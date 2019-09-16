Язычники из больших городов России и их обряды. Фото

Павел Волков фотограф, для bbcrussian.com
  • 16 сентября 2019
День Перуна Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption Игра в День Перуна: мужчины с согласия девушек подбрасывают их в воздух

Сейчас в России несколько десятков неоязыческих организаций, их участники известны как родноверы. Многие из них живут в больших городах, почитая древнеславянских божеств Перуна и Велеса параллельно с работой юристами, учителями, инженерами.

Больше года я езжу по Центральной России и фотографирую людей, для которых языческие обряды - это нечто большее, чем хобби или интерактивный театр в качестве развлечения в выходные дни. Они стараются относиться к язычеству как к религии и говорят об уважении к природе, почитании предков и "восстановлении корней".

Язычники, с которыми я общался, называют себя аполитичными и далекими от организаций националистического толка.

Меня поразил размах языческих праздников, и в своем проекте я хотел показать, как древние ритуалы сочетаются с современной жизнью в России.

Праздник Купало в день летнего солнцестояния Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption Огромный хоровод проносится вокруг костра на праздник Купало (также известный как Иван Купала) в день летнего солнцестояния
День Перуна Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption День бога грома Перуна - праздник воинов и ремесленников
Москва-сити Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption В XXI веке важно помнить про связь с природой, говорят язычники
Купало Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption На празднике Купало огонь символизирует перерождение
День Перуна Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption День Перуна
Купало Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption Женщина у родноверов - почти богиня, она дает новую жизнь
Музей Васильева Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption В московском Музее славянской культуры Константина Васильева
Коляда Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption Коляда - праздник зимы, начало новогоднего цикла
Обряд имянаречения Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption Обряд имянаречения
Семья дома Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption Юристы-родноверы Андрей и Евгения называют язычество "более экологическим" мировоззрением
Коляда Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov
Image caption После ритуала "вождения медведя" во время Коляды
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Фотограф Павел Волков родился на Урале, изучал фотографию в Санкт-Петербурге, затем переехал в Москву. Его документальные проекты посвящены субкультурам, армейской тематике, паралимпийцам.

"Инстаграм" Павла Волкова - @pavelvolkovphoto

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