"Дорога домой". Портреты бездомных из России

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

При слове "бездомный"в голове возникают готовые образы и стереотипы. Пьяные люди в грязной, плохо пахнущей одежде где-нибудьна площади трех вокзалов в Москве.

Мне не хотелось заниматься повтором этих стереотипов. Мы все знаем, что это есть, мы видим все это на улицах наших городов. Поэтому я решил снимать портреты бездомных для своего проекта на простом, нейтральном фоне.

Я хотел показать, как эта драма - потеря дома, потеря своего места в "системе" - может отразиться на внешности человека.

Жизнь на улице, беды, драки, алкоголь остаются за этим черным фоном. Перед зрителем - только лицо человека, его взгляд, мимика.

Съемки я проводил в приютах в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области в 2018 году.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Ночлежки, пункты обогрева, дома трудолюбия или реабилитации. Они могут называться и быть устроены по-разному. Целые здания в несколько этажей или небольшие одноэтажные постройки. В одних можно остаться на ночь, в других - на длительное время.

Сначала моя идея была в том, чтобы снять портрет и передать историю человека. Но многие отказывались фотографироваться и почти все - рассказывать о себе что-либо под запись.

А те истории, которыми со мной все-таки делились, по словам сотрудников приютов, часто не вполне соответствовали реальности.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Некоторые признавались, что они бывшие пьяницы, наркоманы. При этом среди моих героев были люди самых разных возрастов, профессий и занятий, они из самых разных слоев общества.

Были те, кто еле-еле закончил школу. А были и интеллигенты с высшим образованием. Бывшие бизнесмены, потерявшие свой бизнес. Многие из них не потеряли надежду и желание выбраться из сложившейся ситуации.

В Подмосковье мне встретилась семейная пара - они познакомились и поженились там же, в приюте. Мужчина есть на одной из фотографий, а вот его супруга фотографироваться отказалась.

А в другом приюте я познакомился с девушкой лет 20-ти, которая периодически приходит навещать живущую там пожилую женщину, приносит ей какие-то сладости. Девушка рассказала, что приходила помогать сначала, как волонтер, но у нее появилась подруга из жителей соцдома, и она старается ее навещать, называет это дружбой.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

В приютах и социальных домах есть правила - тебе дают кров над головой и еду, но ты должен себя контролировать, не употреблять алкоголь.

Считается, что проживание во всех этих социальных домах - шанс для бездомных за время пребывания там решить какие-то свои проблемы. С документами, например. Найти хоть какую-то работу, если возможно - по специальности, которая у человека когда-то была.

Так, в одной из ночлежек меня попросили сделать фотографию для паспорта. Мужчине пожилого возраста восстанавливали документы, и ему нужно было фото.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Из всех этих встреч мне особенно запомнилась одна съемка в Санкт-Петербурге. Я несколько раз ездил в один социальный дом, знал некоторых постояльцев, они со мной здоровались.

Мне выделили место, где я мог расставить фон и где был нормальный свет. Я ходил по дому и договаривался с людьми. Рядом со мной на подоконнике часто курил один мужик и внимательно смотрел на все это.

Я постоянно его дергал, просил сфотографироваться. И когда я закончил последнюю съемку, мужчина вдруг сказал: "Уходишь уже? Ну ладно, давай я тоже сфотографируюсь".

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov

Я сразу предложил ему встать на место, к фону, достал камеру. Но он ответил очень твердо: "Нет, ты подожди, мне надо подготовиться".

Он пошел и надел свою парадную рубашку. Она была не первой свежести, довольно заношенная. Но он посчитал важным переодеться в лучшее, что у него было, причесаться, привести себя в порядок, насколько это было возможно.

Для меня это стало кульминацией, самым главным выводом из этой работы. Очень легко попасть на дно, и чудовищно сложно выбраться оттуда. Но я увидел, что человек в любой ситуации пытается сохранять чувство собственного достоинства, это не дает ему пропасть.

Фотограф Павел Волков родился на Урале, изучал фотографию в Санкт-Петербурге и затем переехал в Москву. Его документальные проекты посвящены субкультурам, армейской тематике, паралимпийцам. "Инстаграм" Павла - @pavelvolkovphoto