Корнилов и другие: посмертные злоключения замечательных людей

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В пятницу исполняется 100 лет со дня гибели генерала Корнилова. 13 апреля 1918 года он был убит снарядом на своем наблюдательном пункте при штурме занятого красными Екатеринодара.

Артем Кречетников- аналитик Русской службы Би-би-си. Его блог - об истории и современности. Блог Артема Кречетникова

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Несостоявшийся российский Франко и фактический основатель белого движения примечателен также трагической посмертной судьбой.

На следующий день принявший командование Антон Деникин увел остатки армии в степь. Тело Корнилова зарыли в укромном месте, надеясь вернуться и похоронить как положено.

Но большевики, заняв хутор, где находился белый штаб, принялись копать в поисках якобы спрятанных "кадетами" сокровищ. А может, кто-нибудь из жителей донес.

Тело нашли, на центральной площади Екатеринодара долго топтали и рубили шашками, повесили на дереве, потом отвезли за город и два дня пытались сжечь.

Где именно бросили то, что от него осталось, неизвестно.

Белые об этом не знали и, взяв Екатеринодар спустя четыре месяца, назначили торжественное перезахоронение в городском соборе. Но, вскрыв оставленную ими могилу, обнаружили ее пустой.

Вдова публично обвинила Деникина в том, что тело погибшего главнокомандующего не вывезли с армией, и отказалась присутствовать на панихиде.

Мытарства останков Лавра Корнилова вызывают в памяти других выдающихся персон, чьи тела после кончины испытали разные приключения и злоключения. Только рассказов о мумии Ленина и останках последних Романовых не ждите - эти истории и так широко известны.

Папа Формоз

Правообладатель иллюстрации Public domain Image caption "Папа Формоз и Стефан VI" (художник Жан-Поль Лоран, 1870 год)

Понтифик, возглавлявший Римскую церковь в 891-896 годах, с головой погрузился в "игру престолов": поддерживая в борьбе за корону императора Арнульфа Каринтийского против Ламберта Сполетского.

После практически одновременной кончины Арнульфа и Формоза их оппонент Ламберт вошел с войсками в Рим и сделал папой своего сторонника Стефана VI.

Новым властям потребовалось обосновать незаконность ранее освященной Формозом коронации Арнульфа.

Неизвестно, почему выбрали столь чудовищный способ, но в январе 897 года труп Формоза эксгумировали, привезли в базилику Сан-Джованни ди Латерано, облекли в епископские одежды, усадили в кресло и предали суду по всей форме, обвиняя в многочисленных ересях и злоупотреблениях. Отвечавший за покойника дьякон безотказно "сознавался".

Формоза осудили по всем пунктам, объявили его решения ничтожными, отрубили три пальца правой руки, которыми он касался Святых Даров, проволокли труп по улицам и символически бросили в Тибр, откуда затем извлекли и зарыли на кладбище для бродяг и безродных чужеземцев.

За следующие семь лет на Святом Престоле сменились восемь пап, один из которых реабилитировал и перезахоронил Формоза, а другой подтвердил первоначальное решение, но трогать могилу уже не стал.

Единственное в истории судилище над покойником получило название Synodus Horrenda ("Ужасный синод").

Ни один Римский папа впоследствии имя "Формоз" для себя не выбрал.

По мнению некоторых авторов, скандал отвратил киевского князя Владимира Крестителя от западной церкви и стал важной, хотя и не единственной, причиной того, что Русь приняла крещение от Византии.

Чингисхан

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Свой последний и, как всегда, победоносный поход Потрясатель Вселенной совершил против царства тангутов (государство Си Ся) на территории современных китайских провинций Шэньсу и Ганьсу.

В 1227 году, по одним данным - 65-летний, по другим - 72-летний правитель умер на обратном пути.

Довезти тело в целости до ханской столицы Каракорума не представлялось возможным. Смерть Чингисхана требовалось как можно дольше скрывать от недавно покоренных китайцев, чтобы те не восстали. Наконец, не исключено, что так распорядился он сам, хотя указаний в источниках на это нет.

В результате создателя величайшей в истории империи погребли тайно: вырыли подземный зал, а затем замаскировали вход. По могиле несколько раз проскакала туда и сюда тысяча всадников, чтобы скрыть все следы.

Чингисхан является единственным выдающимся правителем, чье место погребения неизвестно даже приблизительно.

При жизни он выражал желание обрести последний приют на горе Бурхан-Халдун в 160 км к северо-востоку от современного Улан-Батора, где в юности счастливо укрылся от преследовавших его врагов. Но там ли похоронили его на самом деле, никто не знает.

Если рассказ о тысяче всадников соответствует действительности, то дело должно было происходить на равнине.

Ученые, подогреваемые слухами о якобы зарытых с ханом сокровищах, без особой надежды на успех продолжают поиски. Сопоставление старинных текстов с фотографиями из космоса пока ни к чему не приводит.

Занимаются этим исключительно иностранцы. Монголы попыток найти могилу Чингисхана не одобряют - не из какого-то суеверия, а потому, что считают: раз соратники покойного решили ее скрыть, то негоже нарушать их волю.

Ричард III

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Последний английский король эпохи Войны Роз был одним из трех английских монархов, павших в бою, - правда, не с иноземцами, а с соотечественниками.

За недолгое двухлетнее царствование он проявил себя энергичным, толковым и в меру прогрессивным, но все перевесило одно обстоятельство.

Чтобы сделаться из регента королем, Ричард приказал бросить в Тауэр, а потом тайно умертвить двух племянников, сыновей покойного брата Эдуарда IV.

Некоторые современные авторы считают Ричарда жертвой пропаганды сменивших его Тюдоров, но факт остается фактом: мальчиков больше никто не видел. В историю он вошел с фразой, вложенной в его уста Шекспиром: "Кулак нам совесть, и закон нам - меч".

Летом 1485 года претендент на престол Генрих Тюдор из дома Ланкастеров пересек пролив с небольшим отрядом изгнанников, набранных во Франции.

На поле битвы при Босуорте он привел шесть тысяч человек, а Ричард - более 10 тысяч закаленных воинов. Но многие лорды и рыцари накануне и во время битвы перекинулись к Генриху, не желая сражаться за "цареубийцу".

Ричард лично повел отборный отряд на прорыв к штандарту Генриха, дабы обезглавить неприятельскую армию, но был отрезан. Оставшись в одиночестве, отбивался вкруговую секирой, пока не упал замертво.

Более пяти веков все считали, что его труп был похоронен на поле брани, а затем выкопан и выброшен в реку.

Но случилось почти невероятное: осенью 2012 года на месте бывшего францисканского монастыря археологи нашли скелет мужчины с признаками сколиоза, которым страдал "горбун" Ричард, и следами 11 ранений, нанесенных оружием эпохи Войны Роз.

Генетические и компьютерно-томографические исследования доказали принадлежность останков Ричарду III.

26 марта 2015 года короля торжественно перезахоронили в кафедральном соборе Лестера. Дубовый гроб изготовил мастер Майкл Ибсен, потомок Ричарда в 17-м колене.

Колумб

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Первооткрыватель Нового Света умер в 1506 году в Севилье, не в нищете, но и не в ореоле славы. Проведя в Америке в общей сложности около четырех лет, он так и остался в заблуждении, будто был в каких-то особенно отсталых южных провинциях Китая.

Путешественник завещал похоронить себя в открытых им землях, но гроб через океан не повезли.

Через год его соратник Америго Веспуччи сообщил миру, что Америка - не Азия.

В 1520 году в руках испанцев оказалось золото Монтесумы.

В 1540 году император Карл V озаботился исполнением последней воли великого человека, и прах мореплавателя торжественно перезахоронили в кафедральном соборе столицы Эспаньолы Санто-Доминго.

Когда часть Эспаньолы перешла к Франции и стала называться Гаити, останки переместили в Гавану, а когда испанцам пришлось уйти и с Кубы - обратно в Севилью.

Однако при реставрации собора в Санто-Доминго в конце позапрошлого века нашли гроб с костями, надпись на котором гласила, что они якобы принадлежат Колумбу.

В 2003 году экспертиза определила, что останки, погребенные в Севилье, принадлежат мужчине примерно 45 лет и хрупкого сложения, тогда как Колумб был плечистым и умер в возрасте от 55 до 60 лет.

"Гаитянский" скелет дожидается своей очереди. Если результат окажется таким же, придется признать, что прах Колумба был утерян в ходе переездов.

"Названый Димитрий"

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30 июня 1605 года в Москву торжественно въехал новый государь, которого одни историки именуют Самозванцем, а другие, более осторожно, "названым Димитрием".

Энергией, любознательностью, новаторством и тягой к Европе он чрезвычайно напоминал молодого Петра. Только голов не сек. Народ сразу понял, что царь какой-то ненастоящий, а бояре - что интриговать против него можно безнаказанно.

Ночью 27 мая 1606 года названый Димитрий был убит в Кремле заговорщиками. Рубился саблей, пытался спастись, выпрыгнув в окно, сильно расшибся. Требовал, чтобы ему дали ответить на обвинения публично, но враги предпочли покончить с ним без суда и следствия. На теле насчитали 22 огнестрельных ранения.

Труп два дня пролежал на Лобном месте. На грудь ему бросили скоморошью маску, в рот вставили дудку.

Доставили мать Дмитрия Марию Нагую и потребовали прилюдно заявить, сын перед ней или нет. "Надо было спрашивать, пока он жив", - спокойно и зло ответила та.

Бывшего царя похоронили в "свальной могиле" для опившихся и замерзших. Но этого новым властям показалось мало.

Тело выкопали, отвезли за Серпуховскую заставу, сожгли, забили кости и пепел в пушку и пальнули в направлении Запада - чтобы ступал, откуда пришел, и не мутил реформами святую Русь.

Адмирал Нельсон

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21 октября 1805 года сэр Горацио Нельсон уничтожил при Трафальгаре франко-испанский флот, поставив крест на расчетах Наполеона в обозримом будущем вторгнуться в Англию.

"Эти потрепанные бурями корабли встали на пути Великой армии к мировому господству", - написал знаменитый американский военный теоретик адмирал Мэхэн.

Перед сражением Нельсон приказал просигналить флажками с флагмана "Виктория": "Англия ждёт, что каждый выполнит свой долг". Матрос-сигнальщик вообще-то был шотландцем.

Франко-испанская эскадра потеряла 22 корабля, а британская ни одного, зато лишилась командующего. Ружейная пуля, выпущенная французским стрелком, пробила золотой эполет, раздробила позвоночник и разорвала легкое.

По неизвестной причине моряк Нельсон всю жизнь боялся быть похороненным в океане.

Желанием обычного офицера или даже менее выдающегося адмирала пренебрегли бы, но проигнорировать последнюю волю спасителя отечества было невозможно. Тело Нельсона добралось на родину в бочке с бренди. 9 ноября 1806 года его торжественно похоронили в лондонском соборе Святого Павла.

Говорят, по пути боготворившие своего командира моряки потихоньку пили из бочки через соломинку. Но это, скорее всего, легенда.

Наполеон

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Император французов был похоронен там, где умер: на острове Святой Елены.

Через 19 лет король Франции Луи-Филипп в духе национального примирения решил перенести останки предшественника под золоченый купол собора Святого Людовика парижского Дома инвалидов.

Во Франции это событие называют просто "Возвращение праха".

На остров отправился лучший фрегат французского военного флота "Бель Пуль" под командой сына короля герцога Жуанвиля. На нем отплыли старые слуги, делившие с Наполеоном изгнание.

На церемонии перезахоронения 15 декабря 1840 года присутствовали полмиллиона человек. Еще столько же посетили могилу Наполеона в следующие три дня.

Архитектор Луи Висконти выбрал для изготовления 35-тонного саркофага редкий красный порфир, добывавшийся в единственном месте на Земле - в Финляндии, тогда входившей в состав России.

Луи-Филипп написал Николаю I: император Наполеон воевал с вашей страной, но не проявите ли вы рыцарское великодушие и не согласитесь ли продать глыбу нужного размера?

Русский царь глыбу подарил. Правда, ему же приписывают шутку: мол, для Наполеона у нас всегда найдется камень.

"Орленок"

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Сына Бонапарта от австрийской принцессы Марии-Луизы называли Наполеоном II и "Орленком".

Отец последний раз простился с трехлетним мальчиком, отправляясь на остров Эльба.

По условиям, на которых Наполеон согласился отречься от престола, семья должна была вскоре к нему приехать. Однако дед, австрийский император Франц, увез дочь и внука в Вену.

Вернувшись в Париж во время "Ста дней", Наполеон потребовал вернуть ему жену и сына, но последовало Ватерлоо.

Марии-Луизе дали во владение герцогство Пармское и познакомили с красивым офицером, от которого она родила четверых детей.

Ребенок, получивший титул герцога Рейхштадского, рос без родителей.

В Шенбруннском дворце имя Наполеона было табу. Мальчика называли "сыном ее высочества эрцгерцогини", говорили с ним исключительно по-немецки и требовали откликаться на имя "Франц". Мальчик терпеть не мог все австрийское, чтил отца и больше всего мечтал увидеть Францию, куда его не пускали.

В 21 год он умер от чахотки и был похоронен в фамильной усыпальнице Габсбургов Капуцинеркирхе.

В 1940 году гитлеровский посол при правительстве Виши Отто Абец, считавшийся в рейхе главным специалистом по французской душе, выдвинул идею перенести прах "Орленка" к отцу - мол, французам понравится.

Церемонию провели в день 100-летия погребения в Доме инвалидов самого Наполеона.

Парижане отреагировали довольно цинично: "Боши привезли нам кости, а лучше бы подбросили мяса!".

Генерал Алексеев

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Ближайший соратник Лавра Корнилова в 1915-1917 годах фактически руководил российской армией, занимая пост начальника штаба верховного главнокомандующего (Николая II).

15 ноября 1917 года Алексеев объявил о создании Добровольческой армии, а 27 декабря передал командование Корнилову. Он был штабист и имел слабое здоровье, а Корнилов - популярный боевой генерал в расцвете сил.

Посмертные судьбы основателей белого движения оказались похожими. Только для Алексеева все сложилось причудливее и более удачно, если это слово применимо к покойнику.

8 октября 1918 года генерал, так и не оправившись после "ледяного похода", умер в Екатеринодаре от воспаления легких. Его похоронили в соборе, где должен был упокоиться Корнилов.

Среди венков выделялся один от детей и подростков с надписью: "Не видели, но знали и любили".

Оставляя Екатеринодар в марте 1920 года белые, помня о глумлении над прахом Корнилова, вывезли останки Алексеева и перезахоронили их в Белграде.

Перед приходом советской армии осенью 1944 года эмигранты заменили плиту с фамилией Алексеева другой с надписью "Воин Михаил".

12 сентября 2010 года активисты петербургской общественной организации "Белое дело" установили третье по счету надгробие с полным именем генерала и возложили венок с надписью "Не видели, но знали и любили".