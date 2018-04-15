Продать бизнес, построить храм в Таиланде

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

В 500 километрах от Бангкока, практически на границе с Камбоджей, находится остров Ко Чанг, что на тайском означает "Остров Слон".

Последние годы на одной из сторон острова бурно развивается туризм, другая же сторона, с тайскими рыбацкими деревушками, остается достаточно аутентичной.

Примерно на границе этих миров возникла небольшая русская православная церковь - Храм преподобного Сергия Радонежского. Главная святыня храма - частица мощей Сергия Радонежского. Ковчег для мощей был изготовлен в Таиланде.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Идея построить храм принадлежит семейной паре из Москвы Олегу и Дарье Баевым. Дарья рассказывает, что в 2013 году ей приснился сон: Господь поднял её над островом и дал зерно, которое она посадила в землю, а из него вырос храм.

Супруги отнеслись к сновидению серьёзно и решили попробовать продать бизнес в Москве. Им сразу же это удалось, и на вырученные деньги они купили участок земли на Ко Чанге.

Потом были жертвователи из России, Таиланда, Украины и даже Сингапура. Строительство началось в мае 2014 года, а уже с июля 2015 года исполняющим обязанности настоятеля прихода был назначен иерей Сергий Шапкин.

В результате храм на острове Чанг появился менее чем за полтора года.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Отцу Сергию недавно исполнилось 30. Родом он и его супруга Юлия с Кольского полуострова - из Мурманска.

Батюшка имеет высшее образование в сфере геологии и опыт работы в этой сфере на Чукотке и в Карелии. Вместе, в поисках своего истинного дома, супруги совершили уже большой путь.

Они много путешествовали, знакомились с различными школами медитации, интересовались шаманскими и психофизическими практиками. Но, как они рассказывают, опыт духовной встречи с Богом состоялся именно здесь, в Таиланде, на маленьком острове Ко Ланта, где ребята работали в качестве волонтеров.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Именно в Таиланде Сергей и Юлия стали активно интересоваться православием. В храме на острове Пхукет состоялись первые в их жизни исповедь и причастие.

Затем была Томская духовная семинария, и в 2015 году отец Сергий, тогда еще студент Сергей Шапкин, был рукоположен во диаконы, а через несколько месяцев - во иереи.

Вскоре молодой священник был направлен в командировку на служение в представительство Русской православной церкви в Таиланде.

Через год жизни на острове у отца Сергия и матушки Юлии родился сын, его назвали Макаром. Живет семья тут же, в храме.

Сами следят за хозяйством. На мотоцикле ездят всей семьёй за продуктами в супермаркет, по серпантинам - их на Ко Чанге в избытке.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Тайцы, которые в основном исповедуют буддизм, относятся к православию очень терпимо. Когда перед строительством обносили участок оградой, рассказывает отец Сергий, оказалось, что на территории храма стоит тайский домик для духов, установленный прежними владельцами земли.

При строительстве решили не трогать домик, чтобы не обижать религиозные чувства тайцев, живущих по соседству, и просто обогнули постройку забором.

Но через некоторое время мужчина, живший ранее на этой земле, сказал, что дух пришел к нему во сне и попросил переселить его в другое место, так как ему здесь очень неуютно. Домик осторожно демонтировали для переноса в новое место, а на этом была построена часовня.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

На службу или поговорить за чашкой чая заезжают русскоговорящие туристы. "Паства у нас перетекающая, - говорит отец Сергий. - Сегодня одни, завтра другие, глядишь, в следующем году снова приедут и ещё новых людей с собой приведут".

Службы отец Сергий и матушка Юлия обычно проводят вместе - он совершает службу, а она поёт на клиросе - когда присутствуешь при этом, чувствуешь очень мощный эмоциональный импульс, чувство единения.

В один из жарких дней я просидел несколько часов в беседке возле храма - смотрел, что за люди приходят. В основном это были туристы из Украины и России. Православный храм на Ко Чанге - это в первую очередь частичка родины в Таиланде для верующих христиан.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Правообладатель иллюстрации Dmitry Berkut

Дмитрий Беркут - независимый фотожурналист и путешественник из Санкт-Петербурга. Его аккаунт в "Инстаграме" - @dimaberkut.