Блог Яны Литвиновой: признаки британского Рождества

Правообладатель иллюстрации Pogonici Image caption Рождество - это праздник, который забирает все силы и почти все средства. Что вовсе не означает, что его надо игнорировать...

Что такое Рождество в Лондоне? Это когда главный органист англиканской церкви Святого Иоанна, еврей, ведет школьный концерт, на котором две британские девушки украинского происхождения поют советскую песню "Червона рута" на английском языке.

Я могу еще добавить, что их папа аккомпанировал им на аккордеоне, звучанию которого очень помогала церковная акустика.

Благословенный интернет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Благодаря интернет-магазинам жить стало гораздо лучше и даже где-то веселее

Каждый год я прошу высшие силы всячески благословить те светлые головы, которые придумали интернет и интернет-магазины.

Благодаря этому изобретению рождественский период стал гораздо более сносным. Во всяком случае, для меня, поскольку я не слишком люблю ходить по магазинам. За исключением вязальных отделов. Я это добавляю специально для тех, кто хочет уличить меня в непоследовательности.

Единственная проблема с подарками, купленными в сети, заключается в том, что вы видите только красивую фотографию. Что совершенно не означает, что вам также понравится и вещь, которую вы выудите из посылки. На этот счет тоже есть простой рецепт: заказывайте больше, а что не понравится - отправляйте обратно.

Правда, приходится организовывать доставку так, чтобы хоть кто-то был дома, но и это не проблема: моя мама готова сидеть на страже, а если и пропустит звонок в дверь, то ее громким лаем призовет к порядку собака Дуся.

Рождественские улицы

Правообладатель иллюстрации Csondy Image caption Если бы эта картинка была правдой, то у девушки справа уже невыносимо болели бы ноги. И они почти наверняка успели бы уже поругаться с подругой.

Если нужда все-таки заставит меня прошерстить хотя бы несколько торговых улиц в поисках подарков, то я развлекаюсь тем, что прислушиваюсь к разговорам прохожих.

Папа с дочкой. У папы загнанный вид, девчушка лет девяти семенит рядом, все время пытаясь заглянуть ему в глаза.

- Папа, ну пожалуйста, ну это же совсем не дорого…

- Ладно, ну хорошо, только это будет тот самый главный подарок…

Так я перевожу выражение THE present. Определенный артикль означает, что этот подарок будет самым-самым главным, и, возможно, и единственным.

Пара проходит дальше, и конца разговора я, к сожалению, не слышу.

Правообладатель иллюстрации JohnFScott Image caption Колоссальное количество времени тратится на заворачивание подарков во всю эту красоту

Девушка с мобильным телефоном в руке. Явно подошла к покупке подарков обстоятельно, потому что тянет за собой огромную сумку на колесиках. На плече болтается рюкзак, из которого торчат рулоны праздничной оберточной бумаги.

- Вот я ему и говорю, не поеду я к ним… нет, не успела еще…все, потом позвоню!

Интересно, а "к ним" - это к кому? Родителям бойфренда, или мужа? Или просто к каким-то друзьям?

Центральные улицы кишмя кишат европейцами, чья валюта стала значительно более покупательно способной после начала "брексита" и падения фунта.

На каждом шагу попадаются французы-итальянцы-испанцы. Немцев не встретила. Видимо, рачительный германец по-прежнему предпочитает свою упитанную синицу слегка отощавшему британскому журавлю.

... и магазины

Правообладатель иллюстрации Manuel-F-O Image caption Вот так бедолаги продавцы себя и чувствуют, а им еще и улыбаться приходится. При этом их собственную рождественскую суету никто не отменял...

Уставшие, взъерошенные продавцы и такие же уставшие и вспотевшие покупатели.

В этом году я возненавидела процесс еще больше, потому что приходится таскать за собой не только покупку, но еще и палку для ходьбы типа трости. То есть одна рука безнадежно занята.

Дама у зеркала прикладывает к себе так и эдак блестящую золотистую тунику. За ее спиной с остекленевшими глазами стоит явный муж, которому не хочется уже совсем ничего.

-Ну как? Правда, мне идет?

-Конечно, берем!

- Да ты посмотри!

Глотаю страстное желание посоветовать мужику не врать. Потому что смотреть на свою жену в этой тунике придется именно ему. Вы можете представить себе чехол на танк, сшитый из золотистого люрекса? Вот дама в этой штучке примерно так и смотрелась.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так совместный поход по магазинам, как правило, и заканчивается

Длинная очередь в кассу. Стоят, главным образом, женщины, иногда с детьми. Дети канючат, мамы тщательно делают вид, что не имеют к ним никакого отношения.

Две продавщицы в середине торгового зала.

-Ничего не успеваю, ничего не успеваю…

-Но вы ведь уезжаете…

-Вот я и не успеваю… Еще надо подарки родителям отправить, детей собрать…

Елка

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Без елки праздника не бывает. Хорошо бы еще, конечно, и антуражик такой же элегантный, и парочку послушных и чистеньких детишек, и большую пушистую собаку... (собака у меня, правда, уже есть)

Не знаю, как для вас, а для меня Рождество с Новым годом без елки не работает. Причем елка обязательно должна быть настоящей, а не пластиковой, пахнуть хвоей и обсыпаться иголками.

Елку надо купить, притащить в дом и как-то установить. Ближайший к нам елочный базар принадлежит магазину, в котором хозяйничают турки. Вообще они народ общительный и веселый (у меня дружба с мясниками, которые оставляют мне кости для собаки), но с торговлей елками у них почему-то проблема.

Например, деревце приходится покупать, как того самого кота в мешке: все ветки прижаты к стволу, и завернуты в плотную пластиковую сетку. Везти такой товар, конечно, удобнее, но нет никаких гарантий, что в развернутом виде вам он тоже понравится.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это, конечно, не я! Но к концу подготовительного процесса хочется сделать тоже самое.

Турки разворачивать елки не хотят. Наверное, потому что вы потом уедете, а им придется по новой закукливать непонравившийся вам товар и колоться иголками.

После оживленных дебатов хозяин магазина соглашается развернуть одну единственную елку, и если она нам не подойдет, то это уже не его проблемы.

Машем рукой и берем, что дают, потому что еще из советского детства помним, что менее густую сторону всегда можно повернуть к стене, а проплешины завесить игрушками.

Игрушки, гирлянды, венки…

Правообладатель иллюстрации EarnestTse Image caption Как сорока, я не могу пройти мимо блестящих шариков

Я обожаю елочные игрушки. При взгляде на яркую мишуру и гроздья разноцветных шаров во мне просыпается сорока, которая, как известно, падка на все блестящее.

Каждый год я даю себе страшную клятву, что больше не куплю ни одной игрушки, потому что у меня их уже хватит на небольшой елочный перелесок. И каждый год я ломаюсь. Правда, почему-то на сегодняшний день я не приобрела ни одного нового шарика, но еще не вечер!

Британские производители елочных украшений уже давно поняли, что далеко не всем нужны гирлянды и стеклянные сосульки.

В прошлом году, например, я обнаружила два набора… стеклянных черепов.

В одном наборе черепа были более-менее правильного мрачного цвета - от черных к белым, а вот в другом три улыбающихся символа смерти были покрашены в веселенькие зеленые, розовые и желтые цвета. К тому же они еще и блестели.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мои черепа не совсем такие, смотрятся гораздо натуральнее

Черепа, я кстати, купила. И не потому, что страдаю извращенными представлениями о празднике, а потому, что меня попросили мои девицы, сославшись на странные вкусы каких-то подруг.

В результате с одной они до Рождества успели разругаться, а мама другой сказала (и я с ней совершенно солидарна), что она костьми ляжет, но эту хрень на елку не повесит!

В конце концов, среди моих англоязычных коллег нашлись две любительницы этого неортодоксального елочного украшения, и я с легкой душой подарила им оба набора.

В этом году за украшение дома взялось подрастающее поколение. Что бы они ни сотворили, буду выражать самый искренний восторг!

А еще и еда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Брюссельская капуста. Переваривает ее организм с некоторым трудом...

Знаете, что самое удивительное в традиционной рождественской трапезе? То, что большая часть населения ест то, что в обычной жизни особо не любит.

Например, я знаю считанные единицы людей, которым нравится брюссельская капуста. Я ее активно не люблю, во-первых, за вкус, а во-вторых, за то, что она обладает удивительным свойством вызывать, скажем так, флуктуации в кишечнике.

Все-таки я выросла в других условиях, и маленькие брюссельские кочанчики не являются для меня обязательным условием рождественского стола. Я вот уже несколько лет как заменила их обычной капустой в горчичном соусе. И ничего, пока еще никто не возразил!

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Индейка, перед запихиванием в духовку. Ну и как, хочется такое есть?

Индейка, кстати, мне тоже не нравится. Во-первых, она очень большая, и потом надо придумывать многочисленные способы, что делать с остатками.

Во-вторых, мясо само по себе жесткое и сухое. Для того, чтобы добиться от этой американской птички нежности и аромата, ее надо долго вымачивать в легком маринаде. Это, конечно, не проблема, но когда е вытаскиваешь ее из кастрюли с рассолом, она выглядит так, что ассоциации возникают, не связанные с едой.

Поэтому я заранее согласую с семейством, к какому именно мясу у них лежит душа, и не беспокоюсь по поводу птицы. Говядина, баранина, или свинина, мне все равно. Видимо, потому что я мяса вообще не ем, только рыбу.

Ну а гости вообще народ вежливый, и съедят, что дадут.

Школьные концерты

Правообладатель иллюстрации Janina Litvinova Image caption Доказательство: две программы двух школьных концертов, на которых мне пришлось побывать в этом году. Ребенок "пел" на той, которая слева

Кажется, я уже говорила, что избежать школьных концертов можно только в четырех случаях:

Хирург только что вонзил в вас скальпель,

Вы лежите в коме,

Вы умерли,

Вы сидите в тюрьме.

Во всех остальных ситуациях надо являться, умиляться, хлопать нестройному пению и неуклюжим танцам, улыбаться учителям и другим родителям и тихо ругаться про себя, мысленно представляя, какое количество полезных и приятных дел можно было бы за это время переделать.

У меня это последний год, после которого я рассчитываю на небольшой перерыв до тех пор, пока не появятся внуки.

Поскольку мои дети одновременно изучают разные дисциплины в разных школах (это бывает), то концертов тоже было два.

Правообладатель иллюстрации Philafrenzy Wikimedia Commons Image caption Церковь Святого Иоанна Евангелиста в Барнете. Именно здесь состоялся первый, почти профессиональный школьный концерт.

На первом из них как раз и пели украинские британки (особо рафинированный колледж для музыкально одаренных детей, и мои девицы попали туда только потому, что он по совместительству является общей музыкальной школой по всему нашему району), и этот концерт, поверьте мне, был вполне на уровне профессиональных.

Второй же проходил в их основной, ничем не примечательной школе, где моим нервам предстояло ужасное испытание.

Карузо в коротких штанишках

Правообладатель иллюстрации Martin Addison Image caption А это - ничем не примечательное здание нашей основной школы

К сожалению, к самому началу я опоздала, поэтому пришлось довольствоваться единственным свободным местом. За моей спиной на первой ступеньке, так сказать, амфитеатра, сидела чернокожая женщина с годовалым ребенком на руках.

Ребенок попался активный. Сначала я получила ощутимый удар по голове, после того как резвый мальчик запустил в меня какой-то пластиковой игрушкой. Может быть, метил он и не в меня, но мне попало.

Потом он демонстративно швырнул на пол соску, которая опять приземлилась в аккурат у моих ног. А потом стал подвывать.

По какой-то причине он совершенно игнорировал танцы, декламацию и просто игру на музыкальных инструментах, но не мог пропустить ни одного сольного пения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Рождественские лондонские улицы. Этот ангел сияет прямо у здания Би-би-си на Риджент-стрит

Видимо, в него переселилась душа великого тенора Карузо, о чем она (душа) немедленно захотела сообщить всем присутствующим. Главное представление началось, когда одна из девочек запела песню At Last.

Она такая протяжная, с надрывом и заламыванием рук. Ребенок не выдержал и вступил с солисткой в честное соревнование. Слов он не знал, но чувствами проникся.

-Наконеееееец, пришлаааа моя любооовь! - тщательно выводила певица.

- Уууууууууууу-ааааааааааа-уууууууууу! - вступил младенец.

-И одиночеству прииишел конееец! - заливалась соловьем девушка.

- Аааа-аааа, - не отставал ребенок.

- И жизнь мояяяяя тееееееперь, как песня! - жизнеутверждающе спела голосистая школьница, почти целуя микрофон от переполнявших ее страстей.

-Вау-уу-аааа, - согласился мальчик, демонстрируя всем собравшимся силу своих легких и высокое качество голосовых связок.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А это - елка с видом на Тауэрский мост. Покатое здание справа - лондонская мэрия.

К концу первого куплета большая часть зрителей отчаянно пыталась задушить в себе неудержимо рвущийся наружу смех. Сидевший передо мной чей-то папа, который весь концерт что-то непрерывно проверял на своем смартфоне, беззвучно трясся, постепенно сползая от хохота на пол.

Товарки незадачливой солистки, ожидавшие своей очереди, придушенно хихикали, затыкая рот черным занавесом, который должен был изображать кулису.

Учителя сидели с каменным выражением на лицах, стараясь не смотреть ни на сцену, ни в зал.

Несколько пар злобно уставились на маму с железобетонными нервами, которая не сделала ни малейшей попытки прервать сольное выступление своего отпрыска.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вот такая красота была у нас две недели назад. Понятно, что к Рождеству все растаяло, стало серым, мокрым и мрачным.

К счастью, песня оказалась не слишком длинной. Зал облегченно проводил певицу бурными аплодисментами. Младенец тоже обиженно замолчал. Или принял хлопки на свой счет и замолчал удовлетворенно.

Поэтому мой последний школьный концерт оказался делом запоминающимся. Прямо как по заказу.

Чувство глубокого удовлетворения

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Чувство глубокого удовлетворения и честно выполненного долга после праздника

В праздновании Рождества есть два самых лучших момента.

Первый: подарки, разложенные элегантной кучей под наряженной елкой.

Второй: отход ко сну, после целого дня активного празднования. Собственно говоря, сам рождественский день не так уж и важен. Главное - чтобы совесть была чиста от грамотно потраченных денег и времени.

Банальность, конечно, но ожидание праздника всегда лучше самого события! Хотя на хорошее времяпровождение я все равно рассчитываю. С наступающими вас!