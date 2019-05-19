Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption В школе Елена ненавидела бег

В 39 лет Елена Нечаева решила выйти на пробежку. Вскоре она получила медаль на ультратрейле, преодолев 107 километров. При этом Елена - многодетная мать-одиночка.

Елена и четыре ее дочери (им 22 года, 14, 11 и 9 лет) живут в небольшом подмосковном городе. Несколько лет назад она ушла от мужа, оставив ему квартиру, но забрав с собой детей. C жильем помогли друзья, а на жизнь Елена зарабатывает, работая няней с 9 утра до 9 вечера.

Тренировки - ранним утром, в 5:30 Елена уже бежит. В 7 утра снова дома - готовит завтрак и собирает детей в школу. Потом работа, и только в 10 вечера она приезжает домой. Старшие дети помогают - присматривают за младшими, занимаются домашними делами, гуляют с собакой - хаски Боско, которого взяли из приюта.

"Утром, пока мама тренируется, мы спим, - говорит 11-летняя Антонина. - До обеда мы в школе, потом у нас тренировки - баскетбол или волейбол. Вечером делаем уроки".

Что такое ультратрейл?

забег на десятки километров

природный ландшафт с перепадами высоты

тяжелое испытание на физическую и психологическую выносливость

важно планирование, учет пульса, внимание к приему пищи и питья

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Елена живет с четырьмя дочерьми

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption И выигрывает призы на дистанциях в десятки километров

При таком ритме жизни дела накапливаются. Приходится тратить на них все выходные, а в понедельник - снова на работу.

Но у Елены все равно получается тренироваться шесть дней в неделю и ездить на соревнования. Дети путешествуют вместе с ней.

"Каждый раз, провожая маму на забег, я безумно сильно горжусь и переживаю, так как понимаю, что это для неё значит", - рассказывает старшая дочь Елены, 22-летняя Кристина. Она, конечно, признает, что жить по маминому графику эмоционально тяжело.

"Тренировки отнимают значительную часть ее времени, которое можно было уделить нам, детям, но мы уважаем ее любовь к бегу и, благо, сами принимаем участие. Теперь это не только ее жизнь, а наша общая", - добавляет Кристина.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Старшая дочь Елены Кристина и хаски Боско

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Все дочери ездят на соревнования с Еленой

В 2018 году Елена заняла второе место на 80-километровой гонке Elton Ultra Trail вокруг соленого озера Эльтон в Волгоградской области, третье - в ночном соревновании Crazy Owl на 50 км в Ярославской области, и пришла второй на дистанции 107 километров в рамках Golden Ring Ultra Trail под Владимиром.

Но если сейчас участие в забегах Елена называет "кайфом", то в юности бег ей привлекательным не казался. Она пыталась заниматься легкой атлетикой в школе, но тогда она вызвала у нее отвращение - если не ненависть.

"Я пару раз ездила на городские (в детстве Елена жила в Санкт-Петербурге) соревнования по бегу - что-то я там занимала. Но меня прямо трясло от этого. Почему я должна бежать этот круг, 800 метров? Это бесконечность", - вспоминает она.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Бег вернулся в жизнь Елены, когда ей было 39

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Сейчас она тренируется шесть дней в неделю, будучи работающей мамой

После школы бега в жизни Елены не было. Она заново открыла его для себя только спустя много лет.

"В 2015 году не стало моего папы, и я не могла никак придумать, что бы такое сделать, чтобы не стоять и не лить слезы, - рассказывает Елена. - Они у меня с дедом были мастера спорта в лыжных гонках. И мне хотелось сделать что-то действительно сильное. Показать, что они не зря в меня в детстве вкладывались, что это осталось во мне - несмотря на семью и детей".

Первым шагом стала книга известного альпиниста Анатолия Букреева "Восхождение". Прочитав ее, она приняла решение покорить Эльбрус и зимой 2016 года вышла на первую пробежку, чтобы начать готовиться к восхождению.

Если ты можешь пробежать 12 километров, то и на Эльбрус сможешь взойти, прочитала Елена в отчетах. С приходом весны ей постепенно удалось выйти на эту дистанцию.

На Эльбрус она шла без гидов, инструкторов - некому даже было сфотографировать ее на вершине. Зато с ней были фотографии отца и деда.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Если ты можешь пробежать 12 километров, то и на Эльбрус сможешь взойти, прочитала Елена

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishetseva Image caption На то, чтобы добиться от себя 12 км, у Елены ушло около четырех месяцев тренировок

После Эльбруса Елена останавливаться не захотела и записалась на забег на 30 км в рамках Golden Ring Ultra Trail во Владимирской области. Через два года она вернулась на эти соревнования, чтобы пробежать уже 107 км.

"Мучения, страдания не запоминаются вообще, - объясняет Елена, - через неделю смотришь на свои царапины и что-то помнишь, организм помнит, тело помнит, но остается все равно только хорошее. Например, бежали 20 км по полю, а потом были торфяные ямы. Там вода такая черная, с запахом болота. Я белой кепкой черпала эту грязную торфяную воду, себя поливала и чувствовала, как сил становится больше. И тогда я поняла: добегу".

Некоторые считают, что забеги, особенно ультратрейлы, бегают ради достижений, удовлетворения своих амбиций. Не без этого, уверена Елена. Если не ставишь цель, ты позволишь себе "захалявить" на тренировке, пожалеешь себя.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Valhalla Race в Ярославской области: бегунам пришлось пробираться сквозь сугробы

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Valhalla Race: бег в ночи

План Елены на ближайшие годы - подготовиться и преодолеть дистанцию в 160 километров. Первую попытку она уже совершила - в начале февраля 2019 года в Ярославской области на первом российском "стомильнике" Valhalla Race. Но ей, как и многим другим участникам, пришлось сойти с дистанции.

Перед забегом наступило потепление и прошли сильные снегопады - в итоге атлеты не бежали, а пытались просто быстро идти, пробираясь через сугробы и проваливаясь в них. Из 94 стартовавших до финиша в 30-часовой лимит добрались только 33 человека.

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Valhalla Race: в забеге на 160 км Елена была одной из немногих участниц-женщин

Правообладатель иллюстрации Yulia Lilishentseva Image caption Елене не удалось добраться до финиша на Valhalla Race, она выбирает новый "стомильник"

Сейчас Елена выбирает другой "стомильник". Скорее всего, это будет не зимнее соревнование.

"Я хочу понять, тяну ли вообще 160 километров или это не мое, и надо останавливаться на 100 километрах, - говорит Елена. - Мне нравится сам процесс: когда ты понимаешь, что вот сейчас тебе уже никак, что ты встанешь и не сможешь даже идти. Ближе к 100 километрам период, когда тебе тяжело, становится все длиннее. И вот когда я себя пересиливаю каждый раз - я получаю удовольствие".

Елена рассчитывает, что еще долго сможет набирать форму - лет до 60. Но уже сейчас время на табло и место на подиуме для нее - не самое главное.

"Ты живешь в большом городе; у тебя постоянная работа, многозадачность, вечно дела и все они пустые. А тут ты попадаешь в такую среду, где все это становится неважным. А важным оказывается помочь человеку, у которого на 80-м километре закончилась еда, и он идет пешком. Ты делишься с ним этим гелем (жидкое питание для спортсменов на дистанции), и он не знает, как тебя благодарить", - говорит Елена.

Юлия Лилишенцева - фотограф из Санкт-Петербурга. Ее аккаунт в "Инстаграме"- @way_to_everest