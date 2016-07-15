Блог Севы Новгородцева. Фунт стерлингов

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption В 1971 году фунт стал десятичным, хотя и называется по старинке "фунтом стерлингов"

В середине 60-х я плавал третьим помощником капитана в Эстонском пароходстве.

Сева Новгородцев проработал ведущим на Русской службе Би-би-си 38 лет и остается легендой как для слушателей, так и для бывших коллег. Выпустив в эфир последнюю "БибиСеву" в сентябре 2015-го года, Сева кардинально сменил образ жизни и перебрался в Родопские горы в Болгарии. Свой блог он пишет оттуда. Сева на Би-би-си Блоги

В мои обязанности входила ежедневная проверка хронометров (в полдень по сигналу "Говорит Москва"), корректировка навигационных карт и лоций в соответствии с последними бюллетенями, а также выдача зарплаты. Я был судовым банкиром.

Всю наличность в рублях перед уходом за границу мне полагалось класть на аккредитив. После возвращения в советский порт нужно было дождаться пограничной комиссии, таможенного досмотра, после этого сойти на берег, отыскать центральную сберкассу, получить по аккредитиву судовые деньги, вернуться и только тогда начинать выдачу аванса или получки.

На все это уходило часа четыре. Команда рвалась в город и изнывала от нетерпения. Довольно скоро я начал потихоньку прятать свой рублевый фонд в коробку из-под обуви, вывозить советские дензнаки за рубеж. Моряки это скоро пронюхали.

Еще в море, иногда за сутки до захода в порт, мне в дверь осторожно стучали: — Всеволод Борисыч! На что я отвечал: — Заходи по одному! — Мне бы авансик, — робко говорил посетитель. Я решительно спрашивал: — Сколько?.. Распишись вот здесь.

Это вопиющее нарушение финансовой дисциплины было нашей общей тайной, которую никто ни разу не выдал.

За границей выплату надо было планировать заранее. Я шел к капитану и спрашивал: "За сколько суток начислять?" Капитан прикидывал время нахождения в международных водах и называл количество дней.

Беда с английскими фунтами

У меня был табель инвалютной зарплаты в условных единицах: матрос получал в сутки 60 копеек, капитан 2 рубля 20 копеек. Сначала надо было вывести каждому сумму к выплате в условных рублях, потом перевести в целевую валюту, проверить баланс всех колонок, подбить общую цифру и отдать ее капитану.

Он составлял радиограмму судовому агенту в порту, радист отбивал ее на ключе азбукой Морзе, и по заходе в порт нас уже встречали с конвертом валюты, которую я выдавал по ведомости.

С десятичными валютами — марки, кроны, злоты — все просто, но с английскими фунтами была беда.

Мне в 1963 году приходилось иметь дело вот с чем:

1 гинея — 21 шиллинг;

1 фунт стерлингов — 20 шиллингов;

1 крона — 5 шиллингов;

1 полукрона — 2,5 шиллинга;

1 флорин — 2 шиллинга;

1 шиллинг — 12 пенсов;

1 гроут — 4 пенса;

1 пенни — 2 полпенни или 4 фартинга.

Железный арифмометр "Феликс", прообраз будущих компьютеров, решительно отказывался считать эти английские извращения. На составление валютной ведомости у меня уходило порой часов семь или восемь, я "вручную" передвигал по одному или по два пенса с одной строчки в другую, чтобы добиться согласования левых и правых колонок

Англичане, однако, отлично управлялись с этой головоломной системой и гордились своей самобытностью. Европа же неуклонно продвигала свою метрическую систему, введенную еще во время французской революции в апреле 1795 года.

Спустя 176 лет европейцы победили, и в 1971 году фунт стал десятичным, хотя и называется по старинке "фунтом стерлингов".

"Звездочки"

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Серебро играло большую роль, например, в торговле с Китаем

Что это за "стерлинги" и почему их - фунт?

На старо-английском языке звезду называли "steorra", а "ling" - уменьшительный суффикс. "Стерлинг", или "звездочка" - это мелкая монета, серебряный пенс.

После завоевания Англии норманнами в 1066 году платежной единицей стал фунт серебра, поделенный на 240 пенсов.

Отсюда - фунт стерлингов.

Английские серебряные деньги пользовались большим спросом. На них в Китае закупали чай и фарфор. Импорт оплачивали серебром.

С середины XVII века только в Китай ушло 62 млн фунтов стерлингов или 28 тысяч тонн серебра. Никаких других денег Поднебесная империя принимать не хотела. Англичанам приходилось доставать серебро в торговых сделках с Европой.

Для закупок чая в Китае Британская Ост-Индская компания начала ввозить туда опиум с индийских плантаций. Курение опиума стало национальным бедствием, в 1799 году продажу наркотика запретили, но англичане продолжали его ввозить контрабандой.

Проблема наркомании в Китае достигла гигантских масштабов, нелегальный ввоз опиума перевалил за полторы тысячи тонн в год, и китайское правительство ввело смертную казнь за его контрабанду.

В 1839 году удалось захватить и уничтожить большую партию британского опиума - более 19 тысяч ящиков и 2 тысячи тюков.

Император закрыл Китай для иностранной торговли. Англия объявила войну.

Это была Первая опиумная война, в которой победила Великобритания. По результатам Нанкинского договора ей достались Гонконг и 15 млн лянов серебра (21 млн долларов) в качестве компенсации убытков и репараций. Китайские порты снова открылись для торговли.

Славные дни

Но вернемся к фунту стерлингов. Бывали у него славные дни, например, в 1940 году английский фунт стоил больше четырех американских долларов.

В 1949 году его пришлось обесценить до 2 долларов и 80 центов.

Меня эти цифры волнуют, поскольку курс фунта определяет наш семейный бюджет.

В 1972 году фунт упал до отметки 2,42 доллара.

В феврале 1980 года фунт достиг "дна" в 1 доллар и 3 цента.

7 ноября 2007 года можно считать недавним триумфом британской валюты - фунт поднялся до отметки в 2,11 доллара.

Меня эти цифры волнуют, поскольку курс фунта определяет наш семейный бюджет. Все мои заработки - в Британии, а здесь я достаю эти деньги из стенки в виде евро или болгарского лева.

"Брексит" вызвал обвал фунта. Шутка ли - в ноябре прошлого года он стоил 1,43 евро, а на днях опускался до 1,18.

Почти как в анекдоте - фунт рублей стоит доллар.

Это смешно, но неправильно. Я провел исследование.

Монета в 1 рубль весит 3 грамма. Фунт (как единица массы) - это 453 грамма, то есть 151 рубль.

Поэтому фунт рублей стоит вовсе не доллар, а 2 доллара 35 центов.

Это - правильно, хотя уже не смешно.