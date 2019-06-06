Как Старый город в Баку переживает евроремонт и ресторанизацию. Фото

Старый город в окружении крепостных стен, Ичери-Шехер, в столице Азербайджана Баку был признан ЮНЕСКО архитектурным памятником всемирного наследия еще в 2000 году. С тех пор власти начали облагораживать Дворец ширваншахов, мечети и десятки старинных домов, окруженные крепостной стеной. Некоторые архитектурные решения вызвали вопросы у местных жителей и специалистов.

Но шквал критики обрушился на власти после появления множества ресторанов, практически заслонивших вид на средневековую стену. Как изменился Старый город, можно увидеть, сравнив архивные фото с нынешним ландшафтом.

Отшлифованные стены

Это вход в крепость у сада имени поэта Сабира. Арка и ступени теперь выглядят как новые.

Кликните Арка в саду им Сабира 2019 1954

Дворец ширваншахов, находящийся внутри Старого города, построен в XV веке, но отремонтирован по вкусам XXI века.

Image caption Новая облицовка поверх старых камней и новая арка с арабской вязью

А это - минарет одной из мечетей комплекса. Можно увидеть разницу с нынешним днем, двигая слайдер.

Кликните Вид на минарет и Девичью башню 2019 1971

Новым по старому

Там же во дворце можно встретить новую плитку поверх старой и новую облицовку.

Image caption Облицовка во Дворце ширваншахов

Image caption Мечеть Кей-Кубада с новой облицовкой поверх старой

Image caption Облицовка во Дворце ширваншахов

И рестораны

Рестораны выросли вдоль внутренней стороны стены Старого города между двойными воротами Гоша Гала и воротами у станции метро "Ичери-Шехер". Архитектор Эльчин Алиев говорит, что находящиеся вплотную к крепостной стене рестораны могут своими конструкциями испортить саму стену.

Image caption Ресторан, вплотную прижатый к крепостной стене

Раньше тут был небольшой сквер, теперь же он поделен между раскопками (которые прошли в 2010 году) и сразу тремя ресторанами, один из которых разместился прямо на древних строениях, найденных археологами.

Эти раскопки охраняются государством:

Image caption Раскопки огорожены от остального пространства крепости

А в нескольких метрах от предыдущих развалин - ресторан в национальном стиле.

Image caption Иногда ресторан можно найти на самих раскопках в Старом городе

За потемкинским баннером

Реконструкции и строительство на территории Старого города происходят обычно за красочным баннером. Такой баннер прикрывает, например строительство у крепостных ворот Гоша Гала.

Кликните Ворота Гоша гала 2019 1970

Вот что видно, если заглянуть с фотоаппаратом за один из баннеров.

Image caption Рабочие и стройка позади баннеров в Старом городе

Также баннерами скрыто строительство новых ресторанов.

Image caption Подьем вдоль стены в Ичери-Шехер, закрытой баннерами

Image caption Рабочие на строительстве в бакинской крепости

Соцсети, власти и Первая леди

Фотографии строительства второго этажа у очередного ресторана на этом участке вмиг разлетелись в соцсетях.

"Это есть очевидное для всех преступление перед нашей историей, прошлой и настоящей. Не надо никакого суда, их надо всех посадить за вандализм", - пишет пользователь Саида.

Image caption Азербайджанские пользователи соцсетей не скрывают негодования

"Это враждебность к историческому и культурному наследию нашего народа", - написал на своей странице в "Фейсбуке" оппозиционный лидер Али Керимли, у которого 223 тысячи подписчиков. Упрекают власти и общественные активисты.

Стройку в Старом городе прокомментировала в интервью Азербайджанской службе Би-би-си первый вице-президент и супруга президента страны Мехрибан Алиева: "Объекты, строящиеся у стен в Ичери-Шехер, какого размера они есть, такого и должны оставаться".

По ее словам, "каждый камень, каждая башня и стена" находятся под вниманием государства. Спустя неделю после этого коментария сотрудники Би-би-си увидели, как рабочие стали демонтировать конструкцию.

А в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери-Шехер" Би-би-си сообщили, что конструкции на этой территории сделать одноэтажными им поручила лично Мехрибан Алиева.

Image caption Дым от труб коптит многовековую крепостную стену

Мнение архитекторов

Специалисты в один голос говорят, что шлифовать старые дома в Ичери-Шехер нельзя, и критикуют обилие новых ресторанов в старом городе.

"Нет смысла делать здание абсолютно новым, ведь тогда теряется его история, - говорит архитектор Эльчин Алиев, который и сам живет в Ичери-Шехер. - И если эту историю стирают, то получается, что подходишь к зданию и не знаешь, оно недавно построено или оно действительно старинное - вот эту грань стерли".

С ним согласен археолог Идрис Алиев - по его мнению, шлифовка снимает поверхностный слой, что приводит к дальнейшей эрозии. А та в свою очередь усиливается за счет ветреного местного климата и высокого содержания йода в воздухе приморского города.

"Шлифовка старых камней нигде не практикуется, в своё время это была ручная шлифовка, и потому она отличалась от теперешней", - говорит Алиев.

Ресторан на раскопках архитектор Эльчин Алиев назвал абсурдом. "Ресторан можно было бы сделать рядом и включить в состав интерьера, но это должно быть сделано аккуратно, бережно по отношению к историческому наследию. А там люди сидят и кладут на эти камни бокалы", - сетует он.

По словам археолога Алиева, вместо каменных конструкций, перекрывающих обзор на стену, можно было поставить легкие навесы и топчаны, и так оборудовать рестораны. "Вдоль стены и в старину ставили камышовые и деревянные беседки", - говорит он.

Его коллега Камиль Ибрагимов напоминает, что по правилам, между рестораном и стеной должно быть расстояние не менее двух метров.

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