сериал непостановочный, в его съемках изначально было задействовано более 100 стационарных камер (без операторов), и там показана жизнь роддома, как она есть - со всеми ее треволнениями, страхом, отчаянием, болью, радостью, надеждой и потрясающим катарсисом - появлением этого самого долгожданного "нового" или "новой".

Вот он точно может быть пособием и для школ, и для будущих мам и пап, а также их теть, дядь, дедушек и бабушек и вообще всех-всех-всех.