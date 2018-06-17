Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Путешествовать поездом приятно, но вот с билетами - полная путаница

Как-то железнодорожные компании в Британии решили опросить граждан, что они думают по поводу цен на билеты и есть ли нужда сделать ценообразование несколько более простым?

На Британских островах 2 563 железнодорожных станций и… 55 миллионов тарифов. Да, ваши глаза вас не обманывают - 55 миллионов!

И это не таблоидная сенсация, об этом честно сообщает ассоциация компаний, осуществляющих железнодорожные перевозки: Rail Delivery Group.

Вопрос на самом деле гораздо более интересный, чем может показаться на первый взгляд.

Когда прогресс приходит слишком рано

Правообладатель иллюстрации whitemay Image caption Приятно быть родиной железных дорог, но за слишком ранний прогресс приходится расплачиваться. Первый паровоз Стивенсона

Британия может по праву гордиться первой в мире железной дорогой, которая стала перевозить пассажиров. Случилось это в далеком 1825 году, и вообще-то пассажиры особо никому нужны не были. Их воспринимали как довесок к соблазнительной перспективе большой экономии на перевозке промышленного сырья и готовой продукции.

Тем не менее, пассажиры довольно быстро сообразили, что поезд - дело удобное, и в какой-то момент и железнодорожные магнаты c удивлением обнаружили, что люди тоже приносят неплохой доход.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Крыши пассажирам поначалу тоже положено не было. Все эти удобства появились потом

Об удобстве же одушевленных грузов никто особо не заботился. Только в 1844 году парламент после длительных обсуждений, преодолевая активное сопротивление железнодорожных компаний, принял закон, согласно которому даже пассажирам самого низшего, третьего класса, в обязательном порядке требовалось предоставлять вагоны с крышей, чтобы дождь и ветер (довольно частые погодные явления в наших широтах), их не слишком доставали. Брали же за такой комфорт пенни за одну милю. Пассажиры первого класса платили вдвое больше.

Но даже на заре пассажирских перевозок железнодорожники поняли, что иногда можно брать не качеством, а количеством, и стали предлагать пассажирам скидки, если они соглашались зарезервировать свое место заранее.

По большому счету с тех пор ничего не изменилось.

Заплатить, чтобы сэкономить

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Старые тарифы никто не отменял, просто их как-то приспосабливали к изменившимся обстоятельствам

Для предусмотрительных граждан, которые часто путешествуют на поезде, существует система дисконтных карт, и на первый взгляд в ней нет ничего сложного. Их всего-то шесть видов:

для семьи и друзей

для тех, кому от 16 до 25

для инвалидов

для тех, кто путешествует вокруг Лондона

для тех, кто путешествует вдвоем

для пенсионеров

Да и стоят они не слишком много: 30 фунтов (около 40 долларов) в год, а для инвалидов - и вообще 20.

В действительности же все гораздо интереснее.

Путешествуя втроем

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Британии поезда любят, но вот просто прийти и купить билет, как правило, слишком накладно

Пока моим дочерям не исполнилось 16 лет, жизнь была проста и удобна: я раз в год покупала карту для семьи и друзей, которая обеспечивала мне 30-процентную скидку, а на молодняк цена снижалась на 60%.

А вот после 16 лет стало весело. Во-первых, выяснилось, что обещанная скидка в 30% для дисконтных карт от 16 до 25 работает не на всех направлениях.

Например, когда они отправляются к другу детства в университетский город Кембридж, то платить приходится полную цену.

А вот в какой-нибудь Йорк - пожалуйста. Во-вторых, иногда выгоднее покупать билет на "группу" (это все, что больше двух). Главным условием групповых скидок является обязательство путешествовать вместе и туда, и обратно.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Классические красоты: виадук Рибблхэд в Северном Йоркшире

Цены существенно различаются в разное время суток. В час пик билеты всегда дороже. Беда в том, что на разных направлениях он начинается в разное время.

Но даже в выходные дни стоимость билетов не отличается постоянством. Например, первый ранний экспресс от лондонского вокзала Паддингтон в далекий Пензанс в живописном Корнуолле, уходящий из Лондона в 7 утра, стоит примерно в полтора раза дешевле, чем поезд, отправляющийся в 10.

И в этой путанице вы никогда не разберетесь, если не явитесь на вокзал за несколько дней до даты путешествия и лично не поговорите с кассиром.

Как-то раз на работе я обмолвилась перед уходом домой, что мне надо на вокзал, купить билеты до Эдинбурга. Вежливые коллеги тут же подняли меня на смех, мол, не проще ли в наш век интернета покупать билеты, не отходя от компьютера?

Отвечаю - да, если вы точно знаете, что искать. Если же нет, то ничто не заменит прелестей человеческого общения.

Кассир кассиру lupus est

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Железнодорожный мост через реку Тамар, отделяющий Корнуолл от графства Дэвон. Считается одним из инженерных чудес. Виды с него открываются просто потрясающие

Ну а теперь переходим к самому интересному: кассир может вам помочь и предложить самый дешевый вариант билетов, но он (или она) не обязан этого делать. Поэтому установление простых человеческих отношений приветствуется с самого начала.

Как-то мне пришлось покупать билеты в Эдинбург с остановкой в Йорке, а обратный билет - на поезд без пересадки. За доставшимся мне в ходе живой очереди прилавком восседала массивная чернокожая женщина, всей своей статью излучавшая серьезность и суровость.

Я таких людей, как правило, боюсь, и отчаянно пытаюсь изгнать из своего голоса просительные интонации, как будто я пришла просить провезти через границу небольшую посылочку с контрабандой, а не отдать честно заработанные деньги за вполне законный билет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А это - еще один корнуольский виадук, через реку Тибби. Разумеется, если вы по нему проезжаете на поезде, то такой красоты не увидите

Кассирша взглянула на меня без любви, сухо произнесла стандартное: "Добрый вечер" и приготовилась выслушать, какие именно билеты мне нужны.

- На 20-е до Йорка, на 23-е от Йорка до Эдинбурга и на 31-е из Эдинбурга до Лондона. Один взрослый, два детских.

- Детям сколько?

- 15

- А второму?

- Тоже 15, они близнецы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виадук Гленфиннан, да-да, тот самый, из "Гарри Поттера". Кстати, очень интересное инженерное сооружение, построен из бетона, а не камня

Как только я произнесла слово "близнецы", кассирша полностью преобразилась. Как будто за ее спиной появилась фея-крестная и взмахнула своей волшебной палочкой:

- Ооооо, правда? У меня тоже близнецы. Мальчики. А у тебя?

- Девочки, однояйцевые.

- А у меня - разные, но им всего девять! Это такой кошмар, скажи, дальше лучше становится?

- Не заметила, они, конечно, старше, но и проблемы взрослеют вместе с ними.

Мы посмеялись.

- В отпуск?

- Да, а то у нас столько всего красивого, а они на севере почти что и не были.

- Ой, знаю-знаю, сама себе все время говорю, что надо нашей льготой на поезд воспользоваться!

Правообладатель иллюстрации ScottyEdin Image caption Главный вокзал Эдинбурга "Уэверли" считается единственной железнодорожной станцией в мире, названной в честь произведения художественной литературы: одноименного романа Вальтера Скотта

Дальше все пошло как по маслу. Моя коллега по близнецам долго шныряла мышкой по столу (экрана мне, к сожалению, видно не было), что-то бормотала, после чего, сделав минимальные изменения в моем заказе (в одном случае поезд, уходящий на час раньше, в другом - на полчаса позже), выдала мне нереально низкую цену.

Случайный разговор с английской коллегой показал, что цена, заплаченная мною за нас троих, была в полтора раза меньше, чем купленный ею билет туда-обратно к родителям, проживающим где-то в десятке миль к северу от Йорка.

И заметьте, никакого мошенничества, просто знание, как и куда посмотреть и какие скидки применить.

Когда полный билет дешевле льготного

Правообладатель иллюстрации Phil_Robson Image caption Древний Честер неожиданно оказался труднодоступным. Вернее, неоправданно дорогим

Моя практически безупречная карьера нахождения общего языка с британскими билетными кассирами дала страшный прокол в конце марта.

Как всегда, я честно отправилась на вокзал, чтобы купить нам троим билеты на уикенд в город Честер. Таким образом я решила отпраздновать свой день рождения, чтобы не заморачиваться ни с гостями, ни с приемом, ни с готовкой.

С Честером с самого начала дело как-то не заладилось. Во-первых, оказалось, что туда идет один прямой поезд в час. Во-вторых, час пик почему-то начинался в 15.00, что сильно осложняло логистику процесса, потому что дело было в пятницу, и дочери были в школе. И, наконец, в третьих - видимо, это не самое популярное у нас направление, потому что билеты изначально были существенно дороже, чем даже в находящийся гораздо дальше Корнуолл.

На сей раз удача от меня почему-то отвернулась, и достался мне печальный пожилой кассир предпенсионного возраста с большим числом лишних килограммов и нездоровым цветом лица.

Правообладатель иллюстрации onfilm Image caption До сих пор не понимаю, почему Честер оказался таким дорогим. Средневековый город, римский амфитеатр, и вообще приятно... туристы едут... можно было бы и подешевле билеты сделать

Выслушав, куда мне надо ехать, он долго и тяжело вздыхал, после чего назвал какую-то запредельную сумму почти в 400 фунтов, на которую вообще-то можно было бы с легкостью слетать в какой-нибудь Нью-Йорк.

Я поперхнулась и поинтересовалась, а учел ли он дисконтные карты? Кассир страдальчески посмотрел на меня и молча покачал головой.

- А если их учесть?

- Это все равно очень дорогой поезд… Поезжайте часом раньше.

- Раньше никак не получается. Так сколько же все-таки будет со скидкой?

Правообладатель иллюстрации Topical Press Agency Image caption Поезда в Британии любят с давних пор. Вот, например, группа состоятельных граждан приехала на вокзал в город Хенли, на ежегодную регату. Дело происходит еще до Первой мировой войны

Мужчина уставился на меня так, будто надеялся, что я куда-нибудь испарюсь и перестану морочить ему голову.

Убедившись (с тоской), что я никуда не делась, он опять тяжело вздохнул и стал смотреть на экран. Какое-то время он беззвучно шевелил губами, складывал какие-то числа столбиком на листе бумаги (интересно, зачем, когда любая билетная система делает это за вас), после чего… назвал еще большую цифру, каким-то образом переползшую за 400 фунтов.

- Это бред какой-то! Со скидкой больше, чем без скидки???

- …

- А если взять групповой билет?

- А его на этом направлении нет!

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Эвакуация детей во время Второй мировой войны. Железные дороги сыграли в этом массовом перемещении решающую роль

На этом месте мое терпение лопнуло, я не слишком вежливо сказала, чтобы он обо всем этом забыл, и что я попытаю счастья по интернету.

Пылая праведным гневом и сочиняя в уме жалобу на предпенсионного сотрудника железных дорог, я уже почти дошла до дверей, но решила на всякий случай попытать счастья еще раз.

Отстояв в очереди повторно (благо она была невелика), я оказалась за стойкой, где хозяйничала симпатичная женщина средних лет.

Во избежание каких бы то ни было недоразумений я сразу выложила дисконтные карты и выпалила, что путешествовать мы будем втроем и туда, и обратно, так что, если групповой билет все-таки имеется, то мы готовы его взять.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Новые линии строятся постоянно. Это - строительство CrossRail, новой ветки, которая пройдет через самый центр Лондона с запада на восток

Выдержав небольшую паузу, женщина назвала цену:

- 160 фунтов.

- Так мало???

- Что-то не так?

- Все так, но мне пять минут назад было сказано, что самый дешевый вариант обойдется почти в 400 фунтов.

Кассирша, не сказав ни слова, выразительно посмотрела в сторону моего предыдущего собеседника и вопросительно подняла бровь. Я в ответ скорчила недовольную мину и утвердительно покачала головой.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Старые ветки восстанавливаются энтузиастами и по ним пускают отреставрированные паровозы. Все хорошо, а вот если еще и с билетами проще станет...

- Если брать два билета на один и тот же поезд, но один от Лондона до Кру, а второй от Кру до Честера, то получается гораздо дешевле, чем один билет от Лондона до Честера, причем выходить из поезда совсем не надо!

Поблагодарив добрую кассиршу, я сгребла свою кучу картонных прямоугольников и удовлетворенно запихала их в кошелек.

Писать жалобу на печального пенсионера я раздумала. А ведь ничего этого бы не было, если бы вместо 55 млн тарифов существовали простые правила, не подлежащие творческому подходу.

Хотя, если вы меня спросите, поменяется ли эта безумная система в ближайшее время, то я отвечу, что сильно в этом сомневаюсь. Все-таки британцы обожают свои традиции (некоторые из них кому-то могут показаться идиотизмом) и крайне неохотно с ними расстаются.