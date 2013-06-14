Космоблог: биологические эксперименты в космосе, ч.1

Правообладатель иллюстрации Oleg Blinov

За последние две недели наша группа завершила этап подготовки к работе в невесомости на летающей лаборатории ИЛ-76МДК, а также мы активно занимались наукой – изучали биологические эксперименты в космосе.

На Земле невозможно сымитировать условия, в которых живой организм оказывается в космосе. И человек, отправляясь туда, должен понимать, что его ожидает, какие будут вредные воздействия.

Нам разложили по полочкам, к чему мы можем приспособиться, а к чему нет, и как с этим быть, когда ты в космосе. Кроме того, нам в ближайшее время предстоит съездить в Институт медико-биологических проблем, где анализируют результаты экспериментов, которые космонавты проводят на орбите.

В этом же институте анализируют данные с космических аппаратов типа "Бион", в которых на орбиту запускают биологические объекты, начиная от микробов и мушек-дрозофил, до животных.

Ритм жизни

На Земле у нас день сменяет ночь, происходит смена сезонов, а в условиях космического полета эти циклы исчезают.

На Земле у нас день сменяет ночь, происходит смена сезонов, а в условиях космического полета эти циклы исчезают. Изменение внутренних биоритмов может вызвать нарушение сна и даже болезни. Может пропасть аппетит и снизиться умственная и физическая деятельность.

На Земле мы живем по своему распорядку - ходим, что-то делаем. В условиях же полета весь ритм жизни идет по так называемой "форме-24". С самого утра и до позднего вечера все расписано чуть не по минутам. Человеку навязывается график, который предусматривает выполнение программ.

Потом - длительное проживание в ограниченном пространстве. На Земле это служит формой наказания, когда провинившегося закрывают где-то на время. А на орбите человек, в силу особенностей работы, добровольно в течение длительного времени живет в замкнутом пространстве.

Дальше – питание. На земле мы выбираем ту пищу, которая нам нравится, в любой момент можем пробовать что-то новое. Космическая еда, в основном, хоть и сбалансирована, но ограничена определенным рационом. А человек - существо капризное, хочется больше свежей и разнообразной пищи, особенно овощей, фруктов.

Ритм жизни во время полета очень быстрый, все нужно делать оперативно – время на орбите стоит дорого. При этом тебя контролируют с Земли, следят за всеми твоими действиями. Это тоже сложно психологически.

Но главная причина всех проблем с точки зрения биологии – это, конечно, отсутствие гравитации. На Земле можно создать условия невесомости, но они кратковременные, и привыкнуть к ним очень сложно. Во время наших тренировок в полете, промежутки, где достигалось состояние невесомости, составляли всего 25 секунд.

За это время можно сориентироваться в пространстве, попробовать что-то поделать, попить воды, поесть, передавать грузы, поработать с какой-то аппаратурой. Но это поведенческие условия, к которым можно привыкнуть.

А организм, независимо от вашего желания, начинает перестраиваться. Происходит гидростатическое выравнивание давления в теле – прилив крови к голове, уменьшение кровотока в ногах.

Кроме того, структура клеток тканей организма при длительном воздействии может меняться.

Как именно – в следующем посте этого блога.

Текст блога продиктован Олегом Блиновым по телефону корреспонденту Би-би-си Оксане Вождаевой. Олег Блинов готов ответить на ваши вопросы о подготовке к полету в космос - задавайте их в комментариях.