"Темная сторона": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 22 сентября 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Темная сторона".

"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Marta Chilek
Image caption Марта Чилек Минск, Республика Беларусь: "Как-то пасмурным зимним днем мы с мамой решили выехать на природу. Мы ходили по холодному серому пляжу, и вдруг я увидела эту яркую раздевалку. Когда-то люди здесь смеялись, а сейчас это место покинутое, холодное и одинокое..."
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Zhenya Kovalchuk
Image caption Евгений Ковальчук , г. Мозырь, Республика Беларусь: "Весёлые вещи, парк, карусель... Но прошла гроза, и всё показалось немного иначе".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Alex Burmistrov
Image caption Алекс Бурмистров, Нью-Йорк, США: "Мой кот Барсик сибирской породы"
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Gennady Aleinov
Image caption Геннадий Алейнов: "Моя фотография сделана в 2016 году на юге Китая в г. Фучжоу. Так выглядит темная сторона строящихся районов города с моей стороны реки".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Boris Mouskevich
Image caption Этот снимок прислал Борис Мускевич
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Artem Slizhevsky
Image caption Артём Слижевский, г. Марьина Горка, Республика Беларусь: "Моя темная сторона"
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Nikolai Dikin
Image caption Николай Дикин, Екатеринбург: "Фотография сделана прошедшим летом. Паутина разделила тропинку на две части: светлую и темную. В тени, на темной стороне, наверное, и затаился хозяин ловушки... Свердловская область".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Veronika Dužič
Image caption Вероника, Чехия: "Вид из нашего окна на приближающийся ливень в городе Млада Болеслав в Чехии. Темная сторона тучи залила полгорода, светлая прошла без осадков".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Ilya Vinogradov
Image caption Илья Виноградов, Санкт-Петербург, Россия: "Перед грозой". На снимке памятник императору Павлу I в парадном дворе Павловского дворца на фоне предгрозового неба. Снимок сделан во время прогулки".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Ibragim Chkadua
Image caption Ибрагим Чкадуа, Абхазия: "Фотография сделана в подъезде дома, где этот соседский отдыхал в летнюю жару. То, что он лежал на холодильнике (неработающего), думаю, придавало дополнительной прохлады его сиесте".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Marina Karpovich
Image caption Марина Карпович, г. Минск: "Эта фотография напоминает мне картину, написанную акварелью или маслом. "Картина" была сделана холодным январским вечером, во время напряженной подготовки к очередному зачету".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Andrei Trofimov
Image caption Андрей Трофимов: "Стареющая луна - растущая темная сторона. г.Усть-Илимск, Иркутская обл."
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Sergei Ogleznev/Ursula
Image caption Сергей Оглезнев, Магаданская область, афтор фотографии слева: "Кроме обратной стороны Луны, есть еще и ТЕМНАЯ сторона нашего спутника, когда наше светило освещает Луну с одного бока. Именно в такие периоды поверхность выглядит не плоско, а в объеме. То, что происходит в теневой области, не так уж и важно, когда перед твоими глазами кратер в диаметре 90 километров и лунные горы. К астрономическим наблюдениям приобщила меня моя дочь, выписав телескоп, хоть я и упирался". Урсула, Чехия, автор фотографии справа: "Фото я назвала "Ночная бабочка".
"Темная сторона" Правообладатель иллюстрации Vlad
Image caption Этот снимок прислал читатель по имени Влад. Спасибо большое всем участникам, следующая тема - "Бабье лето".

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