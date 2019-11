"Осторожно, люди!": демократия без свободы?

В воскресенье утром на английском Радио 4 выступал Роджер Скрутон, в рубрике "Точка Зрения" (Point of View). Привожу в своем переводе, с сокращениями.

Ведущие страны Запада немало лет исходят из предположения, что решением политических конфликтов является демократия и что конечной целью внешней политики должна быть поддержка демократии в тех странах, которые ее еще не имели.

Западные страны и сегодня стоят на этой позиции, несмотря на события на Ближнем Востоке. Эту позицию можно понять. Демократии, как правило, не воюют друг с другом и не ведут гражданских войн внутри страны. Там, где народ выбирает правительство, существует некий клапан безопасности, не допускающий политического перегрева, поскольку непопулярная власть уходит мирно.

Оглядываясь назад, можно сказать, что "холодная война" была противостоянием демократической и авторитарной системы. Демократия восторжествовала, она принесла народам бывших коммунистических стран свободу и права человека.

Лидеры западных стран часто произносят слова "демократия", "свобода", "права человека" на одном дыхании, подразумевая их триединство. Это — урок "холодной войны" и крушения советской империи.

