Что такое "халява", и как её перевести?

Как преподавателя английского языка, одновременно изучающего русский язык, меня страшно интересуют те слова и концепции, которые очень сложно перевести на английский, и те, которые вообще не переводятся.

Одна из таких концепций, судя по всему, - "халява".

Что это значит? Зайдите в Google-переводчик, там это слово переводится как "freebie". Такой перевод, видимо, подходит в некоторых случаях, но в других ситуациях он совсем неподходящий. Чтобы перевести правильно, нужно точно понять смысл.

Как обычно, за помощью я обратился к своим студентам в университете. Когда я в первый раз произнес это слово, все рассмеялись. А потом попытались объяснить мне его, используя примеры.

Сначала мне показалось, что, пожалуй, "freebie" подходит. Если ты ходишь по улицам города, и промоутер (очень не люблю это слово на русском, кстати, но не знаю, как еще сказать) бесплатно дает тебе банку энергетического напитка, то это и есть халява.

По-английски это как раз "freebie" или "free stuff", от слова "free" - бесплатно. Как и акции вроде "два по цене одного": это и халява, и "freebie" (даже если ты купишь то, что тебе совсем не нужно).

Нет бесплатного обеда?

Но совсем другое дело - это заходить в супермаркет, где бесплатно дают попробовать какую-то еду, и "напробоваться" столько, чтобы наесться. Наверное, делать так неудобно и стыдно - сотрудники магазина пряд ли одобрят такое поведение, а охранники, скорее всего, постараются выгнать тебя оттуда.

Неудобство - это не барьер к получению халявы!

Это тоже халява, но это совсем не "freebie". Тут ты бесплатно получаешь что-то, за что обычно нужно было бы заплатить, а "freebie" - это что-то дополнительное, какой-то неожиданный бонус.

В английском у нас существует поговорка: "Нет такой штуки, как бесплатный обед", или "Бесплатного обеда не бывает". Судя по примеру с магазином, халява является как раз противоположностью этой поговорки. Несмотря на то что получить его, очевидно, очень неудобно, бесплатный обед существует. Так же неудобно, например, было бы пойти на день рождения только поесть - нахаляву.

Но неудобство - это не барьер к получению халявы! Одна студентка рассказала, что у её подруги дома ("у подруги" в данном контексте, скорее всего, означает, у неё самой) в соседней квартире не запаролен Wi-Fi, и к интернету можно подключаться бесплатно - но только когда сидишь в туалете. Если выйти из туалета, связь пропадает, и халява тоже.

Это же неудобная халява! Понятно, что никто не хочет много платить за интернет, но все-таки - проводить много времени в туалете, делать там домашние задания?..

Значение слова "freebie" связано только с деньгами - ты получаешь что-то бесплатно. А смысл халявы - это не только вопрос денег. Надо подумать о слове в других контекстах. Точнее, в контексте университета - и именно сейчас, в июне, во время сессии, эта тема более чем актуальна.

Халява, приди!

Студенческое заклинание "халява, приди!" известно всем - впрочем, уже не все студенты хотят махать своими зачетными книжками у окна в ночь перед экзаменом. Я поначалу воспринимал и переводил халяву в данном контексте как удачу - "good luck". Студенты просто призывают удачу на завтрашнем экзамене.

Не поймите меня неправильно - я, как любой человек, за халяву

Увы, нет. Мне объяснили, что получить халяву на экзамене - это значит получить отличную оценку без всяких усилий. Получить пятёрку просто потому, что у преподавателя, например, хорошее настроение. Ты получишь пятёрку, а делать для этого почти ничего не надо.

И это плохо. Это же университет - не надо ожидать, что можно получить самую высокую оценку без усилий.

Не поймите меня неправильно - я, как любой человек, за халяву. Я хочу получать бесплатный Wi-Fi, дегустации в магазинах и (полезные) напитки на улице.

Но в вузах это, я бы даже сказал, опасный подход, нездоровое отношение к учёбе. Университет не только передает студентам знания, но и готовит их к реальной, послевузовской жизни, где халявы мало. Студенты не должны ожидать пятёрку за просто так.

Кроме того, если у них есть желание учиться за рубежом, они должны знать, что там халявы на экзаменах нет вовсе. Многие студенты выражают желание учиться за границей - прекрасно, но тогда надо нормально относиться к учебному процессу и забыть про халяву. В Европе или в Америке не ставят пятёрки без нужных усилий. И не говорите мне про списывание.

Согласитесь, с точки зрения понимания идея халявы, мы далеко ушли от "free stuff". В этом смысле халява уже является какой-то непереводимой концепцией.

Призыв "Халява, приди!" предполагает, что человек активно надеется на халяву, а согласно поговорке, просто глупо отказаться от хорошей, неожиданной возможности, если она появится.

Конечно же, я желаю всем студентам удачной сессии. Чтобы было много пятёрок и только один вид халявы: бесплатная кружка пива в баре после успешной сдачи последнего экзамена.