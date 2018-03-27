История Талая: фотопроект о паралимпийце из Беларуси
Стали известны победители международного конкурса документальной фотографии Istanbul Photo Awards. Первый приз в номинации "Спортивная история" достался российскому фотографу Павлу Волкову за его фотопроект о паралимпийском спортсмене из Беларуси Алексее Талае. Павел пишет, как родилась эта идея.
Последние несколько лет меня увлекает тема паралимпийского спорта. Я активно ищу героев, знакомлюсь с ними и каждый раз сталкиваюсь с вещами, которые поражают до глубины души.
Одним из героев-паралимпийцев стал для меня Алексей Талай - член паралимпийской сборной Беларуси по плаванию и обладатель черного пояса по тхэквондо.
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Алексей дал согласие на фотосъемку, и я сел на поезд.
Меня встретили маленький уютный белорусский город Орша и Алексей в инвалидной коляске в сопровождении своих сыновей.
Сначала мы отправились в спортзал. Мы ехали и разговаривали, и Алексей познакомил меня со своими детьми (тогда их было трое, супруга Алексея ждала четвертого), а позже со всей остальной большой семьей.
Все были рады моему приезду и тому, что кто-то обратил внимание на историю Алексея.
В тот вечер я долго фотографировал его с женой на фоне природы, лесов, старых белорусских деревень. Об этом попросил меня сам Алексей, сказав, что для него это все родное.
Жизнь Алексея изменилась в одночасье, когда ему было 16 лет. Он был в гостях у дедушки и выбежал на улицу тушить костер, который разожгли дети. Внутри был боеприпас времен Второй мировой войны, и взрыв оставил Алексея без конечностей.
Долгий курс реабилитации, лечение, но, самое главное, по словам Алексея, помощь близких помогли ему не только выжить, но стать тем, кем он является сейчас, - мужем, отцом, спортсменом-пловцом. Человеком, который не только не разочаровался в жизни, но и оказался способен подарить новую. Речь идет не только о его детях.
Как-то раз Алексею написала девушка, у которой случилось большое горе, и она хотела покончить с собой. Девушка практически уже решилась на этот поступок, но случайно увидела по телевизору сюжет про Алексея и решила жить дальше, сделала тот же выбор, который когда-то сделал сам Алексей. И это не единичный случай. История Талая продолжается.
Фотограф Павел Волков родился на Урале, изучал фотографию в Санкт-Петербурге и затем переехал в Москву. Его документальные проекты посвящены субкультурами, армейской тематике, а также паралимпийцам. "Инстаграм" Павла - @pavelvolkovphoto