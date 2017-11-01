Приднестровье: куда движется непризнанная республика

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption "Приднестровью жить" - главная улица в Тирасполе

Побывав пять лет назад в Приднестровье, казавшемся законсервированным заповедником советской эпохи, я решил посмотреть, какие изменения произошли там за последние годы.

Уже на границе был замечен положительный момент. Не пришлось бежать в милицию и вставать в течение 12 часов на учет после ее пересечения. Нужно было просто хранить миграционку до окончания поездки, а на выезде отдать её пограничнику.

В Тирасполе стало видно больше иностранцев, для них республика - это что-то вроде Советского Союза, в который было не попасть. В гидах, предоставляющих именно такие экскурсии, недостатка нет.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Памятник Ленину в городе Григориополь: для экскурсий на тему советского прошлого материала много

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Дубоссарская ГЭС. Один из блокпостов на границе. Посередине находятся миротворческие силы российской армии. На молдавской стороне проверка паспортов не осуществляется, так как Молдавия считает Приднестровье своей территорией

Находящаяся между Украиной и Молдавией непризнанная Приднестровская Молдавская Республика (ПМР) пытается удержаться на плаву, занимаясь поисками решений экономического кризиса.

Около половины экспорта Приднестровья (во многом изделия металлургического завода и легкой промышленности) сейчас идет в Молдавию, больше трети - в ЕС, с которым у ПМР с 2016 года беспошлинный коридор в рамках соглашения об ассоциации между ЕС и Молдавией.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Не удивляйтесь, если вам дадут сдачу в магазине пластиковыми фишками. Это официальные деньги в Приднестровье, выполнены из композитных материалов

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Здание государственной администрации города Дубоссары

Но куда больше люди здесь говорят о российской помощи. В частности, о газе, который многие называют бесплатным, хотя это не совсем так.

Приднестровские потребители платят за газ каждый месяц, но Россия эти деньги не забирает, а оставляет в бюджете Приднестровья. При этом Россия рассматривает их не как дотацию, а как долг, который составляет сейчас порядка 5,8 млрд долларов.

С 2008 года Россия платит добавку к пенсиям (около 10 долларов), а также уже несколько лет финансирует строительство ряда новых социальных объектов: школ, детских садов, больниц.

В 2014 году в День Победы на улицах Тирасполя появились четыре новых троллейбуса, переданных Приднестровью Россией. Тема внешнего оформления - приднестровско-российская дружба.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Один из новых четырех российских троллейбусов в Тирасполе

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Офис "Единой России" в Дубоссарах

На референдуме 2006 года большинство жителей Приднестровья проголосовали в поддержку независимости и сближения с Россией. После украинских событий последних лет настроения в республике, кажется, стали ещё более пророссийскими.

Если раньше агитационные плакаты в Приднестровье были в основном о независимости от Молдавии и суверенитете республики, то сейчас, по моим наблюдениям, вся визуальная агитация - именно о России, о дружбе с ней, нерушимости.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption В самом центре Тирасполя возводится жилой комплекс. Программу строительства доступного жилья во многом финансирует Россия.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Самое дешевое топливо в республике - газ, поставляемый из России

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Забор в Бендерах

Ассортимент в магазинах - больше половины украинский, молдавский и немного местный. Общая продуктовая корзина стала дороже, чем в Молдавии, и народ по возможности закупается там.

В Приднестровье три государственных языка: русский, молдавский и украинский. И такие же гражданства у многих местных жителей. А недавно наметилась тенденция на получение румынских паспортов, которые дают право на работу в ЕС.

На 2015 год население непризнанной республики составляло 475,6 тысяч человек, и с каждым годом эта цифра падает, во многом за счет активной эмиграции.

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Один дворик в Дубоссарах - несколько национальных флагов

Правообладатель иллюстрации Mihhail Triboi Image caption Паспорт гражданина Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) - почти точная копия паспорта СССР. С ним за пределы республики не выберешься.

Михаил Трибой - фотограф из Эстонии, его блог в ЖЖ - 3boi.livejournal.com