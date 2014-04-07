Саудовская Аравия: гостеприимство и правила этикета

Правообладатель иллюстрации MARIA SASHINSKAYA

В мусульманской культуре гость в доме считается подарком от Бога, поэтому относятся к нему с большим вниманием и заботой. В то же время иностранцу, первый раз попавшему в саудовский дом, полезно учесть некоторые особенности местного этикета, чтобы ненароком не обидеть хозяев, да и просто узнать больше о другой культуре.

В предыдущем посте я рассказывала о женской моде в Саудовской Аравии и о том, что без абаи, длинного платья с рукавами, в общественных местах появляться запрещено. Если придерживаться строгих правил, то и в чужом доме - при условии, что там присутствуют малознакомые мужчины, - абаю женщине снимать не стоит.

На практике же дом – это дом. Люди хотят чувствовать себя расслабленно, поэтому абаи часто убираются в дальний угол. Правда, голову хозяйка-мусульманка все же оставит покрытой, если в гостях находится мужчина, не являющийся ей родственником. Хорошим тоном считается снять обувь, прежде чем присесть и начать долгие разговоры.

Место гостя – справа

Хозяин встретит и всегда посадит гостя по правую руку от себя, потому что это место считается самым почетным.

Опоздание здесь вполне обыденно и не считается зазорным. Может даже оказаться, что вы пришли в назначенный час, а хозяев еще нет дома

Вообще, левая рука в арабской культуре (как, кстати, и в индийской) считается нечистой. Поэтому если человек хочет что-то взять или подать, то делать это нужно правой рукой. Особенно это касается еды за столом и тех моментов, когда вы дотрагиваетесь до другого человека - например, чтобы по-дружески похлопать его по плечу.

Что касается нарушения личного пространства, то у саудовцев с этим проблем нет: тактильный контакт среди друзей и родственников происходит часто, а каждый разговор сопровождается большим количеством размашистых жестов.

С гостем из неарабского мира, скорее всего, хозяева будут более сдержанными. При встрече мужчины слегка пожимают руки и, в случае более длительного знакомства, могут похлопать друг друга по плечам, слегка коснувшись обеими щеками. Женщины дарят друг другу три поцелуя при приветствии – один в правую щеку и два в левую.

Мужчина и женщина, не являющиеся родственниками, могут поприветствовать друг друга рукопожатием, но только в случае, если женщина первая решит протянуть руку.

Правообладатель иллюстрации MARIA SASHINSKAYA

Скорее всего, гостя захотят накормить, но прежде будут много поить чаем и кофе, увлекая разговорами обо всем на свете. Посадят ли гостя на кресло, диван или предложат всем вместе присесть на уютные подушки на полу, в любом случае стоит понаблюдать за позой хозяев и последовать их примеру.

Невежливым считается закидывать ногу на ногу, направляя при этом носок и тем более всю подошву ступни на кого-то из собеседников.

Угощений много не бывает

Несмотря на стремительный рост городов и высокую урбанизацию Саудовской Аравии, в некоторых регионах страны в пустыне до сих пор живут бедуины. До 30-х годов прошлого века в пустынных местностях жила большая часть населения, но потом американцы нашли в регионе нефть, и образ жизни многих саудовцев изменился.

Но до этого, в тяжелые кочевые времена, выживать в пустыне было сложно, поэтому внезапных гостей принято было радушно встретить и плотно накормить. Если путник набредал на поселение в пустыне, то, по обычаю, три дня его кормили лучшим, что есть у хозяев, не спрашивая, откуда и с чем гость пришел. Последний верблюд мог быть зарезан, но гостю должно было быть хорошо.

Через три дня, правда, начинались расспросы, и если выяснялось, что это человек из враждебного рода (а в кочевые времена на территории современной Саудовской Аравии не утихали междоусобные войны), то путнику приходилось не сладко.

Правообладатель иллюстрации MARIA SASHINSKAYA

До сих пор обычаи гостеприимства сохранились как у бедуинов, так и у жителей современных аравийских городов. Конечно, три дня гостей в доме держать не станут, но ужин может затянуться на несколько часов и перевалить за полночь.

В аравийской кухне перемешались традиции всех стран Ближнего Востока. На стол поставят все - от хумуса и оливок до нескольких видов мясных блюд и морепродуктов. По понятным религиозным причинам, свинину и бокал вина к ужину вам не предложат, но в остальном гостя ждет разнообразие.

В Саудовской Аравии сложно быть вегетарианцем, потому что мясо здесь едят много и с удовольствием. Это опять же связано с традициями кочевого образа жизни, когда в пустыне не росли овощи и фрукты, зато рядом всегда были стада животных, дающих человеку мясо и молоко.

Правообладатель иллюстрации MARIA SASHINSKAYA

После ужина гостя поджидает еще несколько раундов кофе- и чаепития с десертами, и только после этого можно поблагодарить хозяев за теплый прием и покинуть их дом.

Внимание на детали

Есть в местной культуре несколько моментов, чуждых европейцу, но которые нужно иметь в виду перед походом в аравийские гости.

Прежде всего, опоздание здесь вполне обыденно и не считается зазорным. Может даже оказаться, что вы пришли в назначенный час, а хозяев еще нет дома. В этом случае вас встретит домработница и предложит кофе или чай.

Также не стоит ожидать, что в доме саудовца вы увидите собаку. Кошек здесь любят, а вот собака считается нечистым животным. Их заводят исключительно из практических соображений и вне жилища – для охраны или выпаса скота.

Правообладатель иллюстрации MARIA SASHINSKAYA

И последнее: не стоит рассчитывать, что хозяева с радостью согласятся сделать с гостем общую фотографию, потому что изображение человека не поощряется исламом. Еще несколько лет назад здесь даже были запрещены к продаже телефоны со встроенными камерами.

Это вовсе не означает, что у саудовцев нет семейных альбомов или галерей "селфи" в телефонах, просто фотографирование и особенно демонстрация фото чужим людям – процесс значительно более интимный, чем для жителей Запада.