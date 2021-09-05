Гвинея: стрельба на улицах и сообщения о свержении президента Альфы Конде, обнулившего сроки

5 сентября 2021, 15:22 GMT Обновлено 44 минуты назад

Автор фото, AFP Подпись к фото, По улицам гвинейской столицы Конакри ездят вооруженные люди в форме

Армейский спецназ Гвинеи объявил о свержении 83-летнего президента Альфы Конде и роспуске правительства. Члены кабинета отрицают это, утверждая, что восстанавливают порядок.

Очевидцы сообщают, что в районе резиденции Конде в воскресенье произошел ожесточенный бой, а в соцсетях распространяются видео и фото президента в окружении вооруженных людей в военной форме.

Как сообщают мировые агентства со ссылками на очевидцев, в воскресенье в районе президентской резиденции в столице Гвинеи, Конакри, была слышна интенсивная стрельба. Затем военные перекрыли единственный мост, соединяющий район Калум, расположенный на полуострове, с остальным городом.

Жителям центра Конакри, по сообщениям оттуда, было приказано не выходить из домов, опустевшие улицы патрулируют солдаты.

Военные объявили по государственному телевидению, что президент Альфа Конде смещен и арестован, а правительство распущено.

С речью о свержении Конде на телевидении выступил подполковник Мамади Думбоя - он предположительно и является лидером мятежников.

В социальных сетях появились видео и фотографии, на которых Альфа Конде в расстегнутой рубашке окружен военными с оружием и в полном снаряжении, при этом Конде явно не руководит их действиями, а сидит молча с отрешенным видом. Подлинность этих материалов пока не подтверждена.

Впрочем, окончательной ясности, действительно ли президент Конде арестован, пока нет. Его правительство, как сообщает агентство Франс-пресс, заявило, что попытка переворота пресечена и сейчас силы безопасности восстанавливают спокойствие.

Автор фото, Guinea TV Подпись к фото, Военные заявили в телеобращении, что взяли власть из-за того, что страна погрязла в коррупции и нищете.

В телеобращении военные во главе с подполковником Думбоя, назвавшись "Национальным комитетом примирения и развития", объявили о приостановке действия конституции и пообещали разработать проект нового основного закона страны.

Мятежники объявили также, что границы страны в ближайшую неделю будут закрыты.

Министерство обороны Гвинеи, однако, заявило, что попытка захвата власти группой заговорщиков отбита.

От авторитаризма к демократии и обратно

Альфа Конде, которому сейчас 83 года, большую часть жизни был оппозиционером и боролся с авторитарными правителями этой западноафриканской страны, считающейся одной из беднейших в мире.

В 2010 году он победил во втором туре президентских выборов, став первым демократически избранным лидером Гвинеи, а в 2015-м переизбрался на пост главы государства.

Но затем Конде, как утверждают его противники, сам стал сползать к авторитаризму.

Автор фото, EPA/GUINEA MILITARY HANDOUT Подпись к фото, Стоп-кадр из распространившегося по сетям видео. Альфа Конде на нем окружен вооруженными военными, он произносит лишь пару слов, а остальное время сидит с отрешенным видом.

Перед выборами 2020 года он продавил принятие новой конституции, что позволило ему обойти ограничение в два срока на посту президента.

Затем, в конце прошлого года, Конде переизбрался на третий срок, при этом оппозиция обвинила его с соратниками в масштабных фальсификациях результатов голосования, а в столкновениях протестующих с полицией погибли десятки человек.