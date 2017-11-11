"Оттенки осени": ваши фотографии

Фото читателей bbcrussian.com
  • 11 ноября 2017

Мы регулярно публикуем тематическую галерею из фотографий, присланных читателями Русской службы Би-би-си. На этой неделе - галерея на тему "Оттенки осени".

"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Marina Karpovich
Image caption Марина Карпович, г. Минск, Республика Беларусь: "Немного ретро"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Constantin Charkovsky
Image caption Константин, г. Самара, Россия: "Высвеченный полуденным солнцем островок ярких красок на увядшем уже осеннем лугу"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Denis Lungu
Image caption Денис Лунгу, г. Торнхилл, Канада: "В муниципалитете Монкальм в Квебеке. Мы с семьёй и родственниками в том месте встретились и провели выходные на День Благодарения".
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Petr Plenko
Image caption Петр Пленко, Минск: "Можно не любить осень за нестабильность погоды, но только не за краски"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Tatiana Shvaibovich
Image caption Этот снимок прислала Татьяна Швайбович
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Alexander Boyko
Image caption Александр Бойко, г. Киев, Украина: "Коты осенью гораздо охотнее взбираются на автомобили для того, чтобы немного погреться (летом же они наоборот прячутся под машинами)"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Pavel Pechanko
Image caption Павел Печанько, Минск: "Фото сделано в городском парке им. 900-летия Минска. Листья в воде".
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Сергей Лиштван, г. Брюссель, Бельгия: "Хрустальные шарики на опавших листьях"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Andrey Trofimov
Image caption Андрей Трофимов: "Осень, дача, внук и урожай. г. Усть-Илимск, Иркутская область"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Andrey Orlov
Image caption Андрей Орлов: "Ледовая бабочка. Узоры на льду замерзшей лужи на лесной дороге"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Valeria Lapardina
Image caption Валерия Лапардина, г. Минск: "В польском городе Сопот осень выглядит именно так"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Ljudmila Korotkova
Image caption Людмила Короткова, Нижегородская область: "Повозка. Поздний октябрь. Пятьдесят или более оттенков серого и коричневого. Оттенки осени в российской глубинке".
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Ljudmila Korotkova
Image caption Еще один снимок Людмилы Коротковой: "У осени могут быть и такие оттенки: бордовый, розовый, серый. Это когда осень только снаружи, а внутри ещё лето".
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Nikolai Dikin
Image caption Николай Дикин, Екатеринбург: "Утро в селе Сверловское Свердловской области. Собран урожай, дожди начали размывать грунтовые дороги, осень вступила в свои права. Фотография сделана в октябре 2017 года во время путешествия на автомобиле по маршруту Уральск (Казахстан) - Екатеринбург (Россия)".
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Olga
Image caption Ольга, Мюнхен: "Волна в английском парке, на которой скользят сёрферы, не боясь холода"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Semen Pieczanko
Image caption Семен Печенко, г. Заславль, Республика Беларусь: "Как бы выглядела осень, если бы мы видели только желтый цвет?"
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Viacheslav Vorontsov
Image caption Вячеслав Воронцов, Санкт-Петербург: "Этот снимок я сделал ранним утром в Муромской области. Ему предшествовала долгая туманная дорога с мокрым снегом".
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Vadim Pavlov
Image caption Вадим Павлов: "Последние цветы. Дача под Петербургом, листья уже меняют цвет, а на ампельной клумбе цветут васильки".
"Оттенки осени" Правообладатель иллюстрации Victor Nesen
Image caption Виктор Несен: "На Урале так бывает, краски осени неожиданно оттеняются белым. 18.10.2016, г. Екатеринбург".

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