“Осторожно, люди!”: духовность и питание

Мне кажется, что старые советские лозунги о "стирании грани", стирании грани между городом и деревней или между мужчиной и женщиной, осуществились в окружающем меня пространстве.

Деревня неотличима от города, мужчина...

Нет, сделано, конечно, немало, но есть еще, над чем работать. Грань кое-где еще прослеживается.

Сегодня утром на разговорной радиостанции Би-би-си дискутировали - почему крупный телемарафон для сбора средств нуждающимся детям будет вести Терри Воган?

Терри - уважаемый и популярный в прошлом ведущий, ныне отошедший на задний план из-за возраста, но почему мэтру в годах будут помогать две молодые хорошенькие журналистки?

Один слушатель заметил, что если эти девушки оттеснили более опытных коллег, воспользовавшись своей привлекательностью, то, по прошествии нескольких лет пусть они не сетуют, если с ними произойдет то же самое.

"Женская красота, - говаривал мой дедушка Михаил Матвеевич, - товар скоропортящийся!"

Для признанной красавицы жизнь - это сплошная красная ковровая дорожка. Ею восхищаются, предлагают роли, просят автографы. Потом с годами дорожка как-то тускнеет и сужается. Красавица понимает, что ее валюта теряет обменный курс. Становится тревожно.

Сегодняшняя Daily Mail пишет, что признанной кинодиве Мишель Пфайффер исполнилось 55 лет. Ей, впервые в жизни, приходят мысли о пластической операции для восстановления ее бывшего лица.

Она призналась, что для сохранения внешности она много лет соблюдала строгий режим, была сначала вегетарианкой, а потом даже вступила в общество "солнцеедов". Эти люди считают, что продвинутый человек вполне может обходиться без пищи и воды, солнца и высоких помыслов для этого вполне достаточно.

Да, и глубокого, правильного дыхания для получения праны, энергии жизни.

Есть сомнения. Известный калифорнийский солнцеед, Уайли Брукс, был окончательно разоблачен в 1983 году. Бдительные граждане ходили за ним по пятам и застукали его в гостинице, когда он - о позор! - заказывал пирог с курицей.

