Пиво без виски – деньги на ветер

Правообладатель иллюстрации Getty Image caption Непьющий студент в Шотландии - большая редкость

Я еще нахожусь в Шотландии на новогодних каникулах, во время которых задумался о потреблении алкоголя здесь и в России. Тут у наших стран много общего.

Здесь часто шутят, что русские утром перед работой пьют водку. Я на это говорю, что в основном так не делают, но такой стереотип все равно остается частью образа России.

Есть в английском такое выражение - "люди в стеклянных домах не должны бросать камни". Значит, плохо критиковать других за то, что делаешь сам.

Я не говорю, что русские мало пьют или что они пьют меньше шотландцев. Вся статистика показывает, что Россия - одна из тех стран, в которых потребление алкоголя очень высоко. Но в Шотландии в общественных местах это более заметно, и я говорю не только о праздниках.

Непьющий студент

В Санкт-Петербурге мне рассказывали, что русские студенты много пьют на выходных и во время праздников. Но при этом среди них есть и такие, кто не пьет вообще никогда. В Шотландии же непьющий студент - большая редкость.

Если русский студент не пьёт, это считается нормальным, даже хорошим. Здесь, в Шотландии, совсем наоборот

Можно, конечно, сказать, что у русских студентов маленькие стипендии но, мне кажется, дело не только в недостатке денег.

И еще в общежитиях университета Бонч-Бруевича пить запрещено. Запрещено! Наверное, студенты иногда это правило нарушают, но все-таки меня оно очень удивило. Как и французов, которые учатся у нас по обмену, из-за чего у нас даже случился скандал.

Если русский студент не пьёт, это считается нормальным, даже хорошим. Здесь же, в Шотландии, совсем наоборот.

На прошлой неделе я сидел в баре с друзьями. Один из них спросил у остальных, что они будут пить.

Я на тот момент ещё не закончил своё пиво, поэтому попросил полпинты. Реакция группы была такая, как будто я сказал, что свалился с Луны: всего полпинты, почему не целую?

Меня даже спросили, все ли в порядке. Я много раз сидел в компании русских в кафе, и такого давления со стороны компании не чувствовал ни разу.

На бокал виски - к бабушке

Я убеждён, что русские люди были бы в шоке, если бы они увидели, например, Глазго или Манчестер в три часа ночи. Такое публичное пьянство.

Одна из моих университетских коллег недавно посетила Ливерпуль и была потрясена.

Во время своих каникул я часто навещаю бабушек, и, когда я прихожу в гости часов в 11 утра, бабушки всегда предлагают мне бокал виски

Там, как и в Глазго, каждую пятницу и субботу ночью на улице бродят толпы пьяной молодёжи.

В Питере есть такая известная и "скандальная" улица - Думская. Там есть несколько баров и клубов, но в гораздо меньшем масштабе по сравнению с любым большим городом Великобритании.

Да, там бывают пьяные, но это же только одна улица.

Алкоголь - это большая часть шотландского образа жизни. Например, во время своих каникул я часто навещаю бабушек, и, когда я прихожу в гости часов в 11 утра, бабушки всегда предлагают мне бокал виски.

А он же немаленький, этот бокал. К тому же вовсе необязательно, что он будет первым и единственным.

Насколько это обычно, что бабушки предлагают виски в 11 утра? Русские бабушки вряд ли бы так сделали, по-моему.

Есть в Шотландии еще одна традиция. Каким бы ни было число, даже в середине января при первой встрече в Новом году мы поздравляем друг друга.

А в России, конечно, есть Старый Новый год. Так что я поздравляю всех читателей блога "Страна Russia" с Новым годом!