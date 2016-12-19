Правообладатель иллюстрации RIA Novosti Image caption Каждый Новый год фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" возвращает нас к мыслям о случайных совпадениях. Этому феномену посвящено немало исследований, а название для него - синхроничность - придумал Карл Юнг

"Из всех кабаков мира она набрела на мой!" - восклицает главный герой "Касабланки" Рик, увидев у себя в ночном клубе давнишнюю любовь Ильзу. Странное, невероятное совпадение, которое возможно только в кино?

Катерина Архарова - журналист Русской службы Би-би-си. Ее блог - об исследованиях и наблюдениях, посвященных образу жизни и взаимоотношениям людей. Блог Катерины Архаровой

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А вот пример из жизни: человек едет в поезде, и вдруг его охватывает жуткое чувство, что кто-то из его близких тонет. Приехав домой, он узнает, что его внук чуть не утонул в озере как раз в тот момент, когда его посетило странное видение.

Этот человек - Карл Густав Юнг, и именно он придумал слово для подобного феномена - синхроничность.

Почти с каждым из нас хоть раз такое бывало: например, вы взяли в руки трубку, чтобы кому-то позвонить, с кем давно не говорили, а человек звонит сам. Полетели отдыхать на край земли и встретили там приятеля из родного города.

Изучением подобных "случайностей" занялся американский психиатр Бернард Бейтман. Собирая в отдельную папку истории, которые порой происходили с его пациентами, он обобщил свои наблюдения в новой книге "Постигая случайность" (Connecting with Coincidence).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главный герой "Касабланки" Рик был поражен, случайно встретив в своем баре давнишнюю возлюбленную

В 2007 году в Миссурийском университете Бейтман собрал 700 добровольцев и выяснил, что около 15% из них регулярно испытывали чувство физической боли или сильные эмоциональные переживания в тот же самый момент, когда кому-то из их близких, находившихся в другом месте, становилось плохо, или с ними что-то случалось.

Бейтман называет этот опыт "симульпатией" (от соединения латинского simul, то есть "в одно и то же время", и греческого pathos - эмоции). Это явление изучается мало и в основном на примере близнецов, которые весьма часто имеют особую "беспроводную" связь друг с другом.

Как объяснить эти дистанционно транслируемые эмоции? Бейтман делает реверанс в сторону математиков, вспоминает квантовую физику и неточно-случайную событийность, но объясняет подобные явления в более доступном, лирическом, ключе.

Годами выслушивавший, как его пациенты пытаются осмыслить, что происходит в их отношениях с другими людьми, Бейтман приходит к выводу, что мы разделяем особое поле сознания с теми, кого мы любим.

"Мы - часть их сознания, и они - часть нашего, наша идентичность существует во взаимосвязи с ними", - считает он.

Эмоциональная паутина

Но почему тяжелые, болезненные эмоции чаще всего передаются на расстоянии? Почему радость и счастье не транслируются с той же силой? Возможно, полагает психиатр, они и передаются, но мы их просто не замечаем, подобно тому, как холодный порыв ветра ощущается гораздо сильнее, чем приятный морской бриз.

Симульпатийные события заставляют предположить, что мы живем в матрице безграничных соединений друг с другом, особенно с теми, кто нам дорог и с кем совместные сильные переживания выткали связь, не подвластную пока нашему пониманию.

Каждый из нас опутан сложной эмоциональной паутиной, существующей как внутри нас, так и снаружи.

"Наше участие в этой матрице чувств, которую я называю психосферой, зависит от того, сколько времени мы провели вместе с этим конкретным человеком, и какова была степень пережитых совместно эмоций", - пишет автор книги.

Он отмечает, что взаимоотношения имеют повторяющуюся модель общения, но порой наступает момент, когда этот модус требует обновления. И случайные совпадения как раз и показывают нам, что пора что-то менять, - подобно зеркалу, вдруг в какой-то момент подсказывающему, что надо сменить прическу.

Бейтман приводит такой пример: один его пациент, чей брак трещал по швам, натолкнулся в торговом центре одновременно на пятерых приятелей, каждый из которых находился в процессе развода с женой.

Некоторое время спустя он пересекся с еще тремя разведенными друзьями и, суммировав настроение этих встреч, понял, что не хочет в их ряды, что он готов пересмотреть свои отношения с женой.

Эти встречи со стороны могут показаться малосущественными, однако, для этого человека они оказались важными, будто судьба показала ему то, какой путь он себе готовил.

"Сериальность" событий

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В начале XX века Каммерер наблюдал за людьми в венских парках

Тут можно вспомнить венского биолога Пауля Каммерера, который в начале ХХ века решил проверить то, что древним грекам известно было за несколько тысячелетий до этого, а именно: что "сходные вещи привыкли сближать великие боги".

Каммерер подошел к этому красивому образу с тетрадочкой в руках и, сидя в венских парках, регистрировал "сериальность" событий: сколько раз, например, мимо него прошли схоже одетые, одинаково выглядящие люди, и что у них было в руках - зонтик, посылочка, сумка.

Каммерера не особо интересовал смысл множественных совпадений, которые ему удалось зарегистрировать. Однако он предложил теорию о том, что схожие вещи имеют тенденцию скопляться во времени и в пространстве. И что информацию невозможно уничтожить: ее можно только рассеять, а в определенные моменты сходная информация собирается воедино.

Бейтман объясняет этот эффект несколько иначе: мы обладаем встроенной в нас природной глобальной системой местоопределения (вроде GPS), которая помогает в нужный нам момент найти то, что мы ищем, будь то какой-то конкретный человек, объект или мысль, идея.

Но почему он не работает все время, этот человеческий навигатор? Психиатр полагает, что значимым совпадениям обычно сопутствуют несколько условий: во-первых, человек должен находиться в некоем переходном периоде - либо психологически, либо физически. Это может быть поездка или любая смена привычного уклада. Во-вторых, должны присутствовать смятение чувств и потребность найти ответ на какую-то проблему.

Совпадения в литературе

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Все мы знаем, что произошло с "Титаником". Но как удалось Робертсону "предсказать" катастрофу в романе?

Цепи разнообразных случайностей выстилают нашу жизнь, о чем хорошо известно писателям, часто пользующимся этим феноменом как литературным приемом для создания, как нам, читателям, кажется, совершенно "неправдоподобных" ситуаций.

Интересно, что бывают и совпадения "наоборот", когда жизнь начинает подражать выдумке.

Одним из наиболее известных примеров этого рода является роман Моргана Робертсона "Тщетность" (Futility), написанный им в 1898 году.

По сюжету романа, непотопляемый монстр морей, только что построенный круизный лайнер "Титан" отправляется с тремя тысячами пассажиров в свой первый вояж через Атлантику, но… Мы, кажется, не читали, но уже знаем, что будет дальше: напоровшись на айсберг, "Титан" идет ко дну.

На борту выдуманного лайнера было всего 24 спасательные шлюпки, и большинство людей погибли. Реальный "Титаник" тоже затонул в апреле, только 1912 года, а на его борту находилось 2207 человек при 20 шлюпках.

Количество совпавших, вернее, "предсказанных" писателем деталей поражает, но как он смог это предвидеть?

Бейтман полагает, что Робертсон "настроился" на соответствующую волну и поймал витавшие в воздухе чьи-то чрезмерные амбиции, самонадеянность и самоуверенность, приведшие в результате к реальной трагедии. Робертсон "знал, не зная, что он знает".

Бейтман приводит другой поразительный случай, приключившийся с американским писателем Норманом Мейлером. Садясь за свою вторую книгу "Берег варваров", он и не думал писать ни о каких шпионах, но вдруг ввел в повествование второстепенного героя - живущего в США русского шпиона, который по мере продвижения сюжета вырос в одного из главных.

Когда роман был опубликован в 1951 году, иммиграционные власти США арестовали Рудольфа Абеля, жившего, как оказалось, в одном с Мейлером доме, в квартире этажом ниже. Спустя годы в одном из интервью Мейлер так прокомментировал это потрясающее совпадение: "Этот случай привел меня к мысли, что четких границ между воображением и реальностью не существует. Кто знает, какие именно частички реальности мы неосознанно выхватываем?"

Странная встреча

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Каковы шансы увидеть в потоке городского движения знакомое лицо?

У меня в жизни тоже случались значимые совпадения (а иначе вряд ли меня привлекла бы эта книга в качестве отпускного чтива), но я приведу здесь лишь один случай, столь неправдоподобный, что его никуда больше, кроме как в этот блог, не поместить.

Это произошло в первые полгода моей жизни в Лондоне, когда еще не был введен в строй интернет и не было мобильных телефонов: как-то вечером, возвращаясь домой с концерта, я ехала в машине по центру и вдруг увидела в толпе прохожих своего брата.

Полный сюр, подумала я, поскольку по всем законам логики он в Лондоне без визы просто никак не мог оказаться, а уж, тем более, не предуведомив меня.

Тем не менее, я была совершенно уверена, что это он и что он вот-вот завернет за угол, а остановить машину в потоке движения невозможно. И тогда я, опустив окно, выкрикнула в полный голос его имя, перекрыв уличный шум и гомон толпы.

Молодой человек обернулся и в полном остолбенении увидел, как из проезжающего мимо автомобиля машет рукой его сестра. Через несколько секунд мы встретились на островке безопасности.

Волшебность ситуации заключалась не просто в самом факте встречи, а еще и в том, что незадолго до этого у меня в Лондоне сменились и адрес, и телефон, который я еще не успела сообщить даже близким.

Брат же, в тот самый день прилетевший в Лондон туристом всего на несколько дней и только вышедший в центр погулять, рассчитывал ошарашить меня своим внезапным появлением.

К тому же этот мой выезд на благотворительный концерт подвергся и своего рода "тонкой настройке": изначально устроители позвали меня на другой день, но я не смогла быть, и тогда приглашение было перенесено на вечер, который и обернулся встречей с братом. До изобретения мессенджеров мы смогли "договориться" о встрече. Это было счастливое и крайне значимое для нас совпадение, ценность которого говорит сама за себя.

Бейтман, предупреждая, что не все симульпатийные события несут одинаковую нагрузку, все же полагает, что они "чудесным образом" предлагают нам именно то, в чем мы в данный момент нуждаемся.

Сделанные одновременно в разных частях света научные открытия могут служить еще одним косвенным доказательством существования психосферы (или коллективного бессознательного по Юнгу или ноосферы по Вернадскому и Тейяру де Шардену).

Еще в 1922 году два автора, Уильям Огбурн и Дороти Томас, написали статью "Неизбежные изобретения", в которой собрали 148 крупных научных открытия, сделанных двумя или несколькими людьми примерно в одно и то же время независимо друг от друга.

Совпадения в эпоху соцсетей

Правообладатель иллюстрации Facebook Image caption Только вы о чем-то подумали, как кто-то уже написал об этом в "Фейсбуке"

С появлением интернета и соцсетей обмен мыслепроцессом значительно ускорился и упростился - как к лучшему, так и к худшему.

В соцсетях люди, которых мы не знаем, могут влиять на наше настроение и поведение - то, что Бейтман называет "тихой вариацией на тему массовой истерии".

Перефразируя Декарта, теперь с уверенностью можно сказать: "Я мыслю, следовательно, об этом уже кто-то написал в "Фейсбуке". Но не огорчайтесь.

Автор симульпатийной теории призывает наблюдать за повторяющимися событиями в своей жизни, анализировать их и обращать себе на пользу - будь то в поиске новой работы, спутника жизни или выхода из болезни.

Счастливая случайность благоволит тому, кто хорошо к ней подготовился, то есть нарушил привычный ход жизни, стал искать, а когда встретил ее, то понял - что это она, его "случайность", то есть шанс (недаром в английском языке эти два понятия выражаются одним словом - chance).

Правда, психиатр при этом напоминает и о важности принципа "отпускания" (letting go) от себя поиска ответа на какой-то животрепещущий вопрос, чтобы дать возможность психосфере самой помочь вам в его решении (помните историю с таблицей Менделеева?).

Эта книга заставила меня вновь задуматься о двух вещах: во-первых, о том, что идеи действительно витают в воздухе, так что если к вам пришла какая-то особенно ценная, то скорее бегите в патентное бюро или ее воплощайте. Тем более, что период подходящий - Новый год, а, следовательно, "переходное время".

А во-вторых, что умиротворяющие мантры тибетских монахов совершенно небесполезны, и можно для этого даже не ездить в Тибет, а ограничиться просто позитивными мыслями. Ну, на худой конец, интернет-котиками.