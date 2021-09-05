Гвинея: стрельба на улицах и сообщения о свержении президента Альфы Конде, обнулившего сроки
Армейский спецназ Гвинеи объявил о свержении 83-летнего президента Альфы Конде и роспуске правительства. Члены кабинета отрицают это, утверждая, что восстанавливают порядок.
Очевидцы сообщают, что в районе резиденции Конде в воскресенье произошел ожесточенный бой, а в соцсетях распространяются видео и фото президента в окружении вооруженных людей в военной форме.
Как сообщают мировые агентства со ссылками на очевидцев, в воскресенье в районе президентской резиденции в столице Гвинеи, Конакри, была слышна интенсивная стрельба. Затем военные перекрыли единственный мост, соединяющий район Калум, расположенный на полуострове, с остальным городом.
Жителям центра Конакри, по сообщениям оттуда, было приказано не выходить из домов, опустевшие улицы патрулируют солдаты.
Военные объявили по государственному телевидению, что президент Альфа Конде смещен и арестован, а правительство распущено.
С речью о свержении Конде на телевидении выступил подполковник Мамади Думбоя - он предположительно и является лидером мятежников.
В социальных сетях появились видео и фотографии, на которых Альфа Конде в расстегнутой рубашке окружен военными с оружием и в полном снаряжении, при этом Конде явно не руководит их действиями, а сидит молча с отрешенным видом. Подлинность этих материалов пока не подтверждена.
Впрочем, окончательной ясности, действительно ли президент Конде арестован, пока нет. Его правительство, как сообщает агентство Франс-пресс, заявило, что попытка переворота пресечена и сейчас силы безопасности восстанавливают спокойствие.
В телеобращении военные во главе с подполковником Думбоя, назвавшись "Национальным комитетом примирения и развития", объявили о приостановке действия конституции и пообещали разработать проект нового основного закона страны.
Мятежники объявили также, что границы страны в ближайшую неделю будут закрыты.
Министерство обороны Гвинеи, однако, заявило, что попытка захвата власти группой заговорщиков отбита.
От авторитаризма к демократии и обратно
Альфа Конде, которому сейчас 83 года, большую часть жизни был оппозиционером и боролся с авторитарными правителями этой западноафриканской страны, считающейся одной из беднейших в мире.
В 2010 году он победил во втором туре президентских выборов, став первым демократически избранным лидером Гвинеи, а в 2015-м переизбрался на пост главы государства.
Но затем Конде, как утверждают его противники, сам стал сползать к авторитаризму.
Перед выборами 2020 года он продавил принятие новой конституции, что позволило ему обойти ограничение в два срока на посту президента.
Затем, в конце прошлого года, Конде переизбрался на третий срок, при этом оппозиция обвинила его с соратниками в масштабных фальсификациях результатов голосования, а в столкновениях протестующих с полицией погибли десятки человек.
В Западной Африке есть три страны под названием "Гвинея" - просто Гвинея, Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея. В данном случае речь идет о первой из них.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды