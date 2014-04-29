"Осторожно, люди!": вспомним похищение Синатры-младшего

У Фрэнка Синатры, знаменитого американского певца и киноактера, есть сын, Фрэнк Синатра, тоже певец. Чтобы не путать папу с сыном, к его имени делают приставку Junior - младший.

Фрэнк Синатра-младший появился на свет в 1944 году, отца видел редко, к концу 40-х практически перестал видеть совсем. У отца тогда случился громкий роман с кинокрасавицей Авой Гарднер, кончившийся его разводом с женой, матерью Фрэнка.

Сын унаследовал от отца приятную внешность, бархатный баритон и решил посвятить себя музыке. Отец пытался его отговорить, но безуспешно. Видимо, с папиной помощью Фрэнк Синатра-младший был принят в оркестр Томми Дорси, в котором когда-то пел отец.

В декабре 1963 года оркестр выступал в казино на берегу озера Тахо. Фрэнк Синатра-младший жил в мотеле, делил номер с трубачом Джоном Фоссом. Молодые люди перекусывали перед концертом. Вдруг к ним в комнату ворвались два молодца с пистолетами, связали их, уложили Фрэнка в багажник и увезли его в Лос-Анджелес, за 650 километров.

Трубач, Джон Фосс, сумел освободиться от пут и известить полицию. Полицейские поняли, в чем дело, связались с отцом и сообщили, что ему, скорее всего, надо ждать требований выкупа за сына.

Был выработан план. На выкуп надлежало соглашаться, собрать необходимую сумму и предоставить наличные ФБР для фотографирования банкнот, с тем, чтобы их потом отследить.

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Для Фрэнка Синатры-старшего это был трудный период. Он тяжело переживал произошедшую две недели до этого гибель президента Кеннеди, с которым находился в дружеских отношениях, а тут еще похищение сына.

Намерения похитителей были непонятны, поскольку в Америке - свой беспредел. Когда сообщили телефон, по которому отцу следовало звонить, он очень нервничал. Как было условлено, он звонил из телефона-автомата, опуская в него 10-центовые монетки. Всего было восемь таких звонков.

Во время переговоров вдруг кончились монетки, завершить важный разговор не удалось. Этот случай так подействовал на Фрэнка Синатру-старшего, что потом он всегда носил в карманах туго стянутые столбики 10-центовых монет. Любопытно, что этой привычке он не изменил до конца жизни.

С похитителями сошлись на сумме в 240 тысяч долларов, на нынешние деньги примерно это - два миллиона. Купюры отправили в ФБР на фотографирование, после чего переправили деньги похитителям. Вскоре Фрэнка Синатру-младшего отпустили на свободу неподалеку от дома матери.

Волнующую встречу 19-летнего таланта с семьей снимали все кинохроникеры, кадры эти показывали по всей стране.

Похитителей вскоре взяли, они получили срок, возможный только в Америке - пожизненный, плюс 75 лет. То есть сидеть всю жизнь, а после того как жизнь кончится, еще три четверти века.

Включился процесс адвокатского обжалования, одного признали психически ненормальным и отпустили, другому скостили годы отсидки по еще каким-то причинам.

Злопыхатели потом пустили слух, что похищение было подстроено хитрым отцом для рекламы сына. Было даже расследование, которое доказало полную непричастность Фрэнка Синатры-старшего.

Но, как в известном анекдоте - серебряные ложечки нашлись, а осадок остался. Сын признавался, что история с похищением легла на него тенью на многие годы.

Папа продолжал выступать с большим оркестром. Руководители оркестра старели, умирали или уходили на пенсию. Стареющий Фрэнк попросил своего сына стать дирижером в 1988 году, этот пост он не оставлял несколько лет.