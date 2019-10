"Осторожно, люди!": вспомним похищение Синатры-младшего

У Фрэнка Синатры, знаменитого американского певца и киноактера, есть сын, Фрэнк Синатра, тоже певец. Чтобы не путать папу с сыном, к его имени делают приставку Junior - младший.

Фрэнк Синатра-младший появился на свет в 1944 году, отца видел редко, к концу 40-х практически перестал видеть совсем. У отца тогда случился громкий роман с кинокрасавицей Авой Гарднер, кончившийся его разводом с женой, матерью Фрэнка.

Сын унаследовал от отца приятную внешность, бархатный баритон и решил посвятить себя музыке. Отец пытался его отговорить, но безуспешно. Видимо, с папиной помощью Фрэнк Синатра-младший был принят в оркестр Томми Дорси, в котором когда-то пел отец.

В декабре 1963 года оркестр выступал в казино на берегу озера Тахо. Фрэнк Синатра-младший жил в мотеле, делил номер с трубачом Джоном Фоссом. Молодые люди перекусывали перед концертом. Вдруг к ним в комнату ворвались два молодца с пистолетами, связали их, уложили Фрэнка в багажник и увезли его в Лос-Анджелес, за 650 километров.

Трубач, Джон Фосс, сумел освободиться от пут и известить полицию. Полицейские поняли, в чем дело, связались с отцом и сообщили, что ему, скорее всего, надо ждать требований выкупа за сына.

Был выработан план. На выкуп надлежало соглашаться, собрать необходимую сумму и предоставить наличные ФБР для фотографирования банкнот, с тем, чтобы их потом отследить.

