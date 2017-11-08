Петроград в (20)17-м году: что осталось от символов революции

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Былого обилия образов революции в Санкт-Петербурге уже не найти, пишет фотограф Дмитрий Ермаков. Но большинство из того, что осталось или даже появилось, имеет отношение не к идеологии, а к культуре, искусству и развлечениям.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Памятник Ленину на Московской площади Санкт-Петербурга

Приезжий человек из Москвы или откуда-то еще, попав в Петербург 10-15 назад, мог поразиться обилию всего, что связано с революцией и советской властью. Шоссе Революции, Проспект Большевиков, площадь Ленина, улица Комсомола, тьма других подобных названий.

Постоянные мемориальные доски, посвященные визитам Ленина в то или иное здание. Памятники, бюсты, сувенирная продукция.

Эта лавина коммунистических символов, умноженная на общую "тень духа 80-х", которая еще недавно ощущалась в городе на Неве, особенно в спальных районах, провоцировала прямое погружение в смутные впечатления детства, проведенного мною еще в СССР.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Митинг коммунистов на площади Ленина у Финляндского вокзала

В Москве такого количества "советского" и "ленинского" объективно не было уже в 90-е, не говоря о 2000-х. Может, дело было в том, что именно Петроград - колыбель революции?

Однако вдруг все это куда-то растворилось. Несмотря на повышение градуса ностальгии по СССР в российском обществе, а также на 100-летний юбилей революции, в Питере 2017-го мне удалось разыскать не так много явных напоминаний о Ленине и тех событиях.

Конечно, большие памятники и названия ленинградских улиц никуда не делись, но, по ощущениям, коммунистической символики стало гораздо меньше. Хотя полностью она не исчезла и частенько выглядит пугающе.

Возможно, прежние впечатления где-то были обманчивыми, но дело вот в чем: изменилась общая атмосфера в городе. Время идет, и Петербург становится современным мегаполисом, а призраки красного террора растворяются в этой современности.

Образы вождя мирового пролетариата и революции переходят в область развлечений и шаржа. Значит, они уже реликт. Мы таки пережили революцию.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Художник Никита Поздняков со своей мини-инсталляцией, изображающей Ленина в гробу, на фоне крупнейшего в мире памятника Владимиру Ильичу - у Финляндского вокзала

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Туристы и ряженый революционный матрос у недавно реставрированного крейсера "Аврора"

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption На блошином рынке у станции Удельная. В 1917-м сам Ленин уезжал с Удельной в Финляндию, скрываясь от возможного преследования

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Смольный институт, ныне здание правительства Санкт-Петербурга. В 1917-м здесь располагался штаб революции большевиков, а впоследствии - ленинградский ГК КПСС

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Глава коммунистической организации "Рот Фронт" Виктор Аркадьевич Тюлькин в своем штабе на Суворовском проспекте, недалеко от Смольного

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Портреты Ленина и Маркса в одной из модных питерских парикмахерских

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption На Удельном рынке

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Бюст Ленина на фоне собрания сочинений вождя

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Станция метро "Кировский завод". Ранее завод назывался Путиловским, один из главных очагов рабочего восстания в 1917-м

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Посетители на выставке в знаменитой арт-галерее "Свиное рыло"

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Занятие студентов в школе "Фотографика"

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Актеры после съемки сцены кинофильма о Первой мировой войне позируют туристам на Аничковом мосту

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Продавец в образе Ленина на Удельном рынке

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Панно и знаменитый лозунг-цитата из К. Маркса на доме у метро "Нарвская". Внизу - вывеска магазина "Всё по 39 рублей"

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Удельный рынок

Правообладатель иллюстрации Dmitry Ermakov Image caption Бомжующий панк в футболке с вождем мирового пролетариата читает стихи на Невском проспекте. "Панки любят носить образ Че Гевары. Че, наверное, был классный мужик, но зачем нам герои кубинской революции, когда есть свои?"

Дмитрий Ермаков - фотограф и режиссер-документалист. Его аккаунт в "Инстаграме"- @kerooakc