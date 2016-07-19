Блог Андрея Рогачевского. Транссексуалы в Скандинавии и России: законы и жизнь

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В России есть над чем поработать в плане защиты прав транссексуалов, но и в ряде других европейских стран дела обстоят не вполне благополучно

С первого июля в Норвегии вошел в силу закон об изменении юридического пола. Согласно этому закону, любой проживающий в Норвегии норвежский гражданин (в возрасте от 16 лет и старше) имеет право требовать изменения записи о собственном поле (с мужского на женский или наоборот) в национальном реестре граждан и в других официальных документах. По самоощущению - без одобрения врачей и прохождения гормональных и хирургических процедур, как полагалось ранее.

Андрей Рогачевский - профессор русской литературы и культуры в Университете Тромсё, Норвегия. Его блог - об областях соприкосновения Скандинавии и России Блог Андрея Рогачевского

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Новый закон облегчает существование норвежским транссексуалам, которые считали прежние условия юридической смены пола дискриминационными и ратовали за их отмену. Как выразился активист-транссексуал Лука Дален Эспсет, родившийся женщиной, "не нужно удалять мне яичники, чтобы считать меня мужчиной".

Спору нет, подобная точка зрения имеет право на существование. Но что, если женщина, объявившая себя мужчиной без гормонотерапии и стерилизации, вдруг забеременеет, как это недавно произошло, например, в Исландии с транс-мужчиной по имени Генри Стейнн?

Параграф шестой нового норвежского закона предусматривает и такую ситуацию: "Пол, имевшийся при рождении, должен по-прежнему приниматься во внимание, если необходимо установить отцовство/материнство и родительские обязанности в соответствии с Законом о детях. Человек, который меняет свой пол, сохраняет права и обязанности в качестве отца или матери. <...> Правила, применяемые к женщинам, которые рожают детей, в равной степени относятся к человеку, рожающему детей после изменения его юридического пола".

Похожий закон (но с возрастным барьером в 18 лет) был принят в Дании еще в позапрошлом году, в соответствии с международными рекомендациями по обращению с транссексуалами. Рекомендации эти (всего их двенадцать, полный русский перевод - тут, на с. 67-68) были предложены в 2009-м году членам Совета Европы (включая Россию) тогдашним Комиссаром по правам человека, шведом Томасом Хаммарбергом.

Правообладатель иллюстрации Oded Balilty Image caption В России примерно 15 тысяч транссексуалов - это примерно 0,01% населения

Разрабатывались рекомендации на основе так называемых Джокьякартских принципов применения норм международного права в отношении сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

Среди рекомендаций числятся, например, такие: "Разработка ускоренных и прозрачных процедур по изменению имени и пола трансгендерных людей в свидетельствах о рождении, удостоверениях личности, паспортах, документах об образовании и иных аналогичных документах" (рекомендация №3). А также: "искоренение стерилизации и других форм обязательного медицинского лечения как необходимого юридического требования для признания гендерной идентичности лица в законах, регулирующих процесс изменения имени и пола" (рекомендация №4). Швеция отменила обязательную стерилизацию транссексуалов в 2013 году.

Ну а как обстоят дела с транссексуальностью в сегодняшней России?

По имеющимся данным, в России примерно 15 тысяч (или 0,01% населения), что сравнимо с Британией (5 тысяч при населении в 46 млн человек), но заметно ниже США (около 700 тысяч, или 0,2-0,3% от общего населения в 320 млн человек).

Как и в некоторых других странах, россиянам, изъявившим желание поменять свой пол, необходимо какое-то время (иногда до двух лет) наблюдаться у психиатра и получить диагноз психиатрической комиссии из трех специалистов. По Международной классификации болезней МКБ-10, это диагноз F64.0, "транссексуализм".

Дания, впрочем, ведет борьбу за исключение транссексуализма из международного списка умственных расстройств, утверждаемого Всемирной организацией здравоохранения, и уже объявила о том, что с 1 января следующего года в одностороннем порядке больше не станет рассматривать транссексуализм как болезнь. Этот шаг снискал стране похвалу от правозащитной организации Amnesty International, заявившей, что Дания - "пример для подражания в вопросе соблюдения трансгендерных прав".

Правообладатель иллюстрации ullstein bild Image caption В фильме "Девушка из Дании" роль Лили Эльбе исполнил британский актер Эдди Редмэйн

Тут, наверное, уместно напомнить, что художник Эйнар Вегенер (1882-1931) - один из первых транссексуалов, ставший в результате хирургических операций женщиной по имени Лили Эльбе, - был датчанином. История Вегенера недавно получила широкую огласку благодаря романтизированному фильму "Девушка из Дании". С конца января фильм находится в российском прокате, где его посмотрело уже около 64,5 тыс. зрителей.

Подобно Вегенеру, большинство транссексуалов в Европе, как правило, меняет пол с мужского на женский (в 2000-м году в Британии таких было почти 2000 человек, а поменявших пол с женского на мужской - в 5 раз меньше). В России, похоже, наоборот. То ли женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам, то ли права популярная русская поговорка, утверждающая, что женщина - сильный пол.

Надо еще учитывать, что вагинопластика для мужчин заметно дешевле фаллопластики, необходимой женщинам. Цена за последнюю в России может достигать 20 тысяч долларов - притом что операции такого типа обязательной медстраховкой не покрываются, вопреки рекомендации Хаммарберга №5 "об обеспечении доступности для трансгендеров процедур коррекции тела <...> в рамках государственной системы медицинского страхования".

Смена пола в теории влечет за собой изменение имени и смену паспорта, что предусмотрено ст. 19 Гражданского кодекса и постановлением правительства России №828, ч.2, пункт 12. В случае с Лили Эльбе разрешение на смену документов, удостоверяющих личность, было дано персонально королем Дании Кристианом Х - тем самым, который позднее, в период нацистской оккупации, протестовал против требований о ношении датскими евреями желтых шестиконечных звезд.

Но на практике, в соответствии со ст. 70 закона "Об актах гражданского состояния", органы ЗАГС требуют от транссексуалов предоставить "документ об изменении пола, выданный медицинской организацией по форме и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения". А форма такого документа до сих пор официально не утверждена, что нередко становится мотивацией для отказа в выдаче нового паспорта (хотя отказ и может быть обжалован через суды в соответствии со ст. 69 того же закона).

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В США в последнее время появляется все больше "гендерно-нейтральных" туалетов - для мужчин, женщин и транссексуалов

Кроме того, если транссексуал или транссексуалка состояли в браке, требуется развод, ибо, согласно Семейному кодексу России (раздел 2, гл. 3, ст. 12), "для заключения брака необходимо взаимное добровольное согласие мужчины и женщины" - без альтернативных гендерных вариантов. Такое требование входит в противоречие с рекомендацией Хаммарберга №6, предусматривающее "снятие любых ограничений на право трансгендеров оставаться в существующем браке после признанного изменения гражданского пола".

Ясно, что в России есть еще над чем поработать в плане улучшения существующих практик. Но и в целом ряде других европейских стран дела обстоят не вполне благополучно. Так, даже на "родине транссексуалов", в Дании, из двенадцати рекомендаций Хаммарберга еще совсем недавно соблюдалось только три, и лишь 37% желающих получали разрешение на изменение пола (для сравнения, в Швеции подобное разрешение выдавалось 97% желающим). И это я еще не говорю о дискриминации, которой, вне зависимости от гуманности законов, транссексуалы могут подвергаться в обществе - при приеме на работу или просто при появлении на публике.

Пусть рекомендаций Хаммарберга всего на две больше, чем евангельских заповедей - выполнять их, наверное, почти так же трудно. Судьбе транссексуала не позавидуешь, где бы он ни жил.

Андрей Рогачевский - профессор русской литературы и культуры в Университете Тромсё, Норвегия.