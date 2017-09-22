"Темная сторона": ваши фотографии

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Сергей Оглезнев, Магаданская область, афтор фотографии слева: "Кроме обратной стороны Луны, есть еще и ТЕМНАЯ сторона нашего спутника, когда наше светило освещает Луну с одного бока. Именно в такие периоды поверхность выглядит не плоско, а в объеме. То, что происходит в теневой области, не так уж и важно, когда перед твоими глазами кратер в диаметре 90 километров и лунные горы. К астрономическим наблюдениям приобщила меня моя дочь, выписав телескоп, хоть я и упирался". Урсула, Чехия, автор фотографии справа: "Фото я назвала "Ночная бабочка".