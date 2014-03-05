"Осторожно, люди!": еврейские пираты Карибских островов

Недавно стало известно, что испанское правительство готовит закон об ускоренной натурализации евреев-сефардов, предки которых были изгнаны из страны более пяти веков назад.

Тогда, к концу XV, века крестовые походы против дальних нехристей бесславно закончились, пришла пора искать врагов среди своих. В 1492 году испанский король Фердинанд Второй Арагонский и королева Изабелла Первая Кастильская издали Альгамбрский эдикт.

Всех иудеев, которые до 31 июля не приняли христианство, следовало изгнать со всех территорий королевства. Изгонялся целый народ, проживавший там более полутора тысяч лет. Многие под давлением приняли католическую веру - эти так называемые криптоиудеи получили потом презрительное прозвище "марраны".

Инквизиция пристально следила за марранами и регулярно проверяла их на истинную веру, предлагая покушать свинины. Выявленных притворщиков сжигали на костре.

Христофор Колумб, отправляясь в свое судьбоносное плавание, записал в дневнике: "В тот самый месяц, когда Их Величества издали эдикт об изгнании всех евреев со своих территорий, они дали мне приказ готовить людей и суда на открытие Вест-Индии".

Экспедиция Колумба стала возможна благодаря работам еврейского картографа Аврама Закуто, королевского Астронома и Историка Португалии. Аврааму Закуто пришлось бежать от преследований Святой инквизиции.

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Вместе с ним из страны бежало много еврейских мореплавателей и навигаторов. Часть их поселилась в Оттоманской империи, которая принимала иудейских беженцев. Вместе с братьями-мусульманами, которых также изгоняли из Испании как нехристей, иудейские беженцы использовали свои морские навыки в организованном пиратстве.

Например, Синан, которого испанцы называли "Великим евреем", был таким еврейским беженцем. Поначалу он был помощником знаменитого турецкого пирата Хайреддина Барбароссы, но позже и сам стал капитаном. Турки его звали "капитан-паша".

На пиратском флаге Синана красовалась шестиконечная звезда, ее турки называли "Печать Сулеймана", а его пиратская база была в Алжире. Под командованием Синана было 6000 человек, целая армия.

В 1538 году он захватил Тунис у испанцев, и уничтожил испанский флот. Через 13 лет, в 1551 году он захватил Триполи и через год был назначен главой турецкого флота.

Синан похоронен на еврейском кладбище в Албании.

Часть изгнанных из Испании евреев подалась на Карибские острова. Первые евреи высадились на Ямайке в 1511 году, спустя 17 лет после того, как остров был открыт Колумбом.

Кстати, в 1655 году Ямайка была захвачена англичанами под предводительством Уильяма Пенна при помощи ямайских евреев. После установления английского владычества всем евреям было позволено остаться на острове.

Еврейские пираты на Ямайке называли свои корабли в честь древних еврейских героев и пророков, например, пророка Самуила, царицы Эсфирь или в честь Щита Авраама. Одним из наиболее известных еврейских пиратов с Ямайки был Мозес Коэн Энрикес. Он принял участие в рейде под предводительством голландского адмирала Пьета Хайна против испанского флота, гружённого золотом и серебром, у берегов Кубы. Эта операция считается одним из крупнейших пиратских нападений.

В 2008 году близ Кингстона нашли старое еврейское кладбище. На некоторых могильных камнях обнаружились надписи на иврите и пиратский символ - череп и кости. Могилы со звездой Давида рядом с черепом и перекрещёнными костями, найдены на Барбадосе и Кюрасао.