"Дорога домой". Портреты бездомных из России
При слове "бездомный"в голове возникают готовые образы и стереотипы. Пьяные люди в грязной, плохо пахнущей одежде где-нибудьна площади трех вокзалов в Москве.
Мне не хотелось заниматься повтором этих стереотипов. Мы все знаем, что это есть, мы видим все это на улицах наших городов. Поэтому я решил снимать портреты бездомных для своего проекта на простом, нейтральном фоне.
Я хотел показать, как эта драма - потеря дома, потеря своего места в "системе" - может отразиться на внешности человека.
Жизнь на улице, беды, драки, алкоголь остаются за этим черным фоном. Перед зрителем - только лицо человека, его взгляд, мимика.
Съемки я проводил в приютах в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области в 2018 году.
Ночлежки, пункты обогрева, дома трудолюбия или реабилитации. Они могут называться и быть устроены по-разному. Целые здания в несколько этажей или небольшие одноэтажные постройки. В одних можно остаться на ночь, в других - на длительное время.
Сначала моя идея была в том, чтобы снять портрет и передать историю человека. Но многие отказывались фотографироваться и почти все - рассказывать о себе что-либо под запись.
А те истории, которыми со мной все-таки делились, по словам сотрудников приютов, часто не вполне соответствовали реальности.
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Некоторые признавались, что они бывшие пьяницы, наркоманы. При этом среди моих героев были люди самых разных возрастов, профессий и занятий, они из самых разных слоев общества.
Были те, кто еле-еле закончил школу. А были и интеллигенты с высшим образованием. Бывшие бизнесмены, потерявшие свой бизнес. Многие из них не потеряли надежду и желание выбраться из сложившейся ситуации.
В Подмосковье мне встретилась семейная пара - они познакомились и поженились там же, в приюте. Мужчина есть на одной из фотографий, а вот его супруга фотографироваться отказалась.
А в другом приюте я познакомился с девушкой лет 20-ти, которая периодически приходит навещать живущую там пожилую женщину, приносит ей какие-то сладости. Девушка рассказала, что приходила помогать сначала, как волонтер, но у нее появилась подруга из жителей соцдома, и она старается ее навещать, называет это дружбой.
В приютах и социальных домах есть правила - тебе дают кров над головой и еду, но ты должен себя контролировать, не употреблять алкоголь.
Считается, что проживание во всех этих социальных домах - шанс для бездомных за время пребывания там решить какие-то свои проблемы. С документами, например. Найти хоть какую-то работу, если возможно - по специальности, которая у человека когда-то была.
Так, в одной из ночлежек меня попросили сделать фотографию для паспорта. Мужчине пожилого возраста восстанавливали документы, и ему нужно было фото.
Из всех этих встреч мне особенно запомнилась одна съемка в Санкт-Петербурге. Я несколько раз ездил в один социальный дом, знал некоторых постояльцев, они со мной здоровались.
Мне выделили место, где я мог расставить фон и где был нормальный свет. Я ходил по дому и договаривался с людьми. Рядом со мной на подоконнике часто курил один мужик и внимательно смотрел на все это.
Я постоянно его дергал, просил сфотографироваться. И когда я закончил последнюю съемку, мужчина вдруг сказал: "Уходишь уже? Ну ладно, давай я тоже сфотографируюсь".
Я сразу предложил ему встать на место, к фону, достал камеру. Но он ответил очень твердо: "Нет, ты подожди, мне надо подготовиться".
Он пошел и надел свою парадную рубашку. Она была не первой свежести, довольно заношенная. Но он посчитал важным переодеться в лучшее, что у него было, причесаться, привести себя в порядок, насколько это было возможно.
Для меня это стало кульминацией, самым главным выводом из этой работы. Очень легко попасть на дно, и чудовищно сложно выбраться оттуда. Но я увидел, что человек в любой ситуации пытается сохранять чувство собственного достоинства, это не дает ему пропасть.
Фотограф Павел Волков родился на Урале, изучал фотографию в Санкт-Петербурге и затем переехал в Москву. Его документальные проекты посвящены субкультурам, армейской тематике, паралимпийцам. "Инстаграм" Павла - @pavelvolkovphoto