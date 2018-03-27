История Талая: фотопроект о паралимпийце из Беларуси

Стали известны победители международного конкурса документальной фотографии Istanbul Photo Awards. Первый приз в номинации "Спортивная история" достался российскому фотографу Павлу Волкову за его фотопроект о паралимпийском спортсмене из Беларуси Алексее Талае. Павел пишет, как родилась эта идея.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Последние несколько лет меня увлекает тема паралимпийского спорта. Я активно ищу героев, знакомлюсь с ними и каждый раз сталкиваюсь с вещами, которые поражают до глубины души.

Одним из героев-паралимпийцев стал для меня Алексей Талай - член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию и обладатель черного пояса по тхэквондо.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Алексей дал согласие на фотосъемку, и я сел на поезд.

Меня встретили маленький уютный белорусский город Орша и Алексей в инвалидной коляске в сопровождении своих сыновей.

Сначала мы отправились в спортзал. Мы ехали и разговаривали, и Алексей познакомил меня со своими детьми (тогда их было трое, супруга Алексея ждала четвертого), а позже со всей остальной большой семьей.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Все были рады моему приезду и тому, что кто-то обратил внимание на историю Алексея.

В тот вечер я долго фотографировал его с женой на фоне природы, лесов, старых белорусских деревень. Об этом попросил меня сам Алексей, сказав, что для него это все родное.

Жизнь Алексея изменилась в одночасье, когда ему было 16 лет. Он был в гостях у дедушки и выбежал на улицу тушить костер, который разожгли дети. Внутри был боеприпас времен Второй мировой войны, и взрыв оставил Алексея без конечностей.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Долгий курс реабилитации, лечение, но, самое главное, по словам Алексея, помощь близких помогли ему не только выжить, но стать тем, кем он является сейчас, - мужем, отцом, спортсменом-пловцом. Человеком, который не только не разочаровался в жизни, но и оказался способен подарить новую. Речь идет не только о его детях.

Как-то раз Алексею написала девушка, у которой случилось большое горе, и она хотела покончить с собой. Девушка практически уже решилась на этот поступок, но случайно увидела по телевизору сюжет про Алексея и решила жить дальше, сделала тот же выбор, который когда-то сделал сам Алексей. И это не единичный случай. История Талая продолжается.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Фотограф Павел Волков родился на Урале, изучал фотографию в Санкт-Петербурге и затем переехал в Москву. Его документальные проекты посвящены субкультурами, армейской тематике, а также паралимпийцам. "Инстаграм" Павла - @pavelvolkovphoto