Петроград в (20)17-м году: что осталось от символов революции

Дмитрий Ермаков Фотограф, режиссер-документалист
  • 8 ноября 2017

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Былого обилия образов революции в Санкт-Петербурге уже не найти, пишет фотограф Дмитрий Ермаков. Но большинство из того, что осталось или даже появилось, имеет отношение не к идеологии, а к культуре, искусству и развлечениям.

Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Памятник Ленину на Московской площади Санкт-Петербурга

Приезжий человек из Москвы или откуда-то еще, попав в Петербург 10-15 назад, мог поразиться обилию всего, что связано с революцией и советской властью. Шоссе Революции, Проспект Большевиков, площадь Ленина, улица Комсомола, тьма других подобных названий.

Постоянные мемориальные доски, посвященные визитам Ленина в то или иное здание. Памятники, бюсты, сувенирная продукция.

Эта лавина коммунистических символов, умноженная на общую "тень духа 80-х", которая еще недавно ощущалась в городе на Неве, особенно в спальных районах, провоцировала прямое погружение в смутные впечатления детства, проведенного мною еще в СССР.

Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Митинг коммунистов на площади Ленина у Финляндского вокзала

В Москве такого количества "советского" и "ленинского" объективно не было уже в 90-е, не говоря о 2000-х. Может, дело было в том, что именно Петроград - колыбель революции?

Однако вдруг все это куда-то растворилось. Несмотря на повышение градуса ностальгии по СССР в российском обществе, а также на 100-летний юбилей революции, в Питере 2017-го мне удалось разыскать не так много явных напоминаний о Ленине и тех событиях.

Конечно, большие памятники и названия ленинградских улиц никуда не делись, но, по ощущениям, коммунистической символики стало гораздо меньше. Хотя полностью она не исчезла и частенько выглядит пугающе.

Возможно, прежние впечатления где-то были обманчивыми, но дело вот в чем: изменилась общая атмосфера в городе. Время идет, и Петербург становится современным мегаполисом, а призраки красного террора растворяются в этой современности.

Образы вождя мирового пролетариата и революции переходят в область развлечений и шаржа. Значит, они уже реликт. Мы таки пережили революцию.

Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Художник Никита Поздняков со своей мини-инсталляцией, изображающей Ленина в гробу, на фоне крупнейшего в мире памятника Владимиру Ильичу - у Финляндского вокзала
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Туристы и ряженый революционный матрос у недавно реставрированного крейсера "Аврора"
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption На блошином рынке у станции Удельная. В 1917-м сам Ленин уезжал с Удельной в Финляндию, скрываясь от возможного преследования
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Смольный институт, ныне здание правительства Санкт-Петербурга. В 1917-м здесь располагался штаб революции большевиков, а впоследствии - ленинградский ГК КПСС
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Глава коммунистической организации "Рот Фронт" Виктор Аркадьевич Тюлькин в своем штабе на Суворовском проспекте, недалеко от Смольного
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Портреты Ленина и Маркса в одной из модных питерских парикмахерских
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption На Удельном рынке
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Бюст Ленина на фоне собрания сочинений вождя
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Станция метро "Кировский завод". Ранее завод назывался Путиловским, один из главных очагов рабочего восстания в 1917-м
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Посетители на выставке в знаменитой арт-галерее "Свиное рыло"
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Занятие студентов в школе "Фотографика"
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Актеры после съемки сцены кинофильма о Первой мировой войне позируют туристам на Аничковом мосту
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Продавец в образе Ленина на Удельном рынке
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Панно и знаменитый лозунг-цитата из К. Маркса на доме у метро "Нарвская". Внизу - вывеска магазина "Всё по 39 рублей"
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Удельный рынок
Символы революции в Петербурге Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov
Image caption Бомжующий панк в футболке с вождем мирового пролетариата читает стихи на Невском проспекте. "Панки любят носить образ Че Гевары. Че, наверное, был классный мужик, но зачем нам герои кубинской революции, когда есть свои?"

Дмитрий Ермаков - фотограф и режиссер-документалист. Его аккаунт в "Инстаграме"- @kerooakc

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