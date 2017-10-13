Блог Кречетникова. Кем был Колумб, открывший Америку?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Христофор Колумб (портрет неизвестного художника, 1500 год)

В минувший четверг был день траура для российских державников: 525 лет назад Колумб открыл Америку. Шучу, шучу, не обижайтесь!

Артем Кречетников- аналитик Русской службы Би-би-си. Его блог - об истории и современности. Блог Артема Кречетникова

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Первая экспедиция Колумба, по всеобщему мнению, положила начало эпохе Великих географических открытий. Насчет ее окончания есть расхождения. На Западе принято считать последним великим разведчиком новых земель Джеймса Кука. Россияне напоминают, что спустя полвека после него Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев обнаружили последний прежде неведомый континент - Антарктиду.

Колумб Америку открыл, страну для нас совсем чужую. Дурак, уж лучше б он открыл на нашей улице пивную! российская студенческая песня, XIX век

"Colombo" по-итальянски и "columbus" по-латыни значит "голубь". На Руси первооткрыватель Нового Света был бы Голубевым.

Жизнь прославленного мореплавателя сплетена из тайн и парадоксов. Он один из самых известных персонажей мировой истории, вряд ли найдется на свете человек, не слышавший имени Колумба. Но мы не знаем ни даты и места его рождения, ни национальности, ни, что уж вовсе не лезет ни в какие ворота, последнего пристанища.

Грандиозное открытие, перевернувшее мир, на веку его автора не считалось особенно важным и мало что дало ему.

Человек без прошлого

О биографии Колумба до 1476 года, когда он приехал в Португалию продвигать генеральную идею своей жизни, достоверных данных почти нет.

Свободно говорил на нескольких языках. Судя по всему, жил в Генуе, но "генуэзец" - не национальность, а гражданство. Только в Италии честь быть родиной Колумба оспаривают шесть городов.

Некоторые исследователи доказывают, что Колумб был немцем, поляком или хорватом. Понятно, историкам каких стран особенно нравится каждая из этих гипотез.

Самая захватывающая версия гласит, что крымские татары угнали в рабство сметливого украинского паренька прозванием Голуб, продали в Турцию, он бежал, осел в Генуе, сделался там моряком, дальнейшее понятно.

Безвестность доказывает одно: родители Колумба не были знатны и особенно богаты. При этом он, помимо языков, знал математику, астрономию и навигацию, работал картографом, что считалось в XV веке одной из самых интеллектуальных профессий.

Главный проект

Неизвестно, где и как Колумб познакомился с флорентийским географом Паоло Тосканелли, который в 1474 году направил португальскому королю письмо, в котором утверждал, что Земля круглая, и предлагал достичь заветных Островов пряностей, двигаясь не на восток, а на запад. Но копия документа оказалась в руках Колумба.

Правда, Тосканелли ошибся в расчетах. Он не знал о существовании огромного Тихого океана и полагал Землю меньшей, чем на самом деле. Расстояние от Европы до Японии флорентиец оценил в пять тысяч километров.

Сегодня это называют "величайшей в истории ошибкой, поведшей к величайшему открытию".

Заветный приз

20 годами ранее турки взяли Константинополь. Сухопутная торговля между Европой и Дальним Востоком временно остановилась.

Пряности превратились в фетиш. Богатого человека называли не "мешок с золотом", а "мешок с перцем".

Пришлось шевелиться и искать новые возможности. Идея Тосканелли и Колумба пришлась ко времени.

Кристобаль Колон ростом был выше среднего, лицо имел длинное и внушающее уважение, нос орлиный, глаза синевато-серые, кожу белую, с краснотой, борода и усы в молодости были рыжеватые, но в трудах поседели Бартоломе де лас Касас, испанский путешественник и хронист

Что Земля круглая, доказывал еще александрийский ученый Эратосфен в III веке до Рождества Христова.

Вопреки распространенному в наши дни мнению, эта мысль никогда не забывалась. Просто тогдашние люди в подавляющем большинстве были безразличны к вещам, не имевшим для них практического значения. Но уж моряки всегда знали, что Земля - шар, поскольку постоянно видели, как берег поднимается из-за горизонта.

Опять же, католическая церковь не настаивала на том, что Земля плоская, и никого за высказывание противоположной точки зрения не преследовала. Скорее, еретическим являлось представление, что земля вращается вокруг Солнца, то есть не является центром мироздания.

Так что культурного шока у высокопоставленных слушателей Колумба не возникало.

Толцыте и отверзется

На поиск спонсоров Колумб потратил 15 лет.

Сначала вполне закономерно отправился в Португалию - первую морскую державу того времени. Но португальцы уже успешно осваивали путь вокруг Африки, и заниматься еще и какой-то ненадежной затеей король Жуан II не захотел.

Затем попытал счастья в Англии. Генрих VII удостоил его личного благосклонного ответа, но денег не дал, и, таким образом, упустил шанс сделать свою страну владычицей морей и колоний на двести лет раньше, чем это случилось на самом деле.

Обращаться к Карлу VIII Французскому было бесполезно. Кроме женщин и северной Италии, завоевание которой было его idee fixe, этот монарх ничем не интересовался.

Оставалась Испания. Католические монархи Фердинанд и Изабелла были молоды, честолюбивы, только что завершили объединение страны и желали новых великих дел.

"Вертикаль" и конкуренция

Китай встал на путь дальних морских походов и географических открытий на полвека раньше Европы. Огромный флот адмирала-евнуха Чжэн Хэ достигал Восточной Африки и Аравии.

Еще немного, и китайцы открыли бы Америку, только с противоположной стороны, и появились бы в Британии в разгар Войны Роз. То-то был бы переполох!

Но тут скончался богдыхан Юнь Лэ. У его преемника оказались другие приоритеты. Корабли сгнили на приколе, карты и судовые журналы на века погребли в архивах, великий адмирал умер в депрессии.

Китай был огромной централизованной империей, а крошечные в сравнении с ним европейские государства тратили массу сил на борьбу друг с другом. Зато там наличествовали плюрализм и многообразие. Недалеких правителей и на Западе хватало, но ни у кого не было столько власти, чтобы все загубить.

Казенное и частное

В Испании Колумба тоже признали не сразу.

Хотя церковь считают главным врагом всего нового, смелую идею при дворе поддержали духовные особы: архиепископ Толедо и примас Испании Педро де Мендоса и духовник королевы Эрнандо де Талавера. Под их влиянием Изабелла даже заявила, что готова ради плавания заложить свои драгоценности.

Про драгоценности, конечно, говорилось ради красного словца. По соглашению, заключенному между Колумбом и испанским двором, правительство внесло лишь небольшую сумму, а остальное мореплаватель должен был изыскивать, где хочет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 2006 году, когда отмечалось 500-летие смерти Колумба, на верфи в испанской Уэльве изготовили точную копию флагманского корабля "Санта-Мария"

Один из величайших проектов в истории воплотился в реальность, конечно, при государственной поддержке, но в основном благодаря частной инициативе.

Большой вклад сделал герцог Медина-Сидония, одновременно крупнейший коммерсант, владелец 100 с лишним торговых судов.

Предприниматели Хуан де ла Коса и Мартин Пинсон снарядили за свой счет две из трех каравелл и отплыли на них капитанами. Как Колумбу удавалось руководить такими подчиненными, представить трудно.

Самая большая каравелла, или, правильнее, каракка, "Санта-Мария", имела в длину всего 21,4 метра. Надо снять шляпу перед отвагой людей, пустившихся в неведомый океан, по сути, на больших лодках с одним компасом.

Участников экспедиции насчитывалось около 100. То-то, наверное, теснота была у них!

В Новом Свете

Вообще-то, Колумб Америки не открывал. Это сделали около 15 тысяч лет назад предки ее коренных обитателей, пересекшие Берингов пролив то ли по льду, то ли посуху (в Ледниковый период уровень Мирового океана был ниже).

Сегодня считаются доказанными неоднократные посещения викингами Ньюфаундленда в X-XI столетиях.

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Колумб жил в эпоху, когда информация начала быстро распространяться и надежно храниться, а европейская цивилизация созрела для экспансии, потому его открытие возымело исторические последствия.

7 октября, после двух с лишним месяцев плавания, команды зароптали, требуя вернуться. Если бы Колумб их послушал, проект в Испании сочли бы провальным и вспомнили бы о нем спустя, Бог знает, сколько лет.

Еще через пять дней впередсмотрящий Родриго де Триана закричал: "Земля!".

Где нога европейца впервые ступила на американскую почву, опять-таки, загадка. Честь быть островом, который местные жители называли Гуанахани, а Колумб окрестил Сан-Сальвадором, оспаривают Уотлинг и Самана-Ки из Багамского архипелага.

Великая ошибка

Колумб ходил в Америку четыре раза, провел в ней в общей сложности около четырех лет, но так и не понял, что открыл. До конца жизни он был уверен, что посещал какие-то особенно отсталые южные провинции Китая и горевал, что всякий раз промахивался в море мимо богатой и культурной Японии.

Более грандиозного заблуждения история, пожалуй, не знает.

С легкой руки Колумба острова Карибского моря до сих пор зовутся Вест-Индией, а коренные жители континента - индейцами.

Вот интересно: если бы их с самого начала окрестили американцами, то кем были бы граждане США? "Штатниками"?

О том, что Америка - не Азия, объявил через год после смерти Колумба его спутник Америго Веспуччи. В результате его имя было присвоено всему континенту, а первооткрыватель "получил" только латиноамериканское государство, известное кокаиновой мафией, столичный федеральный округ Соединенных Штатов и город в Панаме.

Судьба-злодейка

Ни прижизненной славы, ни богатства Колумбу не досталось.

Из экспедиций он привозил табак, сахарный тростник, птичьи перья, изобретенные индейцами-гуарани плетеные гамаки, впоследствии 300 лет верой и правдой служившие в матросских кубриках всех флотов мира, но ни зернышка перца, ради которого все и затевалось.

Еще накануне первой экспедиции Колумб выговорил себе звание великого адмирала и наследственную должность вице-короля всех открытых им земель. При дворе поговаривали, что безродный чужеземец слишком многого хочет, и надо еще посмотреть, что выйдет из его басней про Индию и страну Офир.

А тут в 1498 году представитель конкурирующей Португалии Васко да Гама достиг настоящей Индии и Молуккских островов и добыл столько пряностей, что плавание окупилось многократно!

Терпение испанского правительства лопнуло. В 1500 году на Кубу прибыл новый полномочный губернатор Алонсо Охеда, который отправил Колумба домой как арестанта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маршруты экспедиций Колумба

Королевский совет рассудил, что Охеда перегнул палку, но и особо чествовать Колумба не за что. Обещанных титулов он не получил, совершил еще одно плавание в Америку и умер в 1506 году в Севилье, не в нищете, но и не в ореоле славы.

В 1520 году в руках испанцев оказалось золото Монтесумы. В 1547-м были открыты крупнейшие в мире серебряные рудники в Потоси (Перу). До сих пор в испанском языке бытует выражение: "стоить Потоси".

Еще через 100 лет выяснилось, что для процветания страна должна не радоваться дарам природы, а развиваться. Но в середине XVI века Испания переживала эйфорию.

Внук Фердинанда и Изабеллы Карл V возвел сына Колумба Диего в герцоги Верагуа (местность, где ныне находится Панама) и маркизы Ямайки. Тот вернул земли короне за внушительную денежную компенсацию с сохранением титулов.

Последняя тайна

Колумб завещал похоронить себя в открытых им землях, но гроб через океан никто не повез. В 1540 году Карл V озаботился исполнением последней воли великого человека, и прах Колумба торжественно перезахоронили в кафедральном соборе столицы Эспаньолы Санто-Доминго.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Барельеф Христофора Колумба на здании вокзала Юнион Стейшен в Вашингтоне, округ Колумбия

Когда часть Эспаньолы перешла к Франции и стала называться Гаити, останки переместили в Гавану, а когда испанцам пришлось уйти и с Кубы - в Севилью.

Однако при реставрации собора в Санто-Доминго в конце позапрошлого века был обнаружен гроб с костями, надпись на котором гласила, что они якобы принадлежат Колумбу. Место упокоения открывателя Америки, как и место его рождения, сделалось предметом спора.

В 2003 году профессор судебной медицины из университета Гранады Хосе Лоренте установил, что останки, погребенные в Севилье, принадлежат мужчине примерно 45 лет и хрупкого сложения, тогда как Колумб был плечистым и умер в возрасте от 55 до 60 лет.

"Гаитянский" скелет дожидается своей очереди. Если результат окажется таким же, придется признать, что прах Колумба был утерян в ходе переездов.