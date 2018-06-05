Прививка от греха: как я взрослела вместе с моими дочерьми

Правообладатель иллюстрации ValoValo Image caption Противостоять соблазнам тоже надо учиться. Иногда - на практике.

СМС-ка от собственного чада - в любом возрасте! - это всегда хорошо. Вне зависимости от содержания, потому что означает, что дитя, по крайней мере, живо.

Хотя недавно содержание такого послания несколько поколебало мое хладнокровие. "Мама, - писала дочь, - я стала женщиной-вамп!"

Спокойствия мне эта информация, конечно, не прибавила, но было очень любопытно, что именно имело в виду блудное дитя.

"Ну и что это значит? - ответила я. - Высокие сапоги, тугой корсет и хлыст?"

Дочь откликнулась мордочкой эмодзи и несколько невразумительным ответом: "Расскажу завтра".

Меньше через минуту пришло еще одно сообщение: "Кухонная лопаточка". Видимо, этим широко распространённым в хозяйстве средством дочь решила заменить так необходимый женщине-вамп хлыст.

Я сделала последнюю попытку выяснить, чем же это она там занимается: "Мне следует беспокоиться, веселиться, или гордиться?"

Правообладатель иллюстрации RobinAtzeni Image caption Дитя утверждает, что вместо хлыста у нее была кухонная лопатка, да и вообще все было шуткой!

"Гордиться!" - пришел немедленный ответ. После чего ребенок замолчал напрочь и вышел на связь только следующим утром. От веселья предыдущего вечера не осталось и следа: "Мам, - гласила СМС-ка, - ты мне сейчас очень нужна!"

Слава богу, что это сообщение пришло, когда я крепко спала. Потому что иначе за 30 секунд, которые требуются на то, чтобы включить телефон, набрать номер и дождаться ответа, я бы получила обширный инфаркт.

Через час дитя все-таки позвонило, чтобы пожаловаться на судьбу и сказать, что больше никогда и ни при каких обстоятельствах водки в рот не возьмет: ребенок маялся от первого серьёзного похмелья.

Воспоминания полезны

Правообладатель иллюстрации Mirexon Image caption Будущие студенты познакомились в "Фейсбуке", после чего решили встретитсья лично строго посередине.

Если бы кто-нибудь почему-нибудь попросил бы меня сформулировать в одном предложении главное правило воспитания подростков, то я бы ответила так: "Почаще вспоминайте себя в этом возрасте".

И это - единственное, что спасает меня от нервных срывов, а моих детей от грандиозных головомоек.

Дело об СМС-ках обстояло следующим образом. Одна из моих дочерей-выпускниц уже принята в университет, где она, к счастью, действительно хочет учиться. По этому поводу то ли на "Фейсбуке", то ли в "Снапчате" самоорганизовалась группа юных граждан, которые уже точно знают, что поедут в сентябре в тот же самый университет.

Через какое-то время группа пришла к выводу, что пора встретиться лично, хорошо бы познакомиться, чтобы на новом месте у них уже были друзья. А поскольку все они живут в самых разных городах Британии, то встретиться решили примерно посередине. Серединой оказался город Бирмингем.

Свои мозги не вставишь

Правообладатель иллюстрации Ae11615 Image caption Велик соблазн подстелить соломки во всех потенциально опасных местах, но так это, к содалению, не работает.

Когда ребенок приполз просить разрешения "поехать и лично познакомиться", мне очень не хотелось ее отпускать. Кроме всех остальных поводов для беспокойства было еще и то, что она в этой компании оказалась самой высокой и самой младшей одновременно. Жесткая система приема в школу, которая существовала, когда мои близняшки начинали образование, загнала их за парты, когда они еще к этому совершенно не были готовы.

Правила на тот момент были таковы, что, если ребенок родился до первого сентября текущего года, то идет в школу, а, если после, хотя бы на один день - то на следующий год. Меня же угораздило родить потомство как раз в конце августа.

Таким образом, среди будущих абитуриентов оказалась и моя 17-летняя дочь, и 19-летние девушки и молодые люди. А в таком возрасте два года, 17 и 19 - это "две большие разницы".

Опять же у меня не было никаких сомнений в том, что они не будут там читать друг другу вслух выдержки из Диккенса или сочинять хайку.

Конечно, можно было бы поездку запретить. А вот что делать тогда, когда она отправится на учебу в другой город? Бросать работу и дежурить на кампусе, подстилая соломку во всех потенциально опасных местах? Взрослеть-то и переходить на собственные мозги все равно придется. Так пусть сначала попробует такой самостоятельности хотя бы на два дня.

А родители в неведении

Правообладатель иллюстрации IgorZakowski Image caption Наверняка у каждого из нас есть свои "скелеты в шкафу" - воспоминания, от которых хочется спрятаться куда подальше.

Время от времени моя память любит отправляться по местам "боевой славы". От некоторых воспоминаний меня до сих пор бросает в жар и становится так стыдно, что хочется немедленно спрятаться под одеяло или отчаянно затрясти головой, чтобы выбить из нее некстати пробившиеся из глубин подсознания образы.

Не надейтесь, подробностей не будет. Тем более, что я уверена, что практически у каждого из нас есть свой набор запретных воспоминаний. Приходилось ли мне страдать от похмелья? Разумеется! Были ли ситуации, когда на вечеринке хотелось заползти куда-нибудь в темное и прохладное место и немедленно заснуть? А как же!

Тем более, что мой организм алкоголь всегда воспринимал очень странно: ноги отказывались ходить, язык отказывался говорить, а вот разум оставался четким, хотя и взирал на свою хозяйку несколько отстраненно, как на предмет сомнительного качества.

Кстати, понятия не имею, случалось ли что-то подобное с моими собственными родителями, потому что они мне об этом никогда не сообщали. Вполне возможно, именно поэтому и я им ничего о своих "подвигах" не рассказывала.

По лезвию бритвы

Правообладатель иллюстрации Jorgenmac Image caption Сохранить баланс так, чтобы и доверия молодняка не потерять, и авторитет сохранить, очень и очень сложно.

Я для себя давно решила, что лучше не устраивать крошкам скандалов, а, напротив, сделать все возможное, чтобы быть в курсе их дел. По крайней мере, в такой ситуации у меня есть шанс предпринять экстренные спасательные операции.

При этом как-то надо исхитриться, чтобы и авторитета не потерять, и их доверия тоже. Баланс, на самом деле, практически невозможный.

Например, о собственном интимном опыте я с ними беседовать отказалась. После чего на меня была устроена двойная атака, во время которой мне сообщили, что они и так все знают, что им интересно, что они уже взрослые, и, вообще - "ну, мама, ну чего ты упираешься?"

Единственным ответом, который их удовлетворил, было мое заявление, что не вижу ни малейшего смысла рассуждать с ними о предмете, который они пока что знают только теоретически. Девицы милостиво расхохотались и ослабили нажим. Что, конечно, не означает, что со временем атака не повторится, но какое-то время передохнуть у меня есть.

Даже врать надо уметь, и ложь распознавать тоже

Правообладатель иллюстрации Malchev Image caption Можно попробовать прожить жизнь так, чтобы никого ни разу не обмануть, но при этом научитесь, хотя бы распознавать, когда обманывают вас.

Наверное, в идеальном мире дети бы вырастали, не доставляя родителям никаких хлопот и не влипая в идиотские, а порою и опасные ситуации.

Однако в действительности им придется на собственном печальном опыте научиться разбираться в тонкостях человеческого поведения в нашем совсем не идеальном мире.

Ну, например, мы все прекрасно знаем, что врать нехорошо. В нас это вдалбливали с детства. А теперь, положа руку на сердце, скажите мне, что вы никогда, ну просто ни при каких обстоятельствах никого не обманывали!

Опять же бывают ситуации, когда без вранья не выкрутиться, ну, совсем никак. А врать тоже надо уметь. Есть целая куча маленьких признаков, по которым грамотные психологи могут сразу определить, говорите ли вы правду, кривите душой или что-то утаиваете.

Правообладатель иллюстрации allanswart Image caption Нельзя же каждого человека подключать к детектору лжи? Хотя иногда было бы очень полезно.

Взять даже такую мелочь, что большинство людей (речь не идет о хорошо натренированных шпионах), при попытке вранья начинает смотреть налево. А если просто подыскивает слова - то направо.

Что врать (если это необходимо) надо последовательно, не забывая мелочей, потому что на них-то, как раз все и попадаются. А посему гораздо проще говорить почти полную правду, меняя лишь несколько деталей.

И все это необходимо главным образом даже не для того, чтобы обманывать других, а чтобы научиться распознавать, когда обманывают тебя!

Тоже, знаете ли, искусство, которому приходится учиться. Даже если в глубине души нам и противно.

Любовный алфавит

Правообладатель иллюстрации InnaBodrova Image caption В личных отношениях тоже надо научиться различать кто - волк, а кто - принц. Волки прекрасно маскируются.

Умение разбираться в отношениях с противоположным полом тоже требует практических занятий. Для удобства пишу "противоположным", имея в виду, что однополые отношения сюда тоже входят. От перемены слагаемых сумма в этой ситуации не меняется.

Моим крошкам пришлось на личном примере убедиться, что когда молодой человек клянется в любви, это вовсе не означает, что он вас действительно любит. Что существует огромное количество неявных признаков, по которым можно определить, нужны ли вы ему, или нет.

Причем, если в случае первого романа старшей дочери, я мгновенно выловила все подозрительные признаки, то молодой человек второй крошки даже меня умудрился обмануть.

Ребенок, кстати, от него довольно скоро устал. Милый и симпатичный юноша никак не хотел оставить ее в покое: звонил, жаждал выяснять отношения, требовал уверений в любви и публичных демонстраций нежного отношения. Тут господь надо мной явно посмеялся, потому что если одно дитятко готово ходить по природе, держась за руки и обмениваясь томными взглядами, то второе всего этого терпеть не может.

Правообладатель иллюстрации Btownchris Image caption Наверное, осознание того, что в овечью шкуру может завернуться волк, тоже дело очень полезное.

И вот надо же так подкузьмить, что как раз второй дочери и попался такой демонстративный экземпляр.

Зная свою дочь, я его даже жалела. Один раз даже побеседовала с ним по телефону. Пытаясь объяснить, что если он так в нее втюрился, то пусть привыкает и к ее поведению. Молодой человек страдал, вздыхал и обещал исправиться.

Ничего из этого не вышло, и в довольно скором времени он все-таки получил отставку. Постфактум нам стало известно, что в то же самое время, когда он осаждал мою красавицу, он одновременно находился в весьма близких отношениях с другой девушкой из их же круга.

Надо отметить, что хотя моя девица и прекратила эти отношения по собственной инициативе, такой обман ей крупно не понравился. Я же со своей стороны, честно говоря, порадовалась, что вот и второе чадушко получило необходимую прививку.

Прививка боем

Правообладатель иллюстрации blueringmedia Image caption Многие ситуации следует попробовать "на зуб", чтобы определять в дальнейшем, когда надо переходить к жесткой обороне, а когда допустимо расслабиться.

Каждое поколение родителей пытается предостеречь детей от повторения собственных ошибок, и каждое поколение детей совершает свои собственные. Это - абсолютная и полная банальность, но одновременно и непреложный факт.

И, если мы прививаем свое подрастающее поколение от кори, свинки, краснухи и прочих "радостей", то одновременно приходится прививать его и от вредных жизненных ситуаций.

Не думаю, что теперь моя дочь никогда в жизни не станет пить водку, но, надеюсь, что в следующий раз у нее уже будет память о том, какими последствиями это может грозить. И есть шанс, что это ее остановит.

Совершенно нет никаких сомнений в том, что моих девиц ждет еще множество молодых людей, в которых они будут влюбляться, с которыми будут встречаться и расставаться.

Но теперь я надеюсь, что когда в следующий раз они услышат нежные слова из уст очередного поклонника, то в глубине души у них все-таки будет ма-аленький такой червячок сомнения, который не даст им сразу и навсегда отдаться чувствам и оставит шанс на "подумать".

Правообладатель иллюстрации draco77 Image caption Взрослеть все равно придется, и еще никто не говорил, что это легко!

И, скорее всего, у них в жизни будут ситуации, когда им придется (или захочется) соврать. И я надеюсь, что они будут делать это убедительно. Не ешьте меня, я не говорю, что врать - это хорошо, но что следует быть готовой к любым ситуациям. На всякий случай.

Жалко, что прививки от жизненных катаклизмов не получается получить у врача. Так пусть попробуют их на вкус в относительно контролируемых ситуациях, когда все еще можно отыграть назад.

Ослабленная бацилла в вакцине может вызвать недомогание, но точно также не даст заболеть в летальной форме. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы их миновала чаша сия. Но приходится быть реалистом.