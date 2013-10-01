Истории пожилых людей, случайных встречных и знакомых

Год назад довелось сходить в Карелии за клюквой. На тракторе нас повезли знакомые из села Усть-Река. Мы провели день на болоте и могли наблюдать, как местные собирают эту ягоду для продажи.

Пенсионеркам Марии и Татьяне - немного за 60, муж Татьяны Сергей - немного старше. Хромает. Потом я узнала, что он потерял ногу четверть века назад в автомобильной аварии. Эти немолодые люди, собрали за восемь часов по 20 кг на каждого. Работали не разгибаясь. Один перерыв на обед. После окончания страды они поехали в соседний город Пудож сдавать клюкву в пункт приема по 65 рублей за килограмм.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Немного сухой статистики по случаю Международного дня пожилого человека:

Численность населения России старше трудоспособного возраста за последние 10 лет выросла на 3 млн человек.

По состоянию на 1 января 2013 года почти каждый пятый житель России (33,1 млн человек) находился в возрасте старше трудоспособного.

В России женщин в пожилом возрасте по-прежнему больше, чем мужчин. В текущем году на 1 тыс. мужчин в возрасте от 60 до 65 лет приходится 1,5 тыс. женщин.

А теперь - просто люди. Встреченные случайно на улице, или хорошо знакомые. Винтики той самой статистики, пенсионеры, живущие своей жизнью и старающиеся по возможности не зависеть от государства и не ждать от него милостей.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Это жители той же Усть-Реки - дедко Валя и баба Шура. Им обоим уже за 70. Всю жизнь прожили в карельской глуши, работали в леспромхозе. Образцовое хозяйство. Каждый день оба с шести утра на ногах. Люди той закалки, которые не знают как это - не работать. Дед Валя держит трактор, за которым ухаживает, как за младенцем. Рыбачит на старинной лодке, смолу для которой варит сам - маленькой смолокурне. Баба Валя до последнего держала корову. Год назад пришлось отказаться - артрит. Материально старики не бедствуют - у них хорошая пенсия по выслуге лет, и они даже умудряются помогать семьям детей.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Вера Ивановна Никитина - одна из последних жителей деревни Поповка в Тверской области. Всю жизнь работала учительницей в школах окрестных сел. Родила двух дочерей, похоронила мужа в 1993, младшую дочку - в 2006, старшую - в 2008... У Веры Ивановны четверо внуков и три правнука. Живет на пенсию в 15 тысяч рублей, зимует в почти безлюдной деревне.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Этим летом случайно познакомилась с легендарным священником Сергием Вишневским - как раз попала на трапезу по случаю 61-летней годовщины его рукоположения. Будущий батюшка родился в 1926 году. В 1941 году учился в ремесленном училище на автозаводе имени Молотова в Горьком, попал под первую бомбежку. В армию был призван в 1943 году. Служил в пехоте, охранял склады с боеприпасами. При росте 149 см весил 36 кг. После войны отец Сергий закончил духовные семинарию и академию, в 1952 году принял священство. Настоятель храма святых Флора и Лавра в селе Флоровское Ярославской области.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Виктор Иванович Комиссаров - создатель и директор единственного в стране Музея путешествий и паломничества по святым местам, который находится в Москве на улице Забелина. Идея создания музея пришла в 1990 году, после возрождения паломничества на Валаам. За 15 лет Виктор Иванович с супругой посетили многие святые места в России и за рубежом. Что-то привозили с собой, чем-то делились другие паломники, многое находили в антикварных магазинах - так собралось около 500 предметов. Виктор Иванович лично проводит интереснейшие экскурсии по экспозиции, которые больше напоминают моноспектакль.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Удивительно, но особенно мне запоминаются люди, чьи фотографии я сделала, а спросить имя не догадалась. Иногда пересматриваю фотографии и думаю - как поживает вот этот человек?

Имя этой радушной и душевной женщины узнать все же удалось. Ульяна Константиновна встретилась нам в городишке Судиславль, что под Костромой. И не один раз встретилась, а три. От нее мы узнали, где в городе лучшие пироги, что красивый пригорок с соснами зовется Лобанкой, были приглашены на чай, а в последнюю встречу одарены бутылкой шампанского. Часто вспоминаю эту милую женщину и мысленно желаю ей благополучия и здоровья.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Рыбак Алексей повстречался нам в Кириллове, на Сиверском озере, прямо у стен Кирилло-Белозерского монастыря. Очень смешливый и добродушный персонаж, кирилловский абориген, будто сошедший со страниц повести "Самая легкая лодка в мире" Ю. Коваля. Авторитетно заявил, что знает каждую рыбу в окрестных озерах, потому что рыбачит с пяти лет.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Рыбачка с озера Неро, что в Ростове Великом, говорит: зимняя рыбалка - совершенно уникальное явление. В свои 65 лет эта жизнерадостная женщина не упускает возможности обловить знакомых рыбаков-мужчин. "Особенно зимой! Обожаю мороз и азарт", - улыбалась она, вычерпывая шумовкой из лунки ледяную крошку.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

Этот москвич преклонных лет кормил птиц морозным декабрьским утром у метро Сокольники. Сказал, что в холодное время года он откладывает от пенсии пару сотен на крупу для птиц.

Правообладатель иллюстрации Ekaterina Solovieva

В канун нового 2013 года этот пожилой житель подмосковного Пушкино пожелал мне удачи и сказал, что елку себе купить позволить не может, но без запаха настоящей хвои праздника не представляет. Поэтому собирает еловые лапы вокруг елочных базаров.