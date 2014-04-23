Религиозность по-чеченски: ислам на словах

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Чеченские власти в последние годы активно внедряют нормы ислама и шариата, но на бытовом уровне это воспринимается как желание руководства установить тотальный контроль над населением. Молодежь к "исламизации" республики относится с большой долей иронии и скептицизма.

Религия стала неотъемлемой частью Чечни последних лет: запрет на алкоголь и продажу энергетических напитков, обязательное ношение головных платков, длинных юбок и платьев девушками. В традиционную чеченскую рубашку со стоячим воротником и накладными карманами, которая прежде считалась одеждой мулл, теперь по пятницам должны носить госслужащие.

Подобного, конечно, не было даже в как бы независимой Ичкерии времен Дудаева-Масхадова

Уже никем эти изменения не воспринимаются как непонятные и ненужные новшества. Но внешняя атрибутика, однако, не отражает реальных настроений людей, особенно в молодежной среде.

"Ислам у нас только на словах, и это скажет любой знающий человек. То, что у нас девушек заставляют носить длинные платья, хиджабы и платки, каждую пятницу ходить в мечеть, это не ислам. Это просто показуха" - считает студент грозненского ВУЗа Мурад.

"Такое впечатление, что муллы сами во всем запутались и теперь путают всех остальных. То у них можно и нужно носить бороды, то нельзя. То песни и танцы не разрешены по шариату, то, оказывается, можно. У людей такая каша в головах, что никто не знает чего можно ожидать завтра, каких нововведений, - недоумевает он. – Я пытаюсь следовать установкам религии, но при этом особо не выделяться, чтобы не было проблем.

Вместо алкоголя - наркотики?

Местные телеканалы постоянно транслируют различные передачи на религиозные темы, местное духовенство проводит беседы с молодежью, призывая соблюдать религиозные нормы, а молельные комнаты в госучреждениях уже давно стали нормой.

Пару лет назад некие неустановленные лица устроили в Грозном настоящую охоту за девушками без платков. Расстреливали их шариками с краской из пейнтбольных ружей

Подобного, конечно, не было даже в как бы независимой Ичкерии времен Дудаева-Масхадова, хотя после завершения первой военной кампании на территории республики время от времени предпринимались попытки "шариатизации". Теперь руководство республики во главе с сыном бывшего ичкерийского муфтия вновь взялось за исламизацию республики. Но уже с учетом собственного взгляда на вопрос.

Кадыров, например, взял за правило постоянно ходить в рубашке навыпуск с накладными карманами, некоем подобии военного френча. Эту "моду" тут же подхватили его ближайшие соратники и, естественно, духовенство. Так в свое время соратники Иосифа Сталина подражали "вождю народов", предпочитая кители и сапоги строгим деловым костюмам.

"Кадыровская мода" в Чечне прижилась, в том числе и среди молодежи, хотя большинство, в зависимости от возраста, предпочитает в качестве повседневной одежды обычные костюмы или футболки с джинсами.

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Несколько лет назад в Чечне запретили продажу спиртных напитков, а недавно очередь дошла и до так называемых "энергетиков". Но эти запреты выходят боком. Все большее число молодежи теперь "для поднятия тонуса" принимает лекарственные препараты, содержащие наркотики. Особой популярностью пользуются так называемые "баклосаны".

"Если ты выпьешь алкоголь или покуришь анашу, то это легко узнают по запаху. А вот если употребить несколько таблеток, то никто ничего не поймет, зато так можно снять стресс или поднять настроение", - объясняет грозненский тинейджер Малик.

"Мы с друзьями иногда ими балуемся, но без фанатизма, мы же не наркоманы", - добавляет Малик. По его словам, среди употребляющих такие "легкие" наркотики есть и девушки, его сверстницы.

Мы с подружками иногда одеваем довольно узкие блузки и юбки. Это такой вот наш негласный протест против навязываемой хиджабизации

Религия, как полагает подросток, - удел скорее пожилых, чем молодежи.

"Каждый сам волен решать, чего он хочет от жизни. Я тоже верю в Бога, но не считаю, что дни и ночи нужно проводить в молитвах и постоянно каяться. Это скорее дело стариков. Жизнь должна быть интересной и насыщенной, а многие из тех, кто сегодня демонстрирует свою религиозность, были далеко не ангелами в свое время. Хотя среди моих друзей есть несколько человек, которые читают Коран, и их можно назвать глубоко верующими людьми. Нашему общению это, в общем-то, не мешает, хотя они постоянно убеждают всех, что религия во всем и всегда должна быть на первом месте", - говорит он.

Девичьи хитрости

В ВУЗах и школах республики сегодня не увидишь простоволосых девушек в коротких платьях или юбках. Пару лет назад некие неустановленные лица устроили в Грозном настоящую охоту за девушками без платков. Расстреливали их шариками с краской из пейнтбольных ружей.

Власть такие карательные меры в отношении "несознательных" представительниц прекрасного пола поддержала.

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Носить длинную одежду и платки стало в Чечне уже непреложным правилом, но и здесь есть свои маленькие хитрости, которыми местные девушки нередко пользуются. Длинные платья могут быть обтягивающими фигуру, а платок можно как бы случайно сбросить на плечи, и распущенные волосы он уже не скроет.

"На занятия в короткой юбке или платье не пустят, для этого есть охрана, которая за этим следит. То же самое касается и платка, это обязательный атрибут одежды. Но при желании выход всегда можно найти. Мы с подружками иногда одеваем довольно узкие блузки и юбки. Это такой вот наш негласный протест против навязываемой хиджабизации, - делится студентка Мадина. - Быть "белой вороной" нельзя, это может обернуться потом проблемами. У нас многие теперь носят хиджабы, а их за глаза называют "монашками".

"Если спросить меня, то религию не нужно путать со светским образованием. Пусть хиджабы носят те девушки, которые учатся в медресе или исламских ВУЗах, а у всех остальных должно быть право выбора, естественно, в разумных пределах, - поясняет она. - У нас, например, не появишься на улице в топике и шортах, это будет позором на всю семью и даже род".

Многие в Чечне убеждены: несмотря на все внешние признаки исламизации, коренного перелома в сознании людей все же не произошло. Распространено мнение, что настоящие верующие здесь были во времена СССР, когда люди и власть уважали, и Бога боялись.

А сейчас нет ни того ни другого, и ислам у нас больше на словах, а не в сердцах.

Совместно с интернет-СМИ " Кавказский узел"