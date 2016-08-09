Блог "Книги Лондона". Секреты подземки с мальчиком Рафаэлем

Правообладатель иллюстрации Kirill Kobrin Image caption Станция "Олдвич", ранее известная как "Стрэнд", была закрыта в 1994-м году и с тех пор используется как место для съемок фильмов, учебных курсов и экскурсий

В самом нетипичном выпуске "Книг Лондона" речь пойдет не о книге, а о блоге. Юный лондонец Рафаэль уже два года ведет онлайн-рассказ о том, как он изучает столичную подземку и ее окрестности.

Кирилл Кобрин - писатель и историк. Его блог "Книги Лондона" - собственно, о книгах и о городе, в котором он прогуливается вдоль книжных полок. Блог "Книги Лондона"

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Тема для 11-летнего ребенка странная - но самое необычное другое. Сам того не подозревая, Рафаэль оказался продолжателем могучей британской литературной традиции. Кто знает, может быть, он тоже когда-нибудь напишет свою Книгу Лондона.

Эта история началась почти два года назад, 21 декабря 2014-го, когда в блоге Rail Rafael появилась первая запись. В ней, в частности, сказано следующее: "Несколько месяцев назад, когда я гулял с папой и его другом Джоном, у меня возникла идея написать мэру Борису и рассказать ему о своей идее "метрокадетов"(в оригинале tube cadets, "кадеты трубы". "Трубой" - tube - лондонцы называют подземку - К.К.).

"Дети могут вступить в "армейские кадеты" и "полицейские кадеты" - продолжает Рафаэль, - но не в транспортные. Я объяснил Борису, что это, по моему мнению, хорошая идея, так как она усилит интерес детей к тому, как работает общественный транспорт, чему в школе не учат".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мэр Борис ответил на письмо Рафаэля

В ответ Рафаэлю Борис написал, что идея ему нравится и что дети с 16 лет могут работать волонтерами в Лондонском музее транспорта ("я туда регулярно хожу с четырехлетнего возраста", - пишет Рафаэль). И что на тот момент девятилетнему автору блога нужно просто подождать несколько лет.

Но пока в качестве "вознаграждения" Борис попросил сотрудников лондонской подземки устроить мальчику персональную экскурсию по закрытой станции "Олдвич" в центре Лондона , куда он и отправился после школы - перед рождественскими каникулами.

Блог Рафаэля "Dear Boris: my Aldwych visit"

"В конце экскурсии, которую вел один из сотрудников, Майк Браун, менеджер подземки, мне подарили специальную книгу об истории метро последних 150 лет, подписанную лично Майком", - добавляет автор блога.

Далее следует дюжина снимков, на которых девятилетний мальчик позирует в самых разных местах станции "Олдвич": в билетном зале, у неработающего сто лет лифта, в тоннеле и так далее.

Дети и физический мир

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Хобби Рафаэля - довольно редкое для ребенка эпохи селебрити и гаджетов

Ничего, казалось бы, особенного - кроме того, что подобных блогов вообще нет. Девятилетние мальчики и девочки сегодня мало интересуются инженерными, транспортными и общественными вопросами, да и живут они скорее в том мире, что видят на самых разнообразных экранах, а не там, где физически находится их тело.

Даже если они и ведут блоги, то темы их совсем иные - да и стиль тоже. Мне нравится, как пишет мальчик Рафаэль: просто, непосредственно, без претензий и ужимок, и, самое главное, без поколенческого и локального жаргона.

Ну и, конечно, в его записях почти нет ссылок на неведомые мне мультфильмы, компьютерные игры и телевизионные шоу - слава Богу. Дело даже не в том, что я нахожусь совсем в ином возрасте и проживаю жизнь в совершенно иной социальной и культурной среде, тут еще одно обстоятельство важно - просто у меня нет телевизора, а гуглить героев музыкальных и селебрити-шоу, это уже как-то совсем глупо.

В общем, в моем персональном списке английских авторов Рафаэль занимает почетное место.

Рафаэлю - если верить его кратчайшей биографии, которую можно прочесть в разделе About, сейчас 11 лет, и он учится в школе, расположенной на северо-востоке Лондона. Больше сведений там нет, кроме призыва присоединиться к затеянному автором описанию и обсуждению транспортной системы Лондона.

На сегодняшний день в блоге Rail Rafael 14 записей. Топография перемещений юного блогера по станциям подземки обширна - от Олдвича до окрестностей реки Ли, от Паддингтона до района Доклэндс.

Впрочем, несмотря на этот немаленький масштаб, можно вычислить, что блогер не только ходит в школу на северо-востоке города, но и обитает там: большинство маршрутов пролегает именно в тех краях. Транспортные объекты на западе, северо-западе и юго-западе Лондона пока еще мало охвачены путешествиями Рафаэля. Пока мало охвачены.

Станции живые и заброшенные

Правообладатель иллюстрации Kirill Kobrin Image caption Знает ли Рафаэль, что он последователь "хонтологов"?

Нашего героя интересуют разные станции метро, как живые, так и выведенные из эксплуатации, причем последние - особенно. Это неудивительно: в заброшенных залах, где когда-то грохотали вагоны и перемещались толпы людей, теперь пусто, тихо, заброшенно, как в кино.

В этом смысле у Рафаэля удивительное чутье - он идет в ногу со временем, ведь бывшие индустриальные объекты, руины модерна, брошенные остатки ненаступившего технологического рая, о котором мечтали люди прошлого века, все это страшно модно и здесь в Британии, и на континенте, и в США.

Есть даже такой термин "хонтология" (hauntology), который предполагает, что места, где будущее строили, но оно так и не наступило, обладают повышенным содержанием меланхолии в воздухе. Иногда эта меланхолия сгущается настолько сильно, что превращается в мигрень, которая мучает тех, кто посещает такие места.

Об этом написана - увы, малоизвестная - замечательная повесть Брайана Диллона "Sanctuary", русский эквивалент названия которой колеблется между словами "Храм", "Святилище", "Убежище" и даже "Святыня". У Диллона действие происходит в одном из самых модных "хонтологических" мест - в развалинах некогда знаменитого модернистского здания католической семинарии недалеко от Глазго.

Не только про рельсы

Правообладатель иллюстрации Kirill Kobrin Image caption Чем сегодня живут станции метро?

Рафаэль, к счастью, далек и от меланхолии, и от мигрени, оттого его интерес к заброшенным станциям лондонского метро больше похож, скорее, на любопытство Джима Хокинса к содержимому сундука Билли Бонса. На станциях, вроде того же "Олдвича", "Шордича" или "Ли Бридж", наш юный блогер ищет не печальные остатки модерности, а настоящие сокровища сегодняшней жизни.

Рафаэля занимает вопрос, что же там сегодня происходит? А происходит разное. Где-то это место оккупировали девелоперы: "Сегодня я посетил станцию DLR (Доклендского легкого метро - К.К.) "Айлэнд Гарденз" и вид ее меня разозлил. Почему? Потому что старую станцию разрушили в 1999 году и построили там жилье, дом под названием Equinox". Запись от 01.03.2015).

А где-то даже показывают кино, как на старой шордичской станции. Так что блог Рафаэля не только - и даже не столько - про рельсы, поезда, тоннели и платформы, он про жизнь огромного города, который растет, постоянно меняется, пытаясь справиться с гигантским количеством людей, ведь им нужно куда-то ехать, где-то жить и как-то развлекаться.

Впрочем, интерес блогера к, собственно, механизму общественного транспорта постоянен - Рафаэль вместе с отцом посещает заседание Лондонского подземно-железнодорожного общества (London Underground Railway society), в компании метро-влогера Джеффа Маршалла исследует линию District Line, попутно обнаруживая ошибки в указателях, и даже наносит визит в депо Лондонского музея транспорта, расположенное в далеком от северо-востока Актоне.

Кажется, последние важные события в этом лондонском районе происходили лет 60 назад, когда там обитали будущие участники знаменитой рок-группы The Who.

"Все это очень интересно и даже мило, - скажет читатель, но при чем здесь "Книги Лондона"? Какое отношение детский блог, пусть даже очень любопытный, имеет отношение к теме вашего блога, дорогой господин Кобрин?"

Традиция градоведения

А вот какое. Рафаэль продолжает почтенную, живую и мощную традицию градоведения, краеведения, лондонистики, которая подарила нам множество выдающихся книг, от "Nairn's London" Иэна Найрна до "London Overground" Иэна Синклера, о которой я писал в первом выпуске "Книг Лондона".

В каком-то смысле, круг замыкается - а великая лондонская традиция продолжается. Каким бы викторианским ни представляли Лондон со стороны, сколь бы узким, циничным, а порой и ксенофобским - особенно после "брексита" - ни был бы взгляд на город некоторых его жителей, это место совсем о другом.

Оно о том, как на относительно небольшой территории очень кучно обитают миллионы людей; как они сообща в течение столетий устраивали механизм общей жизни, как развивали окраины, как использовали старые постройки, дороги, коммуникации. О том, что, прежде всего, это город трудящихся - тех, кто живет в Актоне или Саттоне - и проводит многие часы, добираясь на работу и с работы.

Традиция лондонского градоведения - о повседневной жизни с ее подземкой, пабами, мелкими лавками, общественными парками, и о тех, кто населяет все эти прекрасные места.

Иэн Найрн в своем путеводителе по настоящему Лондону, в книге, ставшей отправной точкой для нескольких поколений урбанистов, "я постоянно пытался отказаться от обычной эстетики в пользу внутренней реальности города, в которой красота является лишь одним из аспектов. Меня интересует характер, личность, сущность. (…) Да здравствуют тысячи городских райончиков, да здравствует толерантный дух простого лондонского обывателя, который дает возможность этим райончикам сосуществовать. В 1940 году Лондон пылал, сражаясь за эту толерантность - и дело того стоило".

В 1966 году, когда написаны эти строки, Найрн смотрел на будущее Лондона пессимистически; этот пессимизм, в гораздо большей степени передался его наследникам. Но есть и хорошие новости; среди них - метро-блог мальчика Рафаэля.