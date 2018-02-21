#Londonблог - видеоблог о Лондоне и британцах

Видео 4:05

Как я ездил на секретную ферму биткоинов в Лондоне

Как и где добывают биткоины? Наш видеоблогер Бен Тавенер встретился с русским майнером Владом Поляковским на его "биткоин-ферме" в пригороде Лондона.

  • 21 февраля 2018
Видео 4:45

#Londonблог в гостях у русской княгини Ольги Романовой

Бен получил "королевское приглашение" от княгини Ольги Андреевны Романовой - внучатой племянницы последнего царя России Николая II - и посетил ее в грандиозной усадьбе XIII века Провендер-хаус.

  • 16 января 2018
Видео 3:05

#Londonблог: что делать в День святого Валентина, если у вас нет пары? Прохожие в Лондоне дают свои советы!

Прохожие в Лондоне дают свои советы нашему видеоблогеру Бену Тавенеру о том, что можно делать в этот романтический праздник, чтобы не грустить.

  • 14 февраля 2018
  • kомментарии
Видео 3:37

Как и где можно организовать протесты в Британии, и как действует полиция, если начинаются беспорядки?

Наш видеоблогер Бен Тавенер узнал, как и где можно организовать протесты в Британии, и как действует полиция, если начинаются беспорядки.

  • 6 февраля 2018
Видео 4:42

#Londonблог прошел по стопам Гарри Поттера

От возкала "Кингс-кросс" до "Косого переулка", Бен показывает несколько мест Лондона, связанных с юным волшебником.

  • 26 июня 2017
Видео 3:00

#Londonблог в поисках рождественского настроения: коньки и ледолаз

  • 12 декабря 2017
Видео 2:51

#Londonблог в поисках рождественского настроения: выдувание елочных шаров

  • 20 декабря 2017
Видео 3:58

#Londonблог о советских шпионских картах Лондона

  • 6 ноября 2017
Видео 5:14

#Londonблог: как россиянка стала телезвездой в Британии

  • 12 октября 2017
Видео 4:48

#Londonблог в Кембридже: к финишу с веслами наперевес

  • 19 июня 2017
Видео 4:48

Биг-Бен: 12 фактов о самом известном колоколе в Британии

  • 21 августа 2017
Видео 3:53

Роды по-британски: история двух Кейт

  • 5 октября 2017
Видео 4:37

Рассказ трех врачей, переехавших работать в NHS.

  • 26 сентября 2017
Видео 3:12

#Londonблог о том, как очень вежливо британцы вам могут нахамить

  • 1 августа 2017
Видео 4:16

Что связывает оградительный столб, забор и "Лондонскую утку"?

  • 29 августа 2017
Видео 4:48

Грабить богатых, отдавать бедным?

  • 8 августа 2017

EeOneGuy, This Is Хорошо и другие о том, как стать звездой YouTube

  • 16 декабря 2016
Видео 5:22

Уитстабл: самые быстрые устрицы в Британии!

  • 24 июля 2017
Видео 4:59

Лондонская неделя моды: взгляд из-за кулис на изнанку гламура

  • 20 сентября 2017
Видео 2:56

Знают ли лондонцы историю "Черной пятницы"?

  • 24 ноября 2017
Видео 5:46

#Londonблог: как знакомятся в Лондоне

  • 2 мая 2017
Видео 5:23

Какие приложения лондонцы посоветовали бы другим?

  • 6 февраля 2017
Видео 3:50

#Londonблог на фестивале "живых" динозавров

  • 17 апреля 2017
Видео 6:17

Мифы о Лондоне – от попугаев Джими Хендрикса до "языка кокни"

  • 30 января 2017
Видео 5:30

От Раша-роу до Царь-стрит: о местах Лондона, связанных с Россией

  • 13 февраля 2017
Видео 5:46

В поисках шпионских историй Лондона

  • 14 ноября 2016
Видео 4:08

Сколько стоит королева? #Londonблог узнал.

  • 3 июля 2017
Видео 3:29

Мнение: как принцесса Диана изменила Британию

  • 31 августа 2017
Видео 8:00

Турне #Londonблог по предвыборной Британии (часть 1)

  • 2 июня 2017
Видео 6:55

Турне #Londonблог по предвыборной Британии (часть 2)

  • 6 июня 2017

Стереотипы-1: британцы, которых придумали вы

  • 16 декабря 2016

Стереотипы-2: русские глазами британцев

  • 16 декабря 2016
Видео 4:36

Перестройка по-лондонски: как не терять лицо

  • 23 января 2017
Видео 5:23

Лондонская недвижимость: что такое "leasehold"?

  • 4 апреля 2017

Лондонский топ-10 в "Инстаграме"

  • 16 декабря 2016
Видео 4:51

Самые странные английские законы

  • 3 октября 2016
  • kомментарии
Видео 6:09

Кровавые лондонские рассказы на Хеллоуин

  • 31 октября 2016
Видео 5:14

Почему британцы ездят по левой стороне дороги?

  • 24 октября 2016
Видео 4:57

Приют для бездомных собак и кошек в Баттерси

  • 17 октября 2016
Видео 5:58

Почему англичане любят ирландского святого больше своего?

  • 24 апреля 2017

Кому нужны "трезвые утренники" в Лондоне

  • 23 декабря 2016
Видео 4:46

Что бесит жителей Лондона о своем городе?

  • 8 августа 2016
Видео 4:37

Специальная Олимпиада для шутов и денди

  • 18 июля 2016
Видео 4:40

История британского завтрака

  • 25 июля 2016
Видео 5:17

От кухни до спортзала: тенденции 2017 г. в Лондоне

  • 16 января 2017
Видео 6:26

Каково быть студентом в Лондоне?

  • 28 ноября 2016
Видео 5:19

Кто спасает диких животных Лондона, попавших в беду?

  • 13 ноября 2017
Видео 4:52

Британские хобби - от бердвотчинга до метания топора

  • 1 августа 2016
Видео 4:39

Дешевле ли жить на лодке?

  • 10 октября 2016
Видео 5:09

Почем бушель свежих фунтов?

  • 7 ноября 2016
Видео 4:34

#Londonблог в Брайтоне: как британцы ведут себя на пляже

  • 22 августа 2016
Видео 5:03

Свитеры и хлопушки: рождественские привычки британцев

  • 12 декабря 2016
Видео 6:06

Лондонцы поют свои любимые рождественские песни

  • 5 декабря 2016

Когда велосипеды догонят машины?

  • 23 декабря 2016

Как бежать марафон?

  • 23 декабря 2016

Как посетить Лондон и не влезть в долги?

  • 16 декабря 2016
Видео 4:12

Олимпийский #Londonблог: самые большие горки в мире

  • 15 августа 2016

"Поп-апы" в Лондоне – ресторан в контейнере

  • 23 декабря 2016
Видео 6:08

Каково это быть лондонским уличным музыкантом?

  • 13 марта 2017

От Бэнкси до Бенски: #Londonблог рисует граффити

  • 16 декабря 2016
Видео 4:09

Как снять недорогое жилье и найти соседа в Лондоне

  • 4 июля 2016

Хотите предложить тему для будущих выпусков? Вам сюда

Что бы вы хотели, чтобы Бен рассказал в следующем блоге о жизни в Британии? Напишите нам и он попробует разобраться!

Кого британцы считают самыми невоспетыми британскими героинями?

Узнайте в выпуске #Londonблог, посвященном празднику 8 марта.

Елка, Нюша и Михаил Ефремов задали свои вопросы о Лондоне

Почему лондонские автобусы - красные, где можно заняться "безумным чаепитием" в Лондоне, и откуда у британцев их фирменный юмор?

Могут ли британцы сдать тест о собственной стране?

Тем, кто подает на британское гражданство или ILR, неизбежно придется сдавать специальный тест "Жизнь в Соединенном Королевстве".

Как Темзу очищают от 200 тонн мусора в год

Темзу удалось воскресить, но мусор по-прежнему остается большой проблемой - особенно пластиковый.

Что значит "негде кошку раскрутить" и "потратить пенни", и кто такой "Боб"?

Бен рассказывает о некоторых своих любимых выражениях на английском языке.

Что связывает ЦУМ, церковь рядом с Тверской и палаты у парка "Зарядье"?

Ответ простой: Британия. Бен отправился в Москву, чтобы узнать подробности.

Тайны штаб-квартиры Би-би-си

#Londonблог - заглядывает за кулисы штаб-квартиры Би-би-си – Broadcasting House.
Видео 3:00

#Londonблог в поисках рождественского настроения: коньки и ледолаз

  • 12 декабря 2017
Видео 2:51

#Londonблог в поисках рождественского настроения: выдувание елочных шаров

  • 20 декабря 2017
Видео 3:58

#Londonблог о советских шпионских картах Лондона

  • 6 ноября 2017
Видео 5:14

#Londonблог: как россиянка стала телезвездой в Британии

  • 12 октября 2017
Видео 4:48

#Londonблог в Кембридже: к финишу с веслами наперевес

  • 19 июня 2017
Видео 4:48

Биг-Бен: 12 фактов о самом известном колоколе в Британии

  • 21 августа 2017
Видео 3:53

Роды по-британски: история двух Кейт

  • 5 октября 2017
Видео 4:37

Рассказ трех врачей, переехавших работать в NHS.

  • 26 сентября 2017
Видео 3:12

#Londonблог о том, как очень вежливо британцы вам могут нахамить

  • 1 августа 2017
Видео 4:16

Что связывает оградительный столб, забор и "Лондонскую утку"?

  • 29 августа 2017
Видео 4:48

Грабить богатых, отдавать бедным?

  • 8 августа 2017

EeOneGuy, This Is Хорошо и другие о том, как стать звездой YouTube

  • 16 декабря 2016
Видео 5:22

Уитстабл: самые быстрые устрицы в Британии!

  • 24 июля 2017
Видео 4:59

Лондонская неделя моды: взгляд из-за кулис на изнанку гламура

  • 20 сентября 2017
Видео 2:56

Знают ли лондонцы историю "Черной пятницы"?

  • 24 ноября 2017
Видео 5:46

#Londonблог: как знакомятся в Лондоне

  • 2 мая 2017
Видео 5:23

Какие приложения лондонцы посоветовали бы другим?

  • 6 февраля 2017
Видео 3:50

#Londonблог на фестивале "живых" динозавров

  • 17 апреля 2017
Видео 6:17

Мифы о Лондоне – от попугаев Джими Хендрикса до "языка кокни"

  • 30 января 2017