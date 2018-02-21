#Londonблог - видеоблог о Лондоне и британцах
Главное
Как я ездил на секретную ферму биткоинов в Лондоне
Как и где добывают биткоины? Наш видеоблогер Бен Тавенер встретился с русским майнером Владом Поляковским на его "биткоин-ферме" в пригороде Лондона.
- 21 февраля 2018
#Londonблог в гостях у русской княгини Ольги Романовой
Бен получил "королевское приглашение" от княгини Ольги Андреевны Романовой - внучатой племянницы последнего царя России Николая II - и посетил ее в грандиозной усадьбе XIII века Провендер-хаус.
- 16 января 2018
#Londonблог: что делать в День святого Валентина, если у вас нет пары? Прохожие в Лондоне дают свои советы!
Прохожие в Лондоне дают свои советы нашему видеоблогеру Бену Тавенеру о том, что можно делать в этот романтический праздник, чтобы не грустить.
- 14 февраля 2018
- kомментарии
Как и где можно организовать протесты в Британии, и как действует полиция, если начинаются беспорядки?
Наш видеоблогер Бен Тавенер узнал, как и где можно организовать протесты в Британии, и как действует полиция, если начинаются беспорядки.
- 6 февраля 2018
#Londonблог прошел по стопам Гарри Поттера
От возкала "Кингс-кросс" до "Косого переулка", Бен показывает несколько мест Лондона, связанных с юным волшебником.
- 26 июня 2017
В поисках шпионских историй Лондона
- 14 ноября 2016
Мнение: как принцесса Диана изменила Британию
- 31 августа 2017
Стереотипы-1: британцы, которых придумали вы
- 16 декабря 2016
Стереотипы-2: русские глазами британцев
- 16 декабря 2016
Перестройка по-лондонски: как не терять лицо
- 23 января 2017
Лондонский топ-10 в "Инстаграме"
- 16 декабря 2016
Самые странные английские законы
- 3 октября 2016
- kомментарии
Кровавые лондонские рассказы на Хеллоуин
- 31 октября 2016
Почему британцы ездят по левой стороне дороги?
- 24 октября 2016
Приют для бездомных собак и кошек в Баттерси
- 17 октября 2016
Кому нужны "трезвые утренники" в Лондоне
- 23 декабря 2016
Что бесит жителей Лондона о своем городе?
- 8 августа 2016
Специальная Олимпиада для шутов и денди
- 18 июля 2016
История британского завтрака
- 25 июля 2016
Каково быть студентом в Лондоне?
- 28 ноября 2016
Дешевле ли жить на лодке?
- 10 октября 2016
Почем бушель свежих фунтов?
- 7 ноября 2016
Свитеры и хлопушки: рождественские привычки британцев
- 12 декабря 2016
Лондонцы поют свои любимые рождественские песни
- 5 декабря 2016
Когда велосипеды догонят машины?
- 23 декабря 2016
Как бежать марафон?
- 23 декабря 2016
Как посетить Лондон и не влезть в долги?
- 16 декабря 2016
Олимпийский #Londonблог: самые большие горки в мире
- 15 августа 2016
"Поп-апы" в Лондоне – ресторан в контейнере
- 23 декабря 2016
От Бэнкси до Бенски: #Londonблог рисует граффити
- 16 декабря 2016
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Что бы вы хотели, чтобы Бен рассказал в следующем блоге о жизни в Британии? Напишите нам и он попробует разобраться!
Кого британцы считают самыми невоспетыми британскими героинями?
Узнайте в выпуске #Londonблог, посвященном празднику 8 марта.
Елка, Нюша и Михаил Ефремов задали свои вопросы о Лондоне
Почему лондонские автобусы - красные, где можно заняться "безумным чаепитием" в Лондоне, и откуда у британцев их фирменный юмор?
Могут ли британцы сдать тест о собственной стране?
Тем, кто подает на британское гражданство или ILR, неизбежно придется сдавать специальный тест "Жизнь в Соединенном Королевстве".
Как Темзу очищают от 200 тонн мусора в год
Темзу удалось воскресить, но мусор по-прежнему остается большой проблемой - особенно пластиковый.
Что значит "негде кошку раскрутить" и "потратить пенни", и кто такой "Боб"?
Бен рассказывает о некоторых своих любимых выражениях на английском языке.
Что связывает ЦУМ, церковь рядом с Тверской и палаты у парка "Зарядье"?
Ответ простой: Британия. Бен отправился в Москву, чтобы узнать подробности.