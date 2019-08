"Осторожно, люди!": точка "джи" не каждому дается

Вспоминаю карикатуру из старого американского "Плейбоя" - пожилой араб в традиционной одежде, с раздраженным лицом спрашивает у собеседника: "Женский оргазм? А что это такое?"

Смысл картинки, во-первых, в том, что у пожилого араба, может быть, четыре жены, и ему в вопросах женского оргазма разбираться недосуг, а во-вторых, что автор карикатуры, игривый американец, уж точно знает, о чем идет речь.

Тема эта тонкая, и единого мнения здесь нет, да, честно говоря, в передаче Би-би-си мнение по такому поводу было бы совершенно неуместным.

Наука долго отмалчивалась или мямлила нечто неопределенное. Были, конечно, прорывы.

В 1950 году немецкий гинеколог доктор Эрнст Графенберг выдвинул теорию о существовании некоей точки "джи" (g-spot), стимулирование которой вызывает особо бурный оргазм, превосходящий оргазм клиторальный.

Кстати, о клиторе, называемом в русском нехорошим словом "похотник", до недавнего времени было известно только по крохотной выступающей его части, пока английская женщина-сексолог не провела исследования на томографе и не показала наглядно, что клитор, на самом деле – целый орган, имеющий форму кавалерийского седла, которое полностью проявляет себя, когда...

Вы понимаете, о чем я говорю, а если нет, то и не нужно.

Media playback is unsupported on your device