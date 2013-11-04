“Осторожно, люди!”: духовность и питание

Мне кажется, что старые советские лозунги о "стирании грани", стирании грани между городом и деревней или между мужчиной и женщиной, осуществились в окружающем меня пространстве.

Деревня неотличима от города, мужчина...

Нет, сделано, конечно, немало, но есть еще, над чем работать. Грань кое-где еще прослеживается.

Сегодня утром на разговорной радиостанции Би-би-си дискутировали - почему крупный телемарафон для сбора средств нуждающимся детям будет вести Терри Воган?

Терри - уважаемый и популярный в прошлом ведущий, ныне отошедший на задний план из-за возраста, но почему мэтру в годах будут помогать две молодые хорошенькие журналистки?

Один слушатель заметил, что если эти девушки оттеснили более опытных коллег, воспользовавшись своей привлекательностью, то, по прошествии нескольких лет пусть они не сетуют, если с ними произойдет то же самое.

"Женская красота, - говаривал мой дедушка Михаил Матвеевич, - товар скоропортящийся!"

Для признанной красавицы жизнь - это сплошная красная ковровая дорожка. Ею восхищаются, предлагают роли, просят автографы. Потом с годами дорожка как-то тускнеет и сужается. Красавица понимает, что ее валюта теряет обменный курс. Становится тревожно.

Сегодняшняя Daily Mail пишет, что признанной кинодиве Мишель Пфайффер исполнилось 55 лет. Ей, впервые в жизни, приходят мысли о пластической операции для восстановления ее бывшего лица.

Она призналась, что для сохранения внешности она много лет соблюдала строгий режим, была сначала вегетарианкой, а потом даже вступила в общество "солнцеедов". Эти люди считают, что продвинутый человек вполне может обходиться без пищи и воды, солнца и высоких помыслов для этого вполне достаточно.

Да, и глубокого, правильного дыхания для получения праны, энергии жизни.

Есть сомнения. Известный калифорнийский солнцеед, Уайли Брукс, был окончательно разоблачен в 1983 году. Бдительные граждане ходили за ним по пятам и застукали его в гостинице, когда он - о позор! - заказывал пирог с курицей.

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Тем не менее, люди, практиковавшие всю жизнь учение джайнизма, в преклонные годы отказываются от пищи. Они прошли долгий духовный путь, приучили тело к получению праны из воздуха. Отказываясь от еды, они не рассчитывают разгладить лицо от морщин или омолодиться.

На экране моего компьютера на Би-би-си есть иконка, нажмешь ее - и появляется фотография старого индуса с тонкой талией и прямой спиной. Имя Пралада Джани появилось в мировых новостях в сентябре 2005 года.

Корреспондент Би-би-си Раджив Ханна сообщал, что в городе Ахмедабаде, на западе Индии, в больнице Sterling Hospital закончилось медицинское обследование 75-летнего факира, который провел 10 суток в специальной палате, под постоянным видеонаблюдением, без еды и питья.

Господин Джани совсем не нуждается в туалете, но для чистоты эксперимента согласился на эти дни отказаться и от ванной. Утром ему давали 100 грамм воды для ополаскивания рта, использованную воду замеряли, чтобы убедиться, что ни грамма не выпито.

В обследовании участвовал консилиум из 100 специалистов, которые составили подробный отчет и с недоумением подтвердили, что в течение всего этого времени пациент чувствовал себя хорошо, был в благодушном настроении.

Врачи знают, что человек может жить без пищи около месяца, а без воды не более четырех суток, поэтому Пралад Джани представляет собой медицинскую загадку. Они обнаружили у него во рту на верхнем своде отверстие, из которого, как говорит сам Пралад, поступает живительная влага, которая его питает.

По его собственным словам, он не ест и не пьет с восьмилетнего возраста, с момента, когда ему было видение богини Амбаджи. Почти все эти годы он жил в пещере у храма богини в штате Гуджарат.

Позже Пралад Джани подвергался дальнейшим исследованиям, им заинтересовались американские военные. Их волновала практическая сторона проблемы - как десантникам в трудных условиях обходиться без пищи и воды?

О духовности речь не шла.

Это понятно. Все знают, что духовность американского спецназа - самая высокая на планете.