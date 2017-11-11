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На прошлой неделе Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина и череп Хаджи-Мурата.

СМИ кинулись обсасывать слова о Ленине, и мало кто заметил вторую часть сказанного. Хотя с Лениным все давно ясно, а Хаджи-Мурат - что-то новое и интересное.

Артем Кречетников- аналитик Русской службы Би-би-си. Его блог - об истории и современности. Блог Артема Кречетникова

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Человек, упомянутый главой Чечни - ключевая фигура самой продолжительной в истории России Кавказской войны, правая рука имама Шамиля, герой одноименной повести Льва Толстого

Шамиль учил, что происхождение человека ничего не значит, важны только заслуги в бою или толковании Корана. Последнего хана Аварии, откуда был родом Хаджи-Мурат, 11-летнего Булач-хана, он утопил в горной речке.

Хаджи-Мурат вырос в простой семье в дагестанском селении Хунзах и был одним из наибов - военачальников и советников, выдвинутых за личные достоинства.

Но Шамиль постарел, размяк и изменил собственным принципам: объявил наследником любимого сына Гази-Магомеда. Хаджи-Мурат, возможно, видевший в этой роли себя, осмелился возразить, стал неугоден, бежал.

Если решение о захоронении тела Ленина будет принято, то оно будет самым верным с исторической точки зрения. При этом решение не должно быть выборочным. Предать земле нужно как тело Ленина, так и наиба имама Шамиля Хаджи-Мурата, голова которого по сей день хранится в музее Санкт-Петербурга Рамзан Кадыров, глава Чечни

По одним данным, собирался перейти на сторону русских, вел переговоры, но передумал и решил вернуться в ряды борцов за веру и независимость, по другим просто скрывался в горах.

5 мая 1852 года Хаджи-Мурата и четырех его спутников окружили около 300 казаков. Прежде чем погибнуть под градом пуль, 36-летний наиб уложил 17 противников.

Его тело было похоронено на месте боя возле села Онджалы (ныне Гахский район Азербайджана), а голова оказалась в петербургской Военно-медицинской академии.

В 1959 году в ходе ревизии сотрудник обнаружил череп с нанесенными на нем надписями на русском и арабском языках, гласившими, что он принадлежал Хаджи-Мурату. Находку передали в Музей антропологии и этнографии (бывшая Кунсткамера).

Агентство "Интерфакс" выяснило, что музей находится в федеральном ведении, и судьбой черепа с 2015 года занимается комиссия министерства культуры.

Посмертное обхождение

Говорят, что люди перестали быть обезьянами, когда начали разрисовывать стены пещер и хоронить покойников.

Нередко с телами усопших обращались, на современный взгляд, возмутительно.

Первобытные времена практиковали каннибализм - не столько от голода, сколько из-за веры, будто с плотью воина победителю достается его сила.

Североамериканские индейцы охотились за скальпами. Жители Центральной Африки достигли большого мастерства в засушивании голов, уменьшавшихся до размеров кулака, но сохранявших черты лиц.

Новозеландские маори ужаснули англичан тем, что частоколы их поселков были украшены черепами врагов. Впрочем, в Лондоне, по историческим меркам, недавно, тоже выставляли на кольях головы казненных.

Во время восстания сипаев в Индии в 1857-1859 годах британцы привязывали бунтовщиков к жерлам пушек. Поскольку индуисты верили, что для попадания в рай тело должно быть сожжено на погребальном костре с соблюдением ритуалов, подобный способ казни лишал их надежды на вечное блаженство.

Иногда покойников не хоронили от большого уважения: египетские мумии, мощи святых, Ленин и Мао.

У мусульман погребальные обычаи всегда были строгими и единообразными.

В современном обществе утвердилось мнение, что изгаляться над телами или превращать их в экспонаты аморально. Каждый имеет право на уважительное упокоение путем предания земле или огню. Экзотика вроде рассеивания пепла над океаном допускается по желанию усопшего.

Можно сказать, что концепция прав человека распространилась и на мертвых.

Загадки и странности

Кто и зачем отрезал голову Хаджи-Мурата, почему Военно-медицинская академия приняла ее на хранение? Подобных традиций в России не было.

Бесстрашие Хаджи Мурата было поразительно даже на Кавказе. Он был необыкновенный вождь кавалерии, находчивый, решительный в атаке, неуловимый в отступлении. Бывали моменты, когда этот витязь держал как на сковороде столь умных полководцев, какими были князь Аргутинский-Долгоруков и князь Воронцов. Перенеси этого гениального дикаря в какую хотите европейскую армию, всюду Хаджи Мурат явился бы лучшим командиром кавалерии Арнольд Зиссерман, историк, участник Кавказской войны

Из полученного "Интерфаксом" ответа вытекает, что тема возникла не спонтанно, а была поднята минимум два года назад, возможно, тем же Кадыровым.

Надо признать, что в данном случае он прав, и непонятно, что здесь решать так долго.

Кое-что можно предположить.

На череп претендуют Азербайджан, где похоронен Хаджи-Мурат (голова должна воссоединиться с телом), и Дагестан, откуда он родом и чьим национальным героем является.

Богатое углеводородами стратегически важное соседнее государство и собственная, достаточно проблемная, гордая республика. Кого обидеть отказом?

А в случае "дагестанского варианта" - не станет ли могила местом паломничества и генератором антирусских сантиментов?

Вот не было властям заботы, так подай.

Между тем, это не первая драматическая история о судьбе голов, отделенных от тел.

Голова Иоанна Предтечи

Последний библейский пророк, предсказавший пришествие Мессии, первым начавший крестить людей водой и поклонившийся Иисусу Христу. Большинство исследователей, даже атеистов, считает его исторической фигурой.

Иоанн публично обличал Иродиаду, бросившую прежнего мужа ради брака с царем Иудеи Иродом Антипой. За оскорбление величества царь посадил Иоанна в тюрьму, но казнить не решался.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Люди погружаются в воды Иордана две тысячи лет

Во время очередного пира юная дочь Иродиады Саломея ублажила отчима эротическим танцем, и тот сгоряча пообещал выполнить любое ее желание. По наущению матери Саломея потребовала голову Иоанна Крестителя, которая и была вручена ей на блюде.

Согласно легенде, Иродиада велела бросить голову в отхожее место, откуда она была спасена и захоронена благочестивой служанкой.

Впоследствии, согласно церковному преданию, голова трижды чудесным образом находилась и снова терялась. Последний раз ее якобы видели в Константинополе около 850 года.

Предполагаемые фрагменты черепа Иоанна Предтечи хранятся во французском Амьене, в базилике Сан-Сильвестро в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске и в других местах.

Выходит, что череп был кем-то разрушен, но когда и как, неизвестно.

Не исключено, что голова пророка навеки упокоилась сразу после его гибели, но по сей день продолжает будоражить воображение людей.

Голова Кунимунда

Следующая история произошла в 556 году, ровно через 80 лет после падения Рима, когда варвары продолжали делить Европу.

Предводитель жившего на территории современной Австрии германского племени лангобардов Альбоин победил соседнюю народность гепидов, и из черепа их вождя Кунимунда велел изготовить чашу для вина.

Усилив свое войско покоренными гепидами, а также саксами и славянами, Альбоин завоевал северную Италию и основал там Лангобардское королевство, которое, то распадаясь на герцогства, то вновь объединяясь, существовало более 200 лет, пока не вошло в империю Карла Великого.

От него пошло нынешнее название региона - Ломбардия, и слово "ломбард", поскольку одалживать деньги под залог вещей придумали примерно через 700 лет после описываемых событий ломбардские финансисты.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несколько веков после падения Рима границы в Европе были условными и шла война всех со всеми

Дочь Кунимунда Розамунду Альбоин взял в жены. С нашей точки зрения, чудовищное надругательство, но в те времена женщины побежденных считались такой же законной и почетной добычей, как кони. Князь Владимир, тогда еще не Святой, и даже не Киевский, аналогичным образом поступил с дочерью убитого им полоцкого князя Рогнедой, и та жила с ним, и рожала ему сыновей, включая будущего Ярослава Мудрого.

Но Альбоин совершил нечто превосходившее "нормальный уровень средневекового зверства", как сказали бы Стругацкие: заставил жену пить из черепа отца!

Вот этого Розамунда не стерпела: взяла в любовники мужниного оруженосца Гельмидиса и подговорила его зарезать Альбоина, когда тот храпел после очередной попойки.

Лангобардская знать мужеубийцу не поддержала, да и кто она была для них - полонянка из чужого племени?

Розамунда и Гельмидис бежали в Равенну просить покровительства у византийского полководца Лонгина, пытавшегося именем базилевса Юстиниана вернуть Италию в лоно империи.

Вероятно, Розамунда была дама красивая и бойкая, поскольку предложила себя Лонгину и имела успех.

Прежний любовник оказался лишним, и она, ничтоже сумняшеся, решила от него избавиться. Но Гельмидис что-то заподозрил и силой заставил Розамунду выпить предназначавшееся ему отравленное вино. В общем, все умерли.

Голова Святослава

В 971 году киевский князь Святослав Игоревич, возвращаясь с неудачной войны против Византии, отправил большую часть войска в Киев, а сам с малым количеством людей остался зимовать у днепровских порогов.

Печенеги перебили русов, а из черепа Святослава, прозванного за воинственный нрав и стремительность Барсом, их каган Куря, опять-таки, сделал чашу. Ну, был в раннем средневековье такой милый обычай.

Благодаря "Повести временных лет" эта чаша, наряду со щитом и змеей Вещего Олега, стала общеизвестным атрибутом древнерусской истории.

И напал на него Куря, князь печенежский, и убили Святослава, и взяли голову его, и сделали чашу из черепа, оковав его, и пили из него "Повесть временных дет", русская летопись XI века

В тени остался вопрос: почему Святослав сразу не пошел в столицу? Побоялся пути через степь, где хозяйничали кочевники? А остаться с ними лицом к лицу в импровизированном лагере, значит, не боялся?

И с какой стати большая часть дружины бросила своего князя? Сам Святослав мог отдать такой приказ, только утратив рассудок.

Некоторые современные исследователи утверждают, что старший сын Святослава Ярополк, остававшийся в Киеве "на хозяйстве", устроил переворот. Потому-то Святослав и не мог идти в ставший враждебным город, а должен был накопить сил, поискать союзников, вообще разобраться в ситуации. Часть дружины ушла к новому повелителю.

Младший сын Владимир, по воле отца сидевший в Новгороде, явился под Киев с новгородцами и скандинавскими наемниками, перекупил главного советника Ярополка с говорящим именем Блуд, и тот убедил хозяина отправиться на переговоры в лагерь Владимира, где два варяга "вздели Ярополка мечами под пазухи".

Киевский князь Владимир Святой и политическая злоба дня

Если данная версия верна, то делается ясно: отчего тогдашнее общество не особенно осуждало Владимира за вероломное убийство брата.

Голова принцессы де Ламбаль

Мария-Луиза Савойская, по мужу французская герцогиня де Ламбаль, была одной из ближайших подруг королевы Марии-Антуанетты.

Ее супруг, правнук Людовика XIV и великий егермейстер Франции, любил греховные радости и умер от сифилиса через полгода после свадьбы. Мария-Луиза овдовела в 18 лет, детьми обзавестись не успела, и целиком посвятила себя королеве, которую, судя по всему, искренне любила.

Во всех воспоминаниях мадам де Ламбаль предстает ангелом.

Она была хороша трогательной красотой, добра, кротка, и, в отличие от другой наперсницы Марии-Антуанетты, Жюли де Полиньяк, беззастенчиво использовавшей свое положение в интересах кучи алчных родственников, бескорыстна. Впрочем, у нее и так было все, чего можно пожелать.

Я вижу, как с каждым днем возрастает дерзость наших врагов и падает мужество честных людей. Нет, еще раз повторяю вам, моя милая, не возвращайтесь ни за что! Не бросайтесь добровольно в пасть тигра! Я не хочу, чтобы вы жертвовали собою без надобности Из письма Марии-Антуанетты герцогине де Ламбаль, сентябрь 1791 года

В относительно вегетарианский период Французской революции, который применительно к России можно сравнить с промежутком между февралем и октябрем 1917 года, герцогиня уехала в Англию, но, когда дела пошли хуже, вернулась, предварительно составив завещание.

14 июля: праздник с двойным смыслом

После захвата Тюильри радикальными революционерами и заключения королевской семьи в Тампль 10 августа 1792 года принцесса оказалась в тюрьме Лафорс.

Менее чем через месяц санкюлоты ворвались в парижские тюрьмы и без суда перебили свыше тысячи человек - нечего, мол, кормить контрреволюционеров!

Кому-то пришла мысль напугать Марию-Антуанетту. Идея особенно понравилась из-за сплетни, будто бы королева и герцогиня являлись лесбийской парой.

Кто-то крикнул, что "надо привести принцессу в порядок". Отрубленной голове сделали прическу и нарумянили щеки, затем вздели на пику и подняли перед окном камеры Марии-Антуанетты. Желаемый результат был получен: королева упала в обморок.

Голова фельдмаршала Сайго

Сайго Такамори, самурай из находившегося на южном японском острове Кюсю княжества Сацума, сыграл ключевую роль в "революции Мэйдзи", упразднившей режим сегуната и вернувшей полноту власти императору Мутуцухито.

Вместе с двумя другими молодыми амбициозными южанами, Тосимити Окубо и Такеси Кидо, вошел в число так называемых "Трех великих героев эпохи Мэйдзи", в 1868 году ставших у кормила государства.

Еще один член сацумской группировки и участник революции, Ивао Ояма, в 1904-1905 годах командовал японской армией в войне с Россией.

Русско-японская война: не маленькая и не победоносная

Пока Окубо и Кидо проводили административную и земельную реформы, а министр иностранных дел Ивакура Томоми знакомился с зарубежным опытом в кругосветном путешествии, подобном "Великому посольству" Петра I, Сайго модернизировал армию.

Через несколько лет реформатор решил, что перемены зашли слишком далеко. Прежде всего, Сайго не мог смириться с упразднением вековых привилегий благородных самураев.

Формально оставаясь военным министром, он отошел от дел и уехал в родной город Кагосиму. Вокруг него стали собираться недовольные.

В 1877 году Сайго поднял самураев на "Сацумское восстание".

Его победила армия, которую он сам и создал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1876 году самураи потеряли денежное содержание и право носить катаны, окончательно сделавшись обычными гражданами

23 сентября 1877 года Сайго и примерно 400 его сторонников укрепились на горе Сирояма. Их взяли в плотное кольцо 30 тысяч правительственных солдат с артиллерией.

Сайго отказался сдаться, в бою был ранен и совершил харакири.

Как правило, самоубийца взрезал свой живот мечом, а секундант тут же отсекал ему голову, чтобы избавить от долгих мучений. Обычно эту роль выполнял лучший друг.

Самурай Бэппу Синсукэ отдал отрубленную им голову Сайго слуге и велел хорошенько спрятать.

Узнав, что обнаружен обезглавленный труп, генерал Ямагата Аритомо обещал за голову Сайго огромную награду.

Несколько дней вся армия в прямом и переносном смысле рыла землю, но голову так и не нашли. Сторонники Сайго остались в уверенности, что их кумир спасся.

Японцев всех политических взглядов восхищало, что он принес себя в жертву не из личного честолюбия, а ради принципов, и безукоризненно следовал кодексу "Бусидо".

Современная американская писательница Хелен Девитт назвала свой роман о Сайго "Последний самурай". Борис Акунин описал царивший в Японии культ "искреннего человека" в "Алмазной колеснице".

Через 12 лет правительство полностью реабилитировало Сайго, объявив его действия честным заблуждением. Возникла удивительная ситуация, возможная, наверно, только в Японии: мятежник одновременно официально считался героем и патриотом.

Эта история причудливым образом аукнулась Николаю II, возможно, вообще не знавшему, кто такой Сайго.

В 1891 году, когда 23-летний наследник престола совершал ознакомительное кругосветное турне, в японском городе Оцу его ни за что, ни про что ударил мечом по голове служивший в полиции бывший самурай Цуда Сандзо.

Считается, что ярый консерватор и изоляционист таким образом выразил свое отношение к иностранцам. Это верно, но имелась еще одна причина.

Фанаты Сайго верили, что он живет инкогнито за границей в ожидании подходящего момента, и в качестве места его пребывания почему-то часто упоминали Россию.

Когда стало известно о визите цесаревича, Суда Цандзо вообразил, что тот привезет Сайго, а когда кумир не появился, выплеснул досаду таким вот образом.