Как Старый город в Баку переживает евроремонт и ресторанизацию. Фото
Старый город в окружении крепостных стен, Ичери-Шехер, в столице Азербайджана Баку был признан ЮНЕСКО архитектурным памятником всемирного наследия еще в 2000 году. С тех пор власти начали облагораживать Дворец ширваншахов, мечети и десятки старинных домов, окруженные крепостной стеной. Некоторые архитектурные решения вызвали вопросы у местных жителей и специалистов.
Но шквал критики обрушился на власти после появления множества ресторанов, практически заслонивших вид на средневековую стену. Как изменился Старый город, можно увидеть, сравнив архивные фото с нынешним ландшафтом.
Отшлифованные стены
Это вход в крепость у сада имени поэта Сабира. Арка и ступени теперь выглядят как новые.
Кликните Арка в саду им Сабира
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1954
Дворец ширваншахов, находящийся внутри Старого города, построен в XV веке, но отремонтирован по вкусам XXI века.
А это - минарет одной из мечетей комплекса. Можно увидеть разницу с нынешним днем, двигая слайдер.
Кликните Вид на минарет и Девичью башню
2019
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Новым по старому
Там же во дворце можно встретить новую плитку поверх старой и новую облицовку.
И рестораны
Рестораны выросли вдоль внутренней стороны стены Старого города между двойными воротами Гоша Гала и воротами у станции метро "Ичери-Шехер". Архитектор Эльчин Алиев говорит, что находящиеся вплотную к крепостной стене рестораны могут своими конструкциями испортить саму стену.
Раньше тут был небольшой сквер, теперь же он поделен между раскопками (которые прошли в 2010 году) и сразу тремя ресторанами, один из которых разместился прямо на древних строениях, найденных археологами.
Эти раскопки охраняются государством:
А в нескольких метрах от предыдущих развалин - ресторан в национальном стиле.
За потемкинским баннером
Реконструкции и строительство на территории Старого города происходят обычно за красочным баннером. Такой баннер прикрывает, например строительство у крепостных ворот Гоша Гала.
Кликните Ворота Гоша гала
2019
1970
Вот что видно, если заглянуть с фотоаппаратом за один из баннеров.
Также баннерами скрыто строительство новых ресторанов.
Соцсети, власти и Первая леди
Фотографии строительства второго этажа у очередного ресторана на этом участке вмиг разлетелись в соцсетях.
"Это есть очевидное для всех преступление перед нашей историей, прошлой и настоящей. Не надо никакого суда, их надо всех посадить за вандализм", - пишет пользователь Саида.
"Это враждебность к историческому и культурному наследию нашего народа", - написал на своей странице в "Фейсбуке" оппозиционный лидер Али Керимли, у которого 223 тысячи подписчиков. Упрекают власти и общественные активисты.
Стройку в Старом городе прокомментировала в интервью Азербайджанской службе Би-би-си первый вице-президент и супруга президента страны Мехрибан Алиева: "Объекты, строящиеся у стен в Ичери-Шехер, какого размера они есть, такого и должны оставаться".
По ее словам, "каждый камень, каждая башня и стена" находятся под вниманием государства. Спустя неделю после этого коментария сотрудники Би-би-си увидели, как рабочие стали демонтировать конструкцию.
А в управлении Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери-Шехер" Би-би-си сообщили, что конструкции на этой территории сделать одноэтажными им поручила лично Мехрибан Алиева.
Мнение архитекторов
Специалисты в один голос говорят, что шлифовать старые дома в Ичери-Шехер нельзя, и критикуют обилие новых ресторанов в старом городе.
"Нет смысла делать здание абсолютно новым, ведь тогда теряется его история, - говорит архитектор Эльчин Алиев, который и сам живет в Ичери-Шехер. - И если эту историю стирают, то получается, что подходишь к зданию и не знаешь, оно недавно построено или оно действительно старинное - вот эту грань стерли".
С ним согласен археолог Идрис Алиев - по его мнению, шлифовка снимает поверхностный слой, что приводит к дальнейшей эрозии. А та в свою очередь усиливается за счет ветреного местного климата и высокого содержания йода в воздухе приморского города.
"Шлифовка старых камней нигде не практикуется, в своё время это была ручная шлифовка, и потому она отличалась от теперешней", - говорит Алиев.
Ресторан на раскопках архитектор Эльчин Алиев назвал абсурдом. "Ресторан можно было бы сделать рядом и включить в состав интерьера, но это должно быть сделано аккуратно, бережно по отношению к историческому наследию. А там люди сидят и кладут на эти камни бокалы", - сетует он.
По словам археолога Алиева, вместо каменных конструкций, перекрывающих обзор на стену, можно было поставить легкие навесы и топчаны, и так оборудовать рестораны. "Вдоль стены и в старину ставили камышовые и деревянные беседки", - говорит он.
Его коллега Камиль Ибрагимов напоминает, что по правилам, между рестораном и стеной должно быть расстояние не менее двух метров.
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