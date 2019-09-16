Язычники из больших городов России и их обряды. Фото

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption Игра в День Перуна: мужчины с согласия девушек подбрасывают их в воздух

Сейчас в России несколько десятков неоязыческих организаций, их участники известны как родноверы. Многие из них живут в больших городах, почитая древнеславянских божеств Перуна и Велеса параллельно с работой юристами, учителями, инженерами.

Больше года я езжу по Центральной России и фотографирую людей, для которых языческие обряды - это нечто большее, чем хобби или интерактивный театр в качестве развлечения в выходные дни. Они стараются относиться к язычеству как к религии и говорят об уважении к природе, почитании предков и "восстановлении корней".

Язычники, с которыми я общался, называют себя аполитичными и далекими от организаций националистического толка.

Меня поразил размах языческих праздников, и в своем проекте я хотел показать, как древние ритуалы сочетаются с современной жизнью в России.

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption Огромный хоровод проносится вокруг костра на праздник Купало (также известный как Иван Купала) в день летнего солнцестояния

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption День бога грома Перуна - праздник воинов и ремесленников

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption В XXI веке важно помнить про связь с природой, говорят язычники

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption На празднике Купало огонь символизирует перерождение

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption День Перуна

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption Женщина у родноверов - почти богиня, она дает новую жизнь

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption В московском Музее славянской культуры Константина Васильева

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption Коляда - праздник зимы, начало новогоднего цикла

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption Обряд имянаречения

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption Юристы-родноверы Андрей и Евгения называют язычество "более экологическим" мировоззрением

Правообладатель иллюстрации Pavel Volkov Image caption После ритуала "вождения медведя" во время Коляды

Фотограф Павел Волков родился на Урале, изучал фотографию в Санкт-Петербурге, затем переехал в Москву. Его документальные проекты посвящены субкультурам, армейской тематике, паралимпийцам.

"Инстаграм" Павла Волкова - @pavelvolkovphoto