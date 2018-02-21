Londonблог - видеоблог о Лондоне и британцах

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#Londonблог: что делать в День святого Валентина, если у вас нет пары? Прохожие в Лондоне дают свои советы!

Прохожие в Лондоне дают свои советы нашему видеоблогеру Бену Тавенеру о том, что можно делать в этот романтический праздник, чтобы не грустить.