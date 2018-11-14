Блог редактора: ТВ-новости Би-би-си - теперь в Германии

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Мы рады приветствовать аудиторию берлинского русскоязычного канала OstWest, который с прошлой недели начал показывать телевизионные новости Русской службы Би-би-си.

Это означает, что теперь русскоязычные жители Германии и некоторых других стран Европы смогут смотреть наши новости не только на компьютерах и мобильных телефонах, но и на своих телевизорах.

Наш новый партнер, телеканал OstWest вещает во всех кабельных сетях Германии через спутник Eurobird 9, сайт ostwest.tv, а также IP-платформы Amazon TV и Deutsche Telekom. Он также доступен в Австрии, Латвии, на Украине и в Швейцарии.

Новости Русской службы Би-би-си выходят в прямой эфир каждый вечер с понедельника по пятницу в 1600 по Гринвичу (1700 по берлинскому времени и 1900 - по московскому).

Уже больше года мы работаем в обновленном формате, который тогдашний глава Русской службы Би-би-си Артем Лисс в своем блоге метко назвал "телевидением, разобранным на молекулы".

Если говорить кратко, это означает, что в нашей программе есть не только и не столько традиционные сюжеты и репортажи с места событий, но и инфографика, комментарии из социальных сетей, карты и аналитика.

Мы надеемся, что все это помогает не только узнать о происходящем в России, мире и странах бывшего СССР, но и понять, что стоит за основными событиями и чем они могут обернуться для наших зрителей.

Хотя наш выпуск новостей и называют продуктом для людей, которые уже не смотрят телевизор, именно это устройство пока остается важнейшим источником новостей.

Недавнее исследование российского "Левада-центра" показало, что 59% опрошенных россиян относятся к телевизионным новостям с наибольшим доверием по сравнению с другими средствами массовой информации.

Другой вопрос, что в России все общенациональные телеканалы в той или иной степени подконтрольны государству, и их новости нельзя назвать независимыми или объективными.

В Германии, где к свободе слова намного меньше претензий, телевидение тоже пока не теряет позиции. По итогам прошлого года оно доминировало на информационном рынке этой страны, намного опережая более современные медиа.

Все исследования, впрочем, показывают, что более молодое поколение - как в России, так и во всем мире - все чаще отворачивается от телевизора и получает новости из интернета.

А в нем новости Русской службы Би-би-си тоже можно смотреть в прямом эфире. Мы транслируем наш 26-минутный выпуск на YouTube: подписывайтесь на наш канал, и вы сможете получать уведомление всякий раз, когда будет начинаться наша трансляция.

Возможно, читатели сайта Русской службы Би-би-си заметили, что с недавнего времени ссылка на прямую трансляцию выпуска новостей начала появляться на нашей главной странице с большой фотографией - в самом верху страницы.

Это еще один способ следить за телевизионными новостями Би-би-си на русском языке, которые теперь есть в интернете, на московском телеканале "Дождь", бишкекском "Ала-Тоо 24", а теперь и на берлинском OstWest.

Посмотрите эти новости прямо сегодня - наша дружная редакция уже работает в поте лица, чтобы найти для вас самое важное и интересное!

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