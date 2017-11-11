Блог Кречетникова. Череп Хаджи-Мурата и другие знаменитые головы
На прошлой неделе Рамзан Кадыров призвал захоронить Владимира Ленина и череп Хаджи-Мурата.
СМИ кинулись обсасывать слова о Ленине, и мало кто заметил вторую часть сказанного. Хотя с Лениным все давно ясно, а Хаджи-Мурат - что-то новое и интересное.
Человек, упомянутый главой Чечни - ключевая фигура самой продолжительной в истории России Кавказской войны, правая рука имама Шамиля, герой одноименной повести Льва Толстого
Шамиль учил, что происхождение человека ничего не значит, важны только заслуги в бою или толковании Корана. Последнего хана Аварии, откуда был родом Хаджи-Мурат, 11-летнего Булач-хана, он утопил в горной речке.
Хаджи-Мурат вырос в простой семье в дагестанском селении Хунзах и был одним из наибов - военачальников и советников, выдвинутых за личные достоинства.
Но Шамиль постарел, размяк и изменил собственным принципам: объявил наследником любимого сына Гази-Магомеда. Хаджи-Мурат, возможно, видевший в этой роли себя, осмелился возразить, стал неугоден, бежал.
По одним данным, собирался перейти на сторону русских, вел переговоры, но передумал и решил вернуться в ряды борцов за веру и независимость, по другим просто скрывался в горах.
5 мая 1852 года Хаджи-Мурата и четырех его спутников окружили около 300 казаков. Прежде чем погибнуть под градом пуль, 36-летний наиб уложил 17 противников.
Его тело было похоронено на месте боя возле села Онджалы (ныне Гахский район Азербайджана), а голова оказалась в петербургской Военно-медицинской академии.
В 1959 году в ходе ревизии сотрудник обнаружил череп с нанесенными на нем надписями на русском и арабском языках, гласившими, что он принадлежал Хаджи-Мурату. Находку передали в Музей антропологии и этнографии (бывшая Кунсткамера).
Агентство "Интерфакс" выяснило, что музей находится в федеральном ведении, и судьбой черепа с 2015 года занимается комиссия министерства культуры.
Посмертное обхождение
Говорят, что люди перестали быть обезьянами, когда начали разрисовывать стены пещер и хоронить покойников.
Нередко с телами усопших обращались, на современный взгляд, возмутительно.
Первобытные времена практиковали каннибализм - не столько от голода, сколько из-за веры, будто с плотью воина победителю достается его сила.
Североамериканские индейцы охотились за скальпами. Жители Центральной Африки достигли большого мастерства в засушивании голов, уменьшавшихся до размеров кулака, но сохранявших черты лиц.
Новозеландские маори ужаснули англичан тем, что частоколы их поселков были украшены черепами врагов. Впрочем, в Лондоне, по историческим меркам, недавно, тоже выставляли на кольях головы казненных.
Во время восстания сипаев в Индии в 1857-1859 годах британцы привязывали бунтовщиков к жерлам пушек. Поскольку индуисты верили, что для попадания в рай тело должно быть сожжено на погребальном костре с соблюдением ритуалов, подобный способ казни лишал их надежды на вечное блаженство.
Иногда покойников не хоронили от большого уважения: египетские мумии, мощи святых, Ленин и Мао.
У мусульман погребальные обычаи всегда были строгими и единообразными.
В современном обществе утвердилось мнение, что изгаляться над телами или превращать их в экспонаты аморально. Каждый имеет право на уважительное упокоение путем предания земле или огню. Экзотика вроде рассеивания пепла над океаном допускается по желанию усопшего.
Можно сказать, что концепция прав человека распространилась и на мертвых.
Загадки и странности
Кто и зачем отрезал голову Хаджи-Мурата, почему Военно-медицинская академия приняла ее на хранение? Подобных традиций в России не было.
Из полученного "Интерфаксом" ответа вытекает, что тема возникла не спонтанно, а была поднята минимум два года назад, возможно, тем же Кадыровым.
Надо признать, что в данном случае он прав, и непонятно, что здесь решать так долго.
Кое-что можно предположить.
На череп претендуют Азербайджан, где похоронен Хаджи-Мурат (голова должна воссоединиться с телом), и Дагестан, откуда он родом и чьим национальным героем является.
Богатое углеводородами стратегически важное соседнее государство и собственная, достаточно проблемная, гордая республика. Кого обидеть отказом?
А в случае "дагестанского варианта" - не станет ли могила местом паломничества и генератором антирусских сантиментов?
Вот не было властям заботы, так подай.
Между тем, это не первая драматическая история о судьбе голов, отделенных от тел.
Голова Иоанна Предтечи
Последний библейский пророк, предсказавший пришествие Мессии, первым начавший крестить людей водой и поклонившийся Иисусу Христу. Большинство исследователей, даже атеистов, считает его исторической фигурой.
Иоанн публично обличал Иродиаду, бросившую прежнего мужа ради брака с царем Иудеи Иродом Антипой. За оскорбление величества царь посадил Иоанна в тюрьму, но казнить не решался.
Во время очередного пира юная дочь Иродиады Саломея ублажила отчима эротическим танцем, и тот сгоряча пообещал выполнить любое ее желание. По наущению матери Саломея потребовала голову Иоанна Крестителя, которая и была вручена ей на блюде.
Согласно легенде, Иродиада велела бросить голову в отхожее место, откуда она была спасена и захоронена благочестивой служанкой.
Впоследствии, согласно церковному преданию, голова трижды чудесным образом находилась и снова терялась. Последний раз ее якобы видели в Константинополе около 850 года.
Предполагаемые фрагменты черепа Иоанна Предтечи хранятся во французском Амьене, в базилике Сан-Сильвестро в Риме, в мечети Омейядов в Дамаске и в других местах.
Выходит, что череп был кем-то разрушен, но когда и как, неизвестно.
Не исключено, что голова пророка навеки упокоилась сразу после его гибели, но по сей день продолжает будоражить воображение людей.
Голова Кунимунда
Следующая история произошла в 556 году, ровно через 80 лет после падения Рима, когда варвары продолжали делить Европу.
Предводитель жившего на территории современной Австрии германского племени лангобардов Альбоин победил соседнюю народность гепидов, и из черепа их вождя Кунимунда велел изготовить чашу для вина.
Усилив свое войско покоренными гепидами, а также саксами и славянами, Альбоин завоевал северную Италию и основал там Лангобардское королевство, которое, то распадаясь на герцогства, то вновь объединяясь, существовало более 200 лет, пока не вошло в империю Карла Великого.
От него пошло нынешнее название региона - Ломбардия, и слово "ломбард", поскольку одалживать деньги под залог вещей придумали примерно через 700 лет после описываемых событий ломбардские финансисты.
Дочь Кунимунда Розамунду Альбоин взял в жены. С нашей точки зрения, чудовищное надругательство, но в те времена женщины побежденных считались такой же законной и почетной добычей, как кони. Князь Владимир, тогда еще не Святой, и даже не Киевский, аналогичным образом поступил с дочерью убитого им полоцкого князя Рогнедой, и та жила с ним, и рожала ему сыновей, включая будущего Ярослава Мудрого.
Но Альбоин совершил нечто превосходившее "нормальный уровень средневекового зверства", как сказали бы Стругацкие: заставил жену пить из черепа отца!
Вот этого Розамунда не стерпела: взяла в любовники мужниного оруженосца Гельмидиса и подговорила его зарезать Альбоина, когда тот храпел после очередной попойки.
Лангобардская знать мужеубийцу не поддержала, да и кто она была для них - полонянка из чужого племени?
Розамунда и Гельмидис бежали в Равенну просить покровительства у византийского полководца Лонгина, пытавшегося именем базилевса Юстиниана вернуть Италию в лоно империи.
Вероятно, Розамунда была дама красивая и бойкая, поскольку предложила себя Лонгину и имела успех.
Прежний любовник оказался лишним, и она, ничтоже сумняшеся, решила от него избавиться. Но Гельмидис что-то заподозрил и силой заставил Розамунду выпить предназначавшееся ему отравленное вино. В общем, все умерли.
Голова Святослава
В 971 году киевский князь Святослав Игоревич, возвращаясь с неудачной войны против Византии, отправил большую часть войска в Киев, а сам с малым количеством людей остался зимовать у днепровских порогов.
Печенеги перебили русов, а из черепа Святослава, прозванного за воинственный нрав и стремительность Барсом, их каган Куря, опять-таки, сделал чашу. Ну, был в раннем средневековье такой милый обычай.
Благодаря "Повести временных лет" эта чаша, наряду со щитом и змеей Вещего Олега, стала общеизвестным атрибутом древнерусской истории.
В тени остался вопрос: почему Святослав сразу не пошел в столицу? Побоялся пути через степь, где хозяйничали кочевники? А остаться с ними лицом к лицу в импровизированном лагере, значит, не боялся?
И с какой стати большая часть дружины бросила своего князя? Сам Святослав мог отдать такой приказ, только утратив рассудок.
Некоторые современные исследователи утверждают, что старший сын Святослава Ярополк, остававшийся в Киеве "на хозяйстве", устроил переворот. Потому-то Святослав и не мог идти в ставший враждебным город, а должен был накопить сил, поискать союзников, вообще разобраться в ситуации. Часть дружины ушла к новому повелителю.
Младший сын Владимир, по воле отца сидевший в Новгороде, явился под Киев с новгородцами и скандинавскими наемниками, перекупил главного советника Ярополка с говорящим именем Блуд, и тот убедил хозяина отправиться на переговоры в лагерь Владимира, где два варяга "вздели Ярополка мечами под пазухи".
Киевский князь Владимир Святой и политическая злоба дня
Если данная версия верна, то делается ясно: отчего тогдашнее общество не особенно осуждало Владимира за вероломное убийство брата.
Голова принцессы де Ламбаль
Мария-Луиза Савойская, по мужу французская герцогиня де Ламбаль, была одной из ближайших подруг королевы Марии-Антуанетты.
Ее супруг, правнук Людовика XIV и великий егермейстер Франции, любил греховные радости и умер от сифилиса через полгода после свадьбы. Мария-Луиза овдовела в 18 лет, детьми обзавестись не успела, и целиком посвятила себя королеве, которую, судя по всему, искренне любила.
Во всех воспоминаниях мадам де Ламбаль предстает ангелом.
Она была хороша трогательной красотой, добра, кротка, и, в отличие от другой наперсницы Марии-Антуанетты, Жюли де Полиньяк, беззастенчиво использовавшей свое положение в интересах кучи алчных родственников, бескорыстна. Впрочем, у нее и так было все, чего можно пожелать.
В относительно вегетарианский период Французской революции, который применительно к России можно сравнить с промежутком между февралем и октябрем 1917 года, герцогиня уехала в Англию, но, когда дела пошли хуже, вернулась, предварительно составив завещание.
14 июля: праздник с двойным смыслом
После захвата Тюильри радикальными революционерами и заключения королевской семьи в Тампль 10 августа 1792 года принцесса оказалась в тюрьме Лафорс.
Менее чем через месяц санкюлоты ворвались в парижские тюрьмы и без суда перебили свыше тысячи человек - нечего, мол, кормить контрреволюционеров!
Кому-то пришла мысль напугать Марию-Антуанетту. Идея особенно понравилась из-за сплетни, будто бы королева и герцогиня являлись лесбийской парой.
Кто-то крикнул, что "надо привести принцессу в порядок". Отрубленной голове сделали прическу и нарумянили щеки, затем вздели на пику и подняли перед окном камеры Марии-Антуанетты. Желаемый результат был получен: королева упала в обморок.
Голова фельдмаршала Сайго
Сайго Такамори, самурай из находившегося на южном японском острове Кюсю княжества Сацума, сыграл ключевую роль в "революции Мэйдзи", упразднившей режим сегуната и вернувшей полноту власти императору Мутуцухито.
Вместе с двумя другими молодыми амбициозными южанами, Тосимити Окубо и Такеси Кидо, вошел в число так называемых "Трех великих героев эпохи Мэйдзи", в 1868 году ставших у кормила государства.
Еще один член сацумской группировки и участник революции, Ивао Ояма, в 1904-1905 годах командовал японской армией в войне с Россией.
Русско-японская война: не маленькая и не победоносная
Пока Окубо и Кидо проводили административную и земельную реформы, а министр иностранных дел Ивакура Томоми знакомился с зарубежным опытом в кругосветном путешествии, подобном "Великому посольству" Петра I, Сайго модернизировал армию.
Через несколько лет реформатор решил, что перемены зашли слишком далеко. Прежде всего, Сайго не мог смириться с упразднением вековых привилегий благородных самураев.
Формально оставаясь военным министром, он отошел от дел и уехал в родной город Кагосиму. Вокруг него стали собираться недовольные.
В 1877 году Сайго поднял самураев на "Сацумское восстание".
Его победила армия, которую он сам и создал.
23 сентября 1877 года Сайго и примерно 400 его сторонников укрепились на горе Сирояма. Их взяли в плотное кольцо 30 тысяч правительственных солдат с артиллерией.
Сайго отказался сдаться, в бою был ранен и совершил харакири.
Как правило, самоубийца взрезал свой живот мечом, а секундант тут же отсекал ему голову, чтобы избавить от долгих мучений. Обычно эту роль выполнял лучший друг.
Самурай Бэппу Синсукэ отдал отрубленную им голову Сайго слуге и велел хорошенько спрятать.
Узнав, что обнаружен обезглавленный труп, генерал Ямагата Аритомо обещал за голову Сайго огромную награду.
Несколько дней вся армия в прямом и переносном смысле рыла землю, но голову так и не нашли. Сторонники Сайго остались в уверенности, что их кумир спасся.
Японцев всех политических взглядов восхищало, что он принес себя в жертву не из личного честолюбия, а ради принципов, и безукоризненно следовал кодексу "Бусидо".
Современная американская писательница Хелен Девитт назвала свой роман о Сайго "Последний самурай". Борис Акунин описал царивший в Японии культ "искреннего человека" в "Алмазной колеснице".
Через 12 лет правительство полностью реабилитировало Сайго, объявив его действия честным заблуждением. Возникла удивительная ситуация, возможная, наверно, только в Японии: мятежник одновременно официально считался героем и патриотом.
Эта история причудливым образом аукнулась Николаю II, возможно, вообще не знавшему, кто такой Сайго.
В 1891 году, когда 23-летний наследник престола совершал ознакомительное кругосветное турне, в японском городе Оцу его ни за что, ни про что ударил мечом по голове служивший в полиции бывший самурай Цуда Сандзо.
Считается, что ярый консерватор и изоляционист таким образом выразил свое отношение к иностранцам. Это верно, но имелась еще одна причина.
Фанаты Сайго верили, что он живет инкогнито за границей в ожидании подходящего момента, и в качестве места его пребывания почему-то часто упоминали Россию.
Когда стало известно о визите цесаревича, Суда Цандзо вообразил, что тот привезет Сайго, а когда кумир не появился, выплеснул досаду таким вот образом.