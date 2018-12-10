Жизнь с аутизмом: в каком возрасте не поздно ждать успехов?
Недавно мне на глаза попалась книга основателя фирмы Sony Масару Ибуки под названием, от которого мне стало физически нехорошо: "Детский сад - это уже поздно". Еще его переводят на русский как "После трех уже поздно".
Чувство тошноты и головокружения подступило потому, что увидела я эту книгу (хотя она была написана в 1971 году и в принципе очень известна), когда моей третьей, младшей дочке было почти четыре года.
Речь в книге идет о том, что именно в первые три года в голову ребенка важно заложить основу на всю жизнь. "Eсли в первые три года не образовалась прочная база, бесполезно учить, как её использовать. Это как пытаться достигнуть хороших результатов, работая на плохом компьютере", - пишет автор.
Меня накрыло колоссальное чувство вины: неужели три раза подряд я что-то недодала своим детям, не помогла реализовать их способности, упустила драгоценное время и возможности, а теперь уже поздно?
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"Уже поздно"
"Уже поздно" преследует меня с тех самых пор, как появились подозрения, что у моей старшей дочки Лизы аутизм. Это произошло семь лет назад, когда Лизе едва исполнилось два года.
- Может, я перенервничала во время беременности, и что-то пошло не так? Но теперь "уже поздно".
- Может, во время родов не надо было соглашаться на искусственную стимуляцию? Но теперь "уже поздно".
- Может, надо было все время носить ребенка на руках и не оставлять его одного в кроватке? Но теперь "уже поздно".
- Может, не надо было делать прививку, после которой Лиза проболела месяц с температурой и сыпью? Но "уже поздно".
- Может, надо было раньше бить тревогу и бросать все средства и ресурсы на круглосуточную терапию ребенка? Но теперь "уже поздно".
На этом "уже поздно" не заканчивались. Книги, статьи, специалисты и, конечно, родительские группы в интернете любезно предоставляли новые:
- Если ребенок к пяти годам не освоил туалет, то так и останется на всю жизнь в подгузниках;
- Если до года не расстаться с пустышкой, будет плохой прикус;
- Если ребенок не заговорил к четырем-пяти годам, то, скорее всего, речь так и не появится;
- После семи лет развитие мозга замедляется настолько, что ожидать появления навыков, которые должны были сформироваться до этого возраста, уже нет смысла.
В четыре года, когда в Британии дети идут в школу, у меня был практически неговорящий, очень плохо коммуницирующий ребенок с пустышкой, в подгузнике и с очень сложным поведением.
Казалось, уже все, поезд уехал так далеко, что не догнать нам его никогда.
"Год Лизы"
К счастью, Лиза, как и многие другие дети с аутизмом, - наглядный пример того, что нет, совсем не поздно. Ни в три, ни в шесть, ни в восемь.
Что до всех этих вышеперечисленных "может", - как я выяснила из научной литературы за последние годы, доказательств, что они могут вызвать аутизм, нет.
Пожалуй, самые ошеломительные успехи в своем речевом и социальном развитии Лиза сделала именно за последний год - со своих восьми до девяти лет. Даже школьный логопед, потрясенная успехами моей дочки, предложила объявить 2018-й "годом Лизы".
Именно в этом году Лиза начала пытаться завязать разговор. Она стала задавать вопросы не только для того, чтобы попросить мультфильм или печенье, но и чтобы просто поговорить:
- Я хорошо поспала, а как ты спала, мама?
- Зоя, пора вставать, завтрак готов.
- Катя, а ты идешь сегодня в школу?
Лиза стала шутить: "Зоя, у тебя на голове подгузник! Пошутила!"
И, наконец, я дождалась слов, о которых, наверно, мечтают все родители: "Мама, я соскучилась. Я тебя люблю".
Конечно, все эти потрясающие скачки в развитии появились не по мановению волшебной палочки.
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Лиза слышала, как эти вопросы задают ей, как ее сестры постоянно шутят (в их возрасте все шутки, естественно, сосредоточены вокруг туалетной темы).
Много лет я на автопилоте проговариваю за Лизой все слова, комментирую все ее действия и происходящее вокруг, задаю вопросы и сама же на них отвечаю, специально создаю ситуации, чтобы дочке надо было выразить свои мысли словами.
В школе и дома мы работали (и продолжаем работать) над обобщением навыков - например, целый год мы учили, что вопрос, заданный одному человеку, можно задать и другому, а в рассказе об одном герое можно заменить его имя на другое.
То, что обычные дети усваивают интуитивно, вообще не задумываясь, для ребенка с аутизмом совершенно не очевидно. Его всему надо обучать, как, например, иностранному языку или культурологическим особенностям какого-то экзотического племени.
Учитывая, что мозг при аутизме работает по-другому, и довольно часто аутизму сопутствуют другие нарушения развития, на обработку и понимание каких-то жизненных понятий могут уйти годы.
Детям с аутизмом намного сложнее учиться, потому что они часто не способны увидеть картину целиком - они в буквальном смысле "за деревьями не видят леса".
Они одновременно видят в окружающем их пространстве мельчайшие детали, прислушиваются к всевозможным звукам, могут улавливать самые слабые запахи, и при таком избытке информации не понимают, на чем им нужно сосредоточиться.
Чтобы освоить этот навык - воспринимать деревья как лес, вычленять главное, - требуется время, много времени.
И вот у Лизы, похоже, что-то "кликнуло". В мозгу сформировались какие-то нервные связи, дело пошло на лад.
Видно, какое Лиза сама получает удовольствие от того, что она может общаться. Она радостно здоровается со знакомыми, пытается завязать разговор с сестрами.
Все чаще после школы Лиза не бежит в свою комнату, как обычно, чтобы провести вечер наедине с игрушками, а идет в комнату Кати и Зои, где они вместе собирают Lego, играют в "Монополию" или наряжаются в любимых героев мультфильмов.
На детских мероприятиях я украдкой смахиваю слезу, когда Лиза сидит с другими детьми и внимательно следит за аниматором, смеется над шутками и даже тянет руку, чтобы выйти и спеть песню в микрофон.
Параллельно у Лизы, наконец, проснулась мотивация писать от руки, раскрашивать и - самое радостное для меня - работать ножницами!
Все упражнения на мелкую моторику до сих пор у нас носили, скорее, формальный характер, потому что ей это было в принципе не интересно и не нужно.
На этот раз сработали детские журналы с наклейками, картинками, рассказами и вырезалками.
За последние несколько лет я, наверно, потратила на эти журналы целое состояние. Но раньше Лизу в них интересовали только наклейки и идущие в комплекте игрушки.
И вот опять "кликнуло": читает, раскрашивает, пишет ответы к загадкам, пытается вырезать. Однажды, когда я пыталась помочь ей что-то разрезать, Лиза с негодованием убрала мою руку, и потом, еле-еле вырезав неслушающимися руками полоску бумаги, гордо сообщила: "Я сделала это сама!"
Возрастные кризисы
К сожалению, даются успехи Лизе и всей нашей семье непростой ценой.
Как и маленьких детей, перед очередным возрастным скачком Лизу накрывает кризис. Это означает ужасные срывы в поведении, слезы, агрессию, тотальное непослушание, бессонницу. Пережить эти кризисы непросто.
Простейшие ежедневные действия - переодеться, причесаться, выйти из дома, даже сесть в машину - вызывают бурный протест.
Лизе требуется в несколько раз больше времени, чтобы понять, чего от нее хотят. В такие дни я научилась - и объяснила это дочкам - что Лизу нельзя торопить.
Иногда может пройти больше 5-10 минут, прежде чем смысл сказанных слов дойдет до Лизы, вызовет у нее волну негатива, потом дойдет еще раз, осмыслится и, наконец, вызовет приемлемую реакцию.
В кризисный период (а он может тянуться месяцами) достается от Лизы и сестрам. В особо сложные дни я стараюсь проводить с Катей и Зоей больше времени наедине или отправляю их к друзьям на передышку.
Но в конце нас всегда ждет награда - новые Лизины умения.
Конечно, я не рассчитываю на то, что она догонит когда-нибудь свою возрастную норму. Впереди еще годы работы над речью, постановкой звуков, преодолением агрессии и обучением социальным нормам.
Главное, что она двигается - шаг назад, два шага вперед.
И не бывает никаких "поздно". Бывает "однажды".
Анна Кук - журналист, живет в Англии с 2007 года. У ее старшей дочери в три года был диагностирован аутизм.