Язычники из больших городов России и их обряды. Фото
Сейчас в России несколько десятков неоязыческих организаций, их участники известны как родноверы. Многие из них живут в больших городах, почитая древнеславянских божеств Перуна и Велеса параллельно с работой юристами, учителями, инженерами.
Больше года я езжу по Центральной России и фотографирую людей, для которых языческие обряды - это нечто большее, чем хобби или интерактивный театр в качестве развлечения в выходные дни. Они стараются относиться к язычеству как к религии и говорят об уважении к природе, почитании предков и "восстановлении корней".
Язычники, с которыми я общался, называют себя аполитичными и далекими от организаций националистического толка.
Меня поразил размах языческих праздников, и в своем проекте я хотел показать, как древние ритуалы сочетаются с современной жизнью в России.
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Фотограф Павел Волков родился на Урале, изучал фотографию в Санкт-Петербурге, затем переехал в Москву. Его документальные проекты посвящены субкультурам, армейской тематике, паралимпийцам.
"Инстаграм" Павла Волкова - @pavelvolkovphoto