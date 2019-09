"Осторожно, люди!": еврейские пираты Карибских островов

Недавно стало известно, что испанское правительство готовит закон об ускоренной натурализации евреев-сефардов, предки которых были изгнаны из страны более пяти веков назад.

Тогда, к концу XV, века крестовые походы против дальних нехристей бесславно закончились, пришла пора искать врагов среди своих. В 1492 году испанский король Фердинанд Второй Арагонский и королева Изабелла Первая Кастильская издали Альгамбрский эдикт.

Всех иудеев, которые до 31 июля не приняли христианство, следовало изгнать со всех территорий королевства. Изгонялся целый народ, проживавший там более полутора тысяч лет. Многие под давлением приняли католическую веру - эти так называемые криптоиудеи получили потом презрительное прозвище "марраны".

Инквизиция пристально следила за марранами и регулярно проверяла их на истинную веру, предлагая покушать свинины. Выявленных притворщиков сжигали на костре.

Христофор Колумб, отправляясь в свое судьбоносное плавание, записал в дневнике: "В тот самый месяц, когда Их Величества издали эдикт об изгнании всех евреев со своих территорий, они дали мне приказ готовить людей и суда на открытие Вест-Индии".

Экспедиция Колумба стала возможна благодаря работам еврейского картографа Аврама Закуто, королевского Астронома и Историка Португалии. Аврааму Закуто пришлось бежать от преследований Святой инквизиции.

