Приднестровье: куда движется непризнанная республика
Побывав пять лет назад в Приднестровье, казавшемся законсервированным заповедником советской эпохи, я решил посмотреть, какие изменения произошли там за последние годы.
Уже на границе был замечен положительный момент. Не пришлось бежать в милицию и вставать в течение 12 часов на учет после ее пересечения. Нужно было просто хранить миграционку до окончания поездки, а на выезде отдать её пограничнику.
В Тирасполе стало видно больше иностранцев, для них республика - это что-то вроде Советского Союза, в который было не попасть. В гидах, предоставляющих именно такие экскурсии, недостатка нет.
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Находящаяся между Украиной и Молдавией непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) пытается удержаться на плаву, занимаясь поисками решений экономического кризиса.
Около половины экспорта Приднестровья (во многом изделия металлургического завода и легкой промышленности) сейчас идет в Молдавию, больше трети - в ЕС, с которым у ПМР с 2016 года беспошлинный коридор в рамках соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией.
Но куда больше люди здесь говорят о российской помощи. В частности, о газе, который многие называют бесплатным, хотя это не совсем так.
Приднестровские потребители платят за газ каждый месяц, но Россия эти деньги не забирает, а оставляет в бюджете Приднестровья. При этом Россия рассматривает их не как дотацию, а как долг, который составляет сейчас порядка 5,8 млрд долларов.
С 2008 года Россия платит добавку к пенсиям (около 10 долларов), а также уже несколько лет финансирует строительство ряда новых социальных объектов: школ, детских садов, больниц.
В 2014 году в День Победы на улицах Тирасполя появились четыре новых троллейбуса, переданных Приднестровью Россией. Тема внешнего оформления - приднестровско-российская дружба.
На референдуме 2006 года большинство жителей Приднестровья проголосовали в поддержку независимости и сближения с Россией. После украинских событий последних лет настроения в республике, кажется, стали ещё более пророссийскими.
Если раньше агитационные плакаты в Приднестровье были в основном о независимости от Молдавии и суверенитете республики, то сейчас, по моим наблюдениям, вся визуальная агитация - именно о России, о дружбе с ней, нерушимости.
Ассортимент в магазинах - больше половины украинский, молдавский и немного местный. Общая продуктовая корзина стала дороже, чем в Молдавии, и народ по возможности закупается там.
В Приднестровье три государственных языка: русский, молдавский и украинский. И такие же гражданства у многих местных жителей. А недавно наметилась тенденция на получение румынских паспортов, которые дают право на работу в ЕС.
На 2015 год население непризнанной республики составляло 475,6 тысяч человек, и с каждым годом эта цифра падает, во многом за счет активной эмиграции.
Михаил Трибой - фотограф из Эстонии, его блог в ЖЖ - 3boi.livejournal.com